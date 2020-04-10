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Каким хоккеистом был Квартальнов, карьерная биография Дмитрия Квартальнова

Каким хоккеистом был Квартальнов
Лев Лукин
Сбегал из «Химика», бесил Плющева, мог стать звездой НХЛ. Каким хоккеистом был Квартальнов
Дмитрий Вячеславович был прирождённым снайпером, но ему всегда не везло с чемпионскими титулами.
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Дмитрий Квартальнов – один из самых сильных и востребованных тренеров КХЛ. Карьеру наставника он начал в 2009-м в череповецкой «Северстали», через три года возглавил «Сибирь», где заработал себе имя и репутацию и вошёл в число топовых специалистов лиги. После Новосибирска Квартальнов трудился в ЦСКА и «Локомотиве», а в прошлое межсезонье был назначен преемником Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барсе». Всем известно, что Квартальнов – это невероятно требовательный, системный специалист, полностью отдающийся хоккею и ненавидящий проигрывать. Он как никто другой пропускает игру через себя, и даже странно, что ещё ни разу ему не удалось привести свою команду к Кубку Гагарина. Впрочем, титул чемпиона России, завоёванный в сезоне-2014/2015 с ЦСКА по итогам регулярки, у Квартальнова никто не отнимет.

Карьеру хоккеиста Дмитрий Вячеславович завершил в 2007 году. Она не была наполнена победами и достижениями, но получилась достаточно яркой и насыщенной. Вспоминаем, каким игроком был Квартальнов.

Счастливая молодость в «Химике»: медали, звания, побег в Америку

Дмитрий Квартальнов родился 25 марта 1966 года в историческом хоккейном центре СССР подмосковном Воскресенске. Там же встал на коньки, оказался в спортивной школе, и довольно быстро выяснилось, что у Квартальнова есть все шансы войти со временем в пул легенд «Химика». Талантливый, умный и очень результативный хоккеист уже в 16 лет дебютировал в воскресенской команде под руководством Владимира Васильева. Будущего творца главного в истории «Химика» успеха – серебра чемпионата СССР в 1989-м.

Но в 1982 году Васильев только возглавил подмосковную команду и сразу подтянул в основу перспективного юниора Квартальнова. Дмитрий сыграл в том сезоне лишь семь матчей, зато вдоволь насмотрелся на игру уже признанных воскресенских мэтров. «Набирался ума-разума у Владимира Щуренко, Валерия Брагина, Виктора Крутова и других опытных мастеров. Одним словом, прошёл хороший курс молодого бойца», — вспоминал затем Квартальнов в интервью начало своей карьеры.

Талантом Дмитрий был не обделён, но реализовать его в «Химике» удалось далеко не сразу. Первый полноценный сезон в основе воскресенского клуба Квартальнов начал уже в 20-летнем возрасте, в 1986 году, а до этого несколько лет провёл по «армейской» линии. И, как и любой интересный молодой хоккеист в СССР, мог оказаться в ЦСКА. «В 84-м, отыграв два сезона за «Химик», я был призван в армию. Около двух месяцев выступал за молодёжку ЦСКА. Но, видимо, не приглянулся тренерскому штабу «армейцев». И отправился сперва в свердловский СКА, а потом в калининский СКА МВО, где играло немало моих партнёров по «Химику», — рассказывал Квартальнов. Интересно, что одним из этих партнёров был Андрей Квартальнов – старший брат Дмитрия.

Дмитрий Квартальнов

Дмитрий Квартальнов

Фото: photo.khl.ru

В славном городе Калинине, который ныне именуется Тверью, Квартальнов-младший сумел показать себя во всей красе. За 64 матча он наколотил 33 шайбы и добавил к ним 14 результативных передач, показав лучшие цифры в СКА МВО, выступавшего в первой лиге союзного чемпионата. Молодого снайпера тут же вернули обратно в «Химик», где Квартальнов почти сразу стал лидером команды.

«Было много радостных мгновений, в частности серебро и бронза первенства Союза, когда «Химику» удавалось вытеснять из тройки столичных грандов. Яркое впечатление произвели на меня две встречи осенью 88-го с ЦСКА, когда нашу команду еще никто всерьез не воспринимал. В Воскресенске мы «грохнули» звёздный армейский ансамбль – 7:5, а через два дня в Москве победа была снова за нами – 3:1. В обеих встречах мне удалось поразить ворота соперников», — с теплотой вспоминал Квартальнов свой самый яркий период в Воскресенске.

