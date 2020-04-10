Сбегал из «Химика», бесил Плющева, мог стать звездой НХЛ. Каким хоккеистом был Квартальнов

Дмитрий Квартальнов – один из самых сильных и востребованных тренеров КХЛ. Карьеру наставника он начал в 2009-м в череповецкой «Северстали», через три года возглавил «Сибирь», где заработал себе имя и репутацию и вошёл в число топовых специалистов лиги. После Новосибирска Квартальнов трудился в ЦСКА и «Локомотиве», а в прошлое межсезонье был назначен преемником Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барсе». Всем известно, что Квартальнов – это невероятно требовательный, системный специалист, полностью отдающийся хоккею и ненавидящий проигрывать. Он как никто другой пропускает игру через себя, и даже странно, что ещё ни разу ему не удалось привести свою команду к Кубку Гагарина. Впрочем, титул чемпиона России, завоёванный в сезоне-2014/2015 с ЦСКА по итогам регулярки, у Квартальнова никто не отнимет.



Карьеру хоккеиста Дмитрий Вячеславович завершил в 2007 году. Она не была наполнена победами и достижениями, но получилась достаточно яркой и насыщенной. Вспоминаем, каким игроком был Квартальнов.

Счастливая молодость в «Химике»: медали, звания, побег в Америку

Дмитрий Квартальнов родился 25 марта 1966 года в историческом хоккейном центре СССР подмосковном Воскресенске. Там же встал на коньки, оказался в спортивной школе, и довольно быстро выяснилось, что у Квартальнова есть все шансы войти со временем в пул легенд «Химика». Талантливый, умный и очень результативный хоккеист уже в 16 лет дебютировал в воскресенской команде под руководством Владимира Васильева. Будущего творца главного в истории «Химика» успеха – серебра чемпионата СССР в 1989-м.



Но в 1982 году Васильев только возглавил подмосковную команду и сразу подтянул в основу перспективного юниора Квартальнова. Дмитрий сыграл в том сезоне лишь семь матчей, зато вдоволь насмотрелся на игру уже признанных воскресенских мэтров. «Набирался ума-разума у Владимира Щуренко, Валерия Брагина, Виктора Крутова и других опытных мастеров. Одним словом, прошёл хороший курс молодого бойца», — вспоминал затем Квартальнов в интервью начало своей карьеры.



Талантом Дмитрий был не обделён, но реализовать его в «Химике» удалось далеко не сразу. Первый полноценный сезон в основе воскресенского клуба Квартальнов начал уже в 20-летнем возрасте, в 1986 году, а до этого несколько лет провёл по «армейской» линии. И, как и любой интересный молодой хоккеист в СССР, мог оказаться в ЦСКА. «В 84-м, отыграв два сезона за «Химик», я был призван в армию. Около двух месяцев выступал за молодёжку ЦСКА. Но, видимо, не приглянулся тренерскому штабу «армейцев». И отправился сперва в свердловский СКА, а потом в калининский СКА МВО, где играло немало моих партнёров по «Химику», — рассказывал Квартальнов. Интересно, что одним из этих партнёров был Андрей Квартальнов – старший брат Дмитрия.

В славном городе Калинине, который ныне именуется Тверью, Квартальнов-младший сумел показать себя во всей красе. За 64 матча он наколотил 33 шайбы и добавил к ним 14 результативных передач, показав лучшие цифры в СКА МВО, выступавшего в первой лиге союзного чемпионата. Молодого снайпера тут же вернули обратно в «Химик», где Квартальнов почти сразу стал лидером команды.



«Было много радостных мгновений, в частности серебро и бронза первенства Союза, когда «Химику» удавалось вытеснять из тройки столичных грандов. Яркое впечатление произвели на меня две встречи осенью 88-го с ЦСКА, когда нашу команду еще никто всерьез не воспринимал. В Воскресенске мы «грохнули» звёздный армейский ансамбль – 7:5, а через два дня в Москве победа была снова за нами – 3:1. В обеих встречах мне удалось поразить ворота соперников», — с теплотой вспоминал Квартальнов свой самый яркий период в Воскресенске.



Тот «Химик» действительно был грозной силой советского чемпионата и регулярно бросал вызов непобедимому в те годы ЦСКА. Лучшего результата воскресенцам удалось добиться весной 1989-го – «Химик» впервые в своей истории выиграл серебро чемпионата СССР, на 5 очков отстав от ЦСКА по итогам второго этапа первенства. Дмитрий Квартальнов был лучшим снайпером и бомбардиром той команды, а вместе с ним на лёд в составе «Химика» выходили Валерий Брагин, Александр Черных, Герман Титов, Владимир Щуренко, Роман Оксюта, Лев Бердичевский, молодой Вячеслав Козлов.