Тот «Химик» действительно был грозной силой советского чемпионата и регулярно бросал вызов непобедимому в те годы ЦСКА. Лучшего результата воскресенцам удалось добиться весной 1989-го – «Химик» впервые в своей истории выиграл серебро чемпионата СССР, на 5 очков отстав от ЦСКА по итогам второго этапа первенства. Дмитрий Квартальнов был лучшим снайпером и бомбардиром той команды, а вместе с ним на лёд в составе «Химика» выходили Валерий Брагин, Александр Черных, Герман Титов, Владимир Щуренко, Роман Оксюта, Лев Бердичевский, молодой Вячеслав Козлов.

В конце 80-х карьера Дмитрия стремительно шла в гору. Спустя несколько месяцев после завоевания серебра с «Химиком», Квартальнов в составе сборной СССР впервые отправился на чемпионат мира в Стокгольм. ЧМ-1989 запомнился не только демаршем Александра Могильного, но и очередным советским золотом, последним выступлением за сборную знаменитой пятёрки Фетисов – Касатонов, Крутов – Ларионов – Макаров и блистательной игрой Вячеслава Быкова. Дебютант Квартальнов в звёздной компании не затерялся – в 10 матчах набрал 6 (3+3) очка.

В 1990-м Дмитрия ждала новая вершина. «Химик» в этот раз довольствовался бронзой (хотя после первого этапа воскресенцы возглавляли таблицу), зато Квартальнову удалось стать лучшим бомбардиром чемпионата СССР с показателем 53 (25+28) очка в 46 матчах. Конечно, такой успех Дмитрия оказался возможен во многом благодаря отъезду в НХЛ главного союзного бомбардира 80-х Сергея Макарова, но при этом Квартальнова не смогли догнать по голам и очкам ни Быков, ни Андрей Хомутов, ни Юрий Леонов, ни молодые Сергей Фёдоров с Павлом Буре. Любопытно, что главный тренер сборной СССР Виктор Тихонов не взял самого результативного хоккеиста чемпионата на мировой форум в 1990-м. Так Квартальнов упустил шанс приложить руку к последнему золоту в истории советской национальной команды.

Дмитрий Квартальнов в «Химике»

Дмитрий Квартальнов в «Химике»

Фото: centericecollectibles.com

Сезон-1990/1991 стал последним для молодого Квартальнова в составе «Химика». Советский Союз стремительно разваливался, в Европу и Америку устремились практически все российские хоккеисты приличного уровня. Дмитрий уехал в последний момент: за два дня до старта чемпионата-1991/1992 он со своим другом и партнёром по команде Валерием Зелепукиным тайно покинул расположение «Химика». При этом уезжал Квартальнов в неизвестность – на драфте НХЛ его в то время ещё никто не выбрал. «Тогда это было в порядке вещей. Еще вчера игрок был у тебя в команде, сегодня приходишь — нету. Куда делся? В Штаты улетел. Но именно от этих ребят я такого не ожидал. Димка-то — хитрый, всегда был себе на уме.

А Валерка — приятный парень, порядочный», — рассказывал позже об отъезде своих лидеров главный тренер воскресенцев Владимир Васильев.

30 голов за сезон в НХЛ, конкуренция с Линдросом, проблемы в «Бостоне»

Квартальнов подписал контракт с клубом ИХЛ «Сан-Диего Галлз», и первый же сезон выдался для Дмитрия фантастическим. В 77 матчах он набрал 118 (60+58) очков, стал лучшим новичком и бомбардиром лиги, вошёл в первую пятёрку «Всех звёзд» ИХЛ. Игрой Квартального больше всех впечатлился «Бостон»: на драфте НХЛ в 1992-м «Брюинз» потратили свой выбор в первом раунде не на перспективного юниора, а на 26-летнего русского снайпера.

Первый год Дмитрия в НХЛ стал продолжением американской сказки. Квартальнову в какой-то степени повезло, что в начале его дебютной регулярки «сломался» лидер «Бостона» Кэм Нили, и Дмитрий занял его место в звене с Адамом Оутсом и Джо Жюно. Эта тройка, которую в Америке называли «Bonanza Line» в честь популярного вестерна «Bonanza», отличалась восхитительным взаимопониманием и была неудержима. Квартальнов в ней играл роль наконечника атак и блестяще справлялся со своей задачей. За 73 игры Дмитрий набрал 72 (30+42) очка, долгое время всерьёз конкурировал с Эриком Линдросом за «Колдер Трофи», а тогдашний наставник «Бостона» Брайан Саттер как-то заметил: «Дмитрий – редкий талант. С каждым матчем действует всё лучше и лучше».

Видео гола Дмитрия Квартальнова за «Бостон».

Однако всерьёз в перспективы Квартальнова, который провёл свой первый год в сильнейшей лиге мира на уровне звезды НХЛ, в «Бостоне», как оказалось, никто не верил. Ещё к плей-офф того сезона от травмы оправился Нили, «Bonanza Line» была разбита, а в других звеньях Квартальнов оказался неэффективен. Главной претензией «Брюинз» к своему проспекту была мягкотелость Квартальнова и нежелание отрабатывать в обороне.

В преддверии сезона-1993/1994 НХЛ провела драфт расширения для «Анахайма» и «Флориды», и «Бостон», к удивлению многих, не стал защищать Квартальнова. «Мы не хотели делать этого. Но наша главная цель – удержать других игроков», — объяснял генменеджер «мишек» Харри Синден. «Флорида» уже готова была забрать Дмитрия, но НХЛ не допустила Квартальнова на драфт, посчитав, что он провёл только один сезон на профессиональном уровне. Возможно, переход в новую команду лучшим образом сказался бы на карьере талантливого русского снайпера, но Квартальнов остался в команде, где его не ценили и не хотели найти к нему подход. По ходу сезона-1993/1994 Дмитрия сначала спустили в четвёртое звено, а затем он и вовсе отправился в фарм-клуб. При этом в 39 матчах за «Брюинз» Квартальнов всё равно показал приличную статистику – 19 (12+7) очков.

«Бостон» оказался не моей командой. Не сложились отношения с главным тренером, однако когда была возможность обменять меня в другой клуб, руководство ею не воспользовалось. Саттер вообще весьма своеобразно относился к европейским хоккеистам. Вспоминаю такой характерный случай. Герман Титов, игравший в первом звене нападения в «Калгари» и создававший в свои лучшие годы вместе с Тео Флери ударную силу этого клуба, с приходом в «Калгари» Саттера потерял место в основном составе и пропустил 15 игр за сезон. Тот просто вычеркнул Титова из команды. Честно говоря, я был в шоке. Ну ладно, меня, мало забивавшего и где-то с прохладцей относившегося к оборонительным функциям, можно было усадить на лавку. Но к Титову захочешь придраться — не найдёшь к чему: он и в обороне отрабатывал, и впереди был всегда опасен. Тем не менее Саттер его невзлюбил. Найти своего тренера для игрока, именно тренера, а не команду, значит на 50 процентов заиграть», — делился эмоциями Квартальнов уже после возвращения в Россию в 2001 году.

«Бостон» в результате так и не обменял права на Дмитрия в другой клуб, и форвард отправился в Европу, о чём затем сильно жалел. «Мне все-таки стоило быть более покладистым в отношениях с Саттером. Но я решил уехать в Европу, о чем впоследствии очень жалел, так как тем самым перекрыл себе путь к возвращению в НХЛ», — говорил Квартальнов.

При определённом стечении обстоятельств Дмитрий мог стать звездой НХЛ (хотя бы на коротком временном отрезке), но не сложилось. В 1999-м у него ещё будут предварительные договорённости с «Атлантой» и тренинг-кемп в «Эдмонтоне», но на заокеанский лёд Квартальнов больше не вышел.

«Не везёт мне по жизни с чемпионскими званиями»

В 1994 году у Дмитрия началось большое европейское путешествие. За 6 лет Квартальнов сменил четыре клуба, поиграл в Швейцарии, Австрии, Германии и Финляндии. В «Амбри-Пиотте», где Дмитрий выступал под руководством Александра Якушева, он неизменно забрасывал более 20 шайб за сезон, но выиграть золото швейцарской лиги ему было не суждено. Такая же история и в чемпионате Австрии: Квартальнов – лучший бомбардир «Клагенфурта», но вновь без единого трофея за четыре года. «Амбри-Пиотта» и «Клагенфурт» были командами весьма приличного уровня, но удача, увы, отворачивалась от нас. Да и не везёт мне по жизни с чемпионскими званиями», — рассказывал Квартальнов ещё в 2005-м. Как мы знаем сейчас, на тренерском поприще мало что изменилось.

В 1999-м, как раз после неудачного вояжа в «Эдмонтон», Квартальнов оказался в Германии, и там чуть было не завершил карьеру в 33 года. «Уже после стартовых матчей в первенстве Бундеслиги я понял, что не смогу играть в хоккей, который практикуется в Германии. Он мне напомнил низшие заокеанские лиги: много толкаются, постоянно цепляют и чуть ли не на каждом шагу строят ловушки. Я не утверждаю, что это плохо, но мне было тяжело там играть в такой среде. И вскоре по обоюдному согласию сторон мы с руководством «Маннгейма» расторгли наш договор. Откровенно говоря, в тот период меня посещали мысли завершить карьеру. Но тут возник вариант с «Йокеритом», в котором я, по большому счету, обрел своё второе рождение в хоккее. В Финляндии игралось в охотку, с новыми партнерами удалось быстро найти взаимопонимание. И если бы финны были более последовательны в разговорах о том, что заинтересованы во мне, то никуда бы из «Йокерита» я не уехал», — рассказывал Квартальнов.