В конце 80-х карьера Дмитрия стремительно шла в гору. Спустя несколько месяцев после завоевания серебра с «Химиком», Квартальнов в составе сборной СССР впервые отправился на чемпионат мира в Стокгольм. ЧМ-1989 запомнился не только демаршем Александра Могильного, но и очередным советским золотом, последним выступлением за сборную знаменитой пятёрки Фетисов – Касатонов, Крутов – Ларионов – Макаров и блистательной игрой Вячеслава Быкова. Дебютант Квартальнов в звёздной компании не затерялся – в 10 матчах набрал 6 (3+3) очка.

В 1990-м Дмитрия ждала новая вершина. «Химик» в этот раз довольствовался бронзой (хотя после первого этапа воскресенцы возглавляли таблицу), зато Квартальнову удалось стать лучшим бомбардиром чемпионата СССР с показателем 53 (25+28) очка в 46 матчах. Конечно, такой успех Дмитрия оказался возможен во многом благодаря отъезду в НХЛ главного союзного бомбардира 80-х Сергея Макарова, но при этом Квартальнова не смогли догнать по голам и очкам ни Быков, ни Андрей Хомутов, ни Юрий Леонов, ни молодые Сергей Фёдоров с Павлом Буре. Любопытно, что главный тренер сборной СССР Виктор Тихонов не взял самого результативного хоккеиста чемпионата на мировой форум в 1990-м. Так Квартальнов упустил шанс приложить руку к последнему золоту в истории советской национальной команды.

Дмитрий Квартальнов в «Химике» Фото: centericecollectibles.com

Сезон-1990/1991 стал последним для молодого Квартальнова в составе «Химика». Советский Союз стремительно разваливался, в Европу и Америку устремились практически все российские хоккеисты приличного уровня. Дмитрий уехал в последний момент: за два дня до старта чемпионата-1991/1992 он со своим другом и партнёром по команде Валерием Зелепукиным тайно покинул расположение «Химика». При этом уезжал Квартальнов в неизвестность – на драфте НХЛ его в то время ещё никто не выбрал. «Тогда это было в порядке вещей. Еще вчера игрок был у тебя в команде, сегодня приходишь — нету. Куда делся? В Штаты улетел. Но именно от этих ребят я такого не ожидал. Димка-то — хитрый, всегда был себе на уме.



А Валерка — приятный парень, порядочный», — рассказывал позже об отъезде своих лидеров главный тренер воскресенцев Владимир Васильев.

30 голов за сезон в НХЛ, конкуренция с Линдросом, проблемы в «Бостоне»

Квартальнов подписал контракт с клубом ИХЛ «Сан-Диего Галлз», и первый же сезон выдался для Дмитрия фантастическим. В 77 матчах он набрал 118 (60+58) очков, стал лучшим новичком и бомбардиром лиги, вошёл в первую пятёрку «Всех звёзд» ИХЛ. Игрой Квартального больше всех впечатлился «Бостон»: на драфте НХЛ в 1992-м «Брюинз» потратили свой выбор в первом раунде не на перспективного юниора, а на 26-летнего русского снайпера.



Первый год Дмитрия в НХЛ стал продолжением американской сказки. Квартальнову в какой-то степени повезло, что в начале его дебютной регулярки «сломался» лидер «Бостона» Кэм Нили, и Дмитрий занял его место в звене с Адамом Оутсом и Джо Жюно. Эта тройка, которую в Америке называли «Bonanza Line» в честь популярного вестерна «Bonanza», отличалась восхитительным взаимопониманием и была неудержима. Квартальнов в ней играл роль наконечника атак и блестяще справлялся со своей задачей. За 73 игры Дмитрий набрал 72 (30+42) очка, долгое время всерьёз конкурировал с Эриком Линдросом за «Колдер Трофи», а тогдашний наставник «Бостона» Брайан Саттер как-то заметил: «Дмитрий – редкий талант. С каждым матчем действует всё лучше и лучше».



Видео гола Дмитрия Квартальнова за «Бостон».

Однако всерьёз в перспективы Квартальнова, который провёл свой первый год в сильнейшей лиге мира на уровне звезды НХЛ, в «Бостоне», как оказалось, никто не верил. Ещё к плей-офф того сезона от травмы оправился Нили, «Bonanza Line» была разбита, а в других звеньях Квартальнов оказался неэффективен. Главной претензией «Брюинз» к своему проспекту была мягкотелость Квартальнова и нежелание отрабатывать в обороне.



В преддверии сезона-1993/1994 НХЛ провела драфт расширения для «Анахайма» и «Флориды», и «Бостон», к удивлению многих, не стал защищать Квартальнова. «Мы не хотели делать этого. Но наша главная цель – удержать других игроков», — объяснял генменеджер «мишек» Харри Синден. «Флорида» уже готова была забрать Дмитрия, но НХЛ не допустила Квартальнова на драфт, посчитав, что он провёл только один сезон на профессиональном уровне. Возможно, переход в новую команду лучшим образом сказался бы на карьере талантливого русского снайпера, но Квартальнов остался в команде, где его не ценили и не хотели найти к нему подход. По ходу сезона-1993/1994 Дмитрия сначала спустили в четвёртое звено, а затем он и вовсе отправился в фарм-клуб. При этом в 39 матчах за «Брюинз» Квартальнов всё равно показал приличную статистику – 19 (12+7) очков.

«Бостон» оказался не моей командой. Не сложились отношения с главным тренером, однако когда была возможность обменять меня в другой клуб, руководство ею не воспользовалось. Саттер вообще весьма своеобразно относился к европейским хоккеистам. Вспоминаю такой характерный случай. Герман Титов, игравший в первом звене нападения в «Калгари» и создававший в свои лучшие годы вместе с Тео Флери ударную силу этого клуба, с приходом в «Калгари» Саттера потерял место в основном составе и пропустил 15 игр за сезон. Тот просто вычеркнул Титова из команды. Честно говоря, я был в шоке. Ну ладно, меня, мало забивавшего и где-то с прохладцей относившегося к оборонительным функциям, можно было усадить на лавку. Но к Титову захочешь придраться — не найдёшь к чему: он и в обороне отрабатывал, и впереди был всегда опасен. Тем не менее Саттер его невзлюбил. Найти своего тренера для игрока, именно тренера, а не команду, значит на 50 процентов заиграть», — делился эмоциями Квартальнов уже после возвращения в Россию в 2001 году.



«Бостон» в результате так и не обменял права на Дмитрия в другой клуб, и форвард отправился в Европу, о чём затем сильно жалел. «Мне все-таки стоило быть более покладистым в отношениях с Саттером. Но я решил уехать в Европу, о чем впоследствии очень жалел, так как тем самым перекрыл себе путь к возвращению в НХЛ», — говорил Квартальнов.



При определённом стечении обстоятельств Дмитрий мог стать звездой НХЛ (хотя бы на коротком временном отрезке), но не сложилось. В 1999-м у него ещё будут предварительные договорённости с «Атлантой» и тренинг-кемп в «Эдмонтоне», но на заокеанский лёд Квартальнов больше не вышел.

«Не везёт мне по жизни с чемпионскими званиями»

В 1994 году у Дмитрия началось большое европейское путешествие. За 6 лет Квартальнов сменил четыре клуба, поиграл в Швейцарии, Австрии, Германии и Финляндии. В «Амбри-Пиотте», где Дмитрий выступал под руководством Александра Якушева, он неизменно забрасывал более 20 шайб за сезон, но выиграть золото швейцарской лиги ему было не суждено. Такая же история и в чемпионате Австрии: Квартальнов – лучший бомбардир «Клагенфурта», но вновь без единого трофея за четыре года. «Амбри-Пиотта» и «Клагенфурт» были командами весьма приличного уровня, но удача, увы, отворачивалась от нас. Да и не везёт мне по жизни с чемпионскими званиями», — рассказывал Квартальнов ещё в 2005-м. Как мы знаем сейчас, на тренерском поприще мало что изменилось.



В 1999-м, как раз после неудачного вояжа в «Эдмонтон», Квартальнов оказался в Германии, и там чуть было не завершил карьеру в 33 года. «Уже после стартовых матчей в первенстве Бундеслиги я понял, что не смогу играть в хоккей, который практикуется в Германии. Он мне напомнил низшие заокеанские лиги: много толкаются, постоянно цепляют и чуть ли не на каждом шагу строят ловушки. Я не утверждаю, что это плохо, но мне было тяжело там играть в такой среде. И вскоре по обоюдному согласию сторон мы с руководством «Маннгейма» расторгли наш договор. Откровенно говоря, в тот период меня посещали мысли завершить карьеру. Но тут возник вариант с «Йокеритом», в котором я, по большому счету, обрел своё второе рождение в хоккее. В Финляндии игралось в охотку, с новыми партнерами удалось быстро найти взаимопонимание. И если бы финны были более последовательны в разговорах о том, что заинтересованы во мне, то никуда бы из «Йокерита» я не уехал», — рассказывал Квартальнов.