С «Йокеритом» Дмитрий выиграл бронзу финского чемпионата, а затем решил вернуться в Россию. «Честно говоря, покидать Европу мне не хотелось. Предложений из европейских клубов, правда, хватало, но вот финансовая сторона меня категорически не устраивала», — объяснял форвард причины возвращения. По собственному признанию Квартальнова, он был бы рад подписать контракт с родным «Химиком», но воскресенцы на рубеже веков опустились в Высшую лигу, а Дмитрий хотел играть на высшем уровне. Так Квартальнов оказался в «Ак Барсе».

Любимец казанской публики, «оппозиция» Плющеву, Череповец в конце карьеры

В Казани опытный уже нападающий быстро стал одним из лидеров команды и любимцем болельщиков. В «Ак Барсе» Квартальнов провёл четыре сезона, поработал под руководством Владимира Крикунова и Владимира Плющева, поиграл с молодым Павлом Дацюком, которого позже включил в число лучших центрфорвардов, с кем ему приходилось выходить на лёд.

«В свой первый казанский сезон я втягивался очень тяжело, и на первых порах усталость была колоссальной. Когда «Ак Барс» тренировал Владимир Крикунов, нагрузки на тренировках были очень велики. И мне, как игроку возрастному, порой нелегко их было переносить. Но ничего, как видите, выжил. А что касается причин быстрой адаптации, то могу сказать одно: мне повезло с партнерами. С такими мастерами, как Сергей Золотов и Павел Дацюк, не составило большого труда в кратчайшие сроки найти общий язык», — вспоминал Квартальнов.

Дмитрий Квартальнов в форме «Ак Барса»

Дмитрий Квартальнов в форме «Ак Барса»

Фото: photo.khl.ru

Выиграть чемпионство с «Ак Барсом» Дмитрию тоже не удалось – в коллекции остались только серебро-2002 и бронза-2004. А ещё – конфликт с Плющевым, которого Квартальнов серьёзно выбесил по ходу сезона-2002/2003. «Первое серьезное разногласие произошло между нами после игры в Челябинске. «Ак Барс» уступил аутсайдеру «Мечелу», который тренировал мой первый тренер на взрослом уровне Владимир Васильев. Перед игрой мы тепло пообщались с Владимиром Филипповичем, а в самом поединке я упустил явный голевой момент, не попав в пустые ворота. По окончании игры я поймал на себе «косой» взгляд Владимира Анатольевича. А чуть погодя он заявил, что я чуть ли не создаю в команде оппозицию в противовес ему. В конце того первенства я стал через раз попадать в стартовый состав, а в начале апреля меня выставили на трансфер. Но вскоре на посту главного тренера Плющева сменил чех Владимир Вуйтек, и я еще на один сезон остался в Казани», — вспоминал Квартальнов.

По окончании сезона-2003/2004 38-летний форвард всё-таки покинул «Ак Барс», совсем немного разминувшись с Зинэтулой Билялетдиновым. Квартальнов не сразу закончил карьеру: провёл год в «Северстали», затем на 6 матчей заглянул в родной «Химик», зацепив последний сезон команды в Воскресенске. «В «Северстали» до поры до времени все складывалось замечательно, но потом вся команда забуксовала. И в итоге даже не попала в плей-офф. Наверное, не стоило мне играть за «Химик». Надо было взять небольшую паузу, и с новыми силами и эмоциями втягиваться в очередной сезон», — вспоминал Квартальнов заключительный этап своей карьеры.

Однако это был ещё не финал. 39-летний хоккеист подписал контракт с «Крыльями Советов», помог команде вернуться в Суперлигу, но в сезоне-2006/2007 покинул Сетунь по ходу чемпионата, когда у «крылышек» начались серьёзные финансовые проблемы. Тот хоккейный год Квартальнов доигрывал в Череповце, где сначала повесил коньки на гвоздь, а спустя пару лет уже впервые примерил пиджак главного тренера.

Таким хоккеистом был Квартальнов. С врождённым снайперским талантом, тягой к авантюрам и катастрофическим невезением на медали и титулы. Единственным золотом в игроцкой карьере Дмитрия осталась медаль с ЧМ-1989, завоеванная ещё со сборной СССР. Кстати, в дальнейшем Квартальнов ещё дважды сыграл за национальную команду: в 1991-м выиграл бронзу чемпионата мира, а в 1996-м, уже со сборной России, проиграл четвертьфинал канадцам по буллитам.

Теперь уже в качестве тренера Квартальнов пытается наверстать упущенное. Пока не получается, но вполне возможно, что все золотые горы Дмитрия Вячеславовича ещё впереди.

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