С «Йокеритом» Дмитрий выиграл бронзу финского чемпионата, а затем решил вернуться в Россию. «Честно говоря, покидать Европу мне не хотелось. Предложений из европейских клубов, правда, хватало, но вот финансовая сторона меня категорически не устраивала», — объяснял форвард причины возвращения. По собственному признанию Квартальнова, он был бы рад подписать контракт с родным «Химиком», но воскресенцы на рубеже веков опустились в Высшую лигу, а Дмитрий хотел играть на высшем уровне. Так Квартальнов оказался в «Ак Барсе».

Любимец казанской публики, «оппозиция» Плющеву, Череповец в конце карьеры

В Казани опытный уже нападающий быстро стал одним из лидеров команды и любимцем болельщиков. В «Ак Барсе» Квартальнов провёл четыре сезона, поработал под руководством Владимира Крикунова и Владимира Плющева, поиграл с молодым Павлом Дацюком, которого позже включил в число лучших центрфорвардов, с кем ему приходилось выходить на лёд.



«В свой первый казанский сезон я втягивался очень тяжело, и на первых порах усталость была колоссальной. Когда «Ак Барс» тренировал Владимир Крикунов, нагрузки на тренировках были очень велики. И мне, как игроку возрастному, порой нелегко их было переносить. Но ничего, как видите, выжил. А что касается причин быстрой адаптации, то могу сказать одно: мне повезло с партнерами. С такими мастерами, как Сергей Золотов и Павел Дацюк, не составило большого труда в кратчайшие сроки найти общий язык», — вспоминал Квартальнов.

Дмитрий Квартальнов в форме «Ак Барса» Фото: photo.khl.ru

Выиграть чемпионство с «Ак Барсом» Дмитрию тоже не удалось – в коллекции остались только серебро-2002 и бронза-2004. А ещё – конфликт с Плющевым, которого Квартальнов серьёзно выбесил по ходу сезона-2002/2003. «Первое серьезное разногласие произошло между нами после игры в Челябинске. «Ак Барс» уступил аутсайдеру «Мечелу», который тренировал мой первый тренер на взрослом уровне Владимир Васильев. Перед игрой мы тепло пообщались с Владимиром Филипповичем, а в самом поединке я упустил явный голевой момент, не попав в пустые ворота. По окончании игры я поймал на себе «косой» взгляд Владимира Анатольевича. А чуть погодя он заявил, что я чуть ли не создаю в команде оппозицию в противовес ему. В конце того первенства я стал через раз попадать в стартовый состав, а в начале апреля меня выставили на трансфер. Но вскоре на посту главного тренера Плющева сменил чех Владимир Вуйтек, и я еще на один сезон остался в Казани», — вспоминал Квартальнов.



По окончании сезона-2003/2004 38-летний форвард всё-таки покинул «Ак Барс», совсем немного разминувшись с Зинэтулой Билялетдиновым. Квартальнов не сразу закончил карьеру: провёл год в «Северстали», затем на 6 матчей заглянул в родной «Химик», зацепив последний сезон команды в Воскресенске. «В «Северстали» до поры до времени все складывалось замечательно, но потом вся команда забуксовала. И в итоге даже не попала в плей-офф. Наверное, не стоило мне играть за «Химик». Надо было взять небольшую паузу, и с новыми силами и эмоциями втягиваться в очередной сезон», — вспоминал Квартальнов заключительный этап своей карьеры.



Однако это был ещё не финал. 39-летний хоккеист подписал контракт с «Крыльями Советов», помог команде вернуться в Суперлигу, но в сезоне-2006/2007 покинул Сетунь по ходу чемпионата, когда у «крылышек» начались серьёзные финансовые проблемы. Тот хоккейный год Квартальнов доигрывал в Череповце, где сначала повесил коньки на гвоздь, а спустя пару лет уже впервые примерил пиджак главного тренера.



Таким хоккеистом был Квартальнов. С врождённым снайперским талантом, тягой к авантюрам и катастрофическим невезением на медали и титулы. Единственным золотом в игроцкой карьере Дмитрия осталась медаль с ЧМ-1989, завоеванная ещё со сборной СССР. Кстати, в дальнейшем Квартальнов ещё дважды сыграл за национальную команду: в 1991-м выиграл бронзу чемпионата мира, а в 1996-м, уже со сборной России, проиграл четвертьфинал канадцам по буллитам.



Теперь уже в качестве тренера Квартальнов пытается наверстать упущенное. Пока не получается, но вполне возможно, что все золотые горы Дмитрия Вячеславовича ещё впереди.

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