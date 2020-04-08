Забивал Третьяку, «спаивал коллектив», дрался с бандитами. Каким хоккеистом был Знарок

Олег Знарок – один из сильнейших тренеров в КХЛ, и с этим фактом вряд ли будут спорить даже те, кто недолюбливает нынешнего тренера «Спартака» за крутой нрав и хамоватость. Когда мы говорим о трёхкратном обладателе Кубка Гагарина, чемпионе мира и олимпийском чемпионе, то личное отношение к специалисту должно отходить на второй план. Все успехи Знарка-тренера случились во втором десятилетии XXI века, но карьеру наставника он начал ещё в далёком 2002 году, когда впервые вошёл в тренерский штаб сборной Латвии. Из-за этого многие уже забыли (а кто-то просто не знал), каким Олег Знарок был хоккеистом. Вспоминаем вместе.

Гол Третьяку, «спаивание коллектива», побег в Ригу

Хоккей в жизни Олега Знарка впервые появился в три года – именно в этом возрасте Валерий Знарок поставил своего сына на коньки, желая привить маленькому Олегу любовь к этому виду спорта. Интересный выбор, учитывая, что сам он был футбольным тренером, но Знарку-младшему понравилось. В родном Усть-Катаве он мог заниматься только на любительском уровне, но в школьные годы Знарка семья переехала в Челябинск, а в восьмом классе Олега пригласили в спортшколу «Трактора».



Уже в то время Знарок был заводилой по духу и подростком с жёстким характером. Авторитет в «Тракторе» он зарабатывал как кулаками, так и изнурительной работой на тренировках, ему не раз доставалось за ругательства и драки со сверстниками, но образ «плохого парня» не помешал Знарку в 17 лет дебютировать за челябинский клуб.



В сезоне-1979/1980 «Трактор» был середняком Высшей лиги чемпионата СССР. Команду второй год подряд возглавлял тренер-дебютант Геннадий Цыгуров, лучшим бомбардиром и снайпером был Валерий Белоусов, а 20-летний Вячеслав Быков только начинал свой путь в элите советского хоккея. Юный Знарок в том чемпионате провёл за «Трактор» только одну игру, но успел произвести приятное впечатление на мэтров отечественного хоккея.



Цыгуров называл его «сгустком энергии», а легендарный Анатолий Тарасов – «хоккейным бандитом».

В 1981 году Знарок в составе юниорской сборной СССР выиграл чемпионат Европы в Минске. И не просто выиграл, а стал лучшим бомбардиром турнира, набрав в 5 матчах 16 (8+8) очков. С тех пор о юноше заговорили. Перспективным нападающим заинтересовался ЦСКА, однако «Трактору» удалось оставить игрока в Челябинске – помог авторитет отца хоккеиста Валерия Петровича, тренировавшего в те годы местный футбольный «Локомотив». «Отказывался от ЦСКА за меня мой отец. А я в те годы слушался его беспрекословно. Отец сказал: «В ЦСКА ты будешь сидеть на скамейке. А тебе нужно быть на льду», — вспоминал Знарок. В 19 лет Олег более-менее закрепился в основе «Трактора», провёл 18 матчей в сезоне и забросил свою первую и единственную шайбу за родной клуб в Высшей лиге СССР. И не кому-нибудь, а самому Владиславу Третьяку!



В хоккейном плане у Знарка в «Тракторе» дела шли в гору, чего нельзя было сказать о быте. Молодого таланта попытались «построить» челябинские ветераны (во главе с тренером Цыгуровым), но получили такой жёсткий отпор, что упрямого и ершистого форварда отправили в «Металлург» — челябинский клуб из второй лиги. Официальный предлог – «за курение в тамбуре поезда».

Выступать за «Металлург» Знарок категорически отказался, а потом получил год дисквалификации… «за спаивание коллектива»! Дело в том, что травля Олега продолжилась на самом высоком уровне, к ней подключили даже Тарасова. За подписью прославленного тренера в «Комсомольской правде» вышла разгромная заметка, а из Челябинска в Ригу (туда Знарка забрали Владимир Юрзинов и Пётр Воробьёв, искавшие талантливую молодёжь по всему Союзу) прислали письмо со словами: «Знарок – алкоголик, перебил на тренировках всех ветеранов».

Сенсационное серебро с «Динамо» и драка в ресторане с бандитами

Из-за собственного упрямого характера и козней руководства «Трактора» (дисквалификацию продавили именно из-за побега Олега в Ригу) Знарок на год остался вне хоккея, но осенью 1983-го у него началась другая жизнь. 20-летний форвард переехал в столицу Латвии, которая со временем стала для него второй родиной. «Рига — это первый город, где он серьезно заиграл в хоккей, где встретил свою первую любовь», — рассказывал как-то в интервью младший брат Олега Игорь Знарок.



В рижском «Динамо» (клуб несколько раз менял название, но это неважно) Знарок отыграл 9 сезонов, и именно в Латвии, под руководством Юрзинова, он состоялся как хоккеист. «Танк, который был богом на пятачке», — так тренер описывал своего подопечного, и трудно придумать более ёмкую характеристику для упрямого, наглого, неуступчивого и, конечно, мастеровитого нападающего, ставшего настоящим лидером и капитаном динамовцев. Знарок, в свою очередь, до сих пор называет Юрзинова «мой второй отец». «Мы созваниваемся после каждого матча, обсуждаем работу. Он может мне прилично вставить, если я что-то сделал неправильно. Или похвалить, если я действовал верно. Лучше, умнее, добрее и профессиональнее человека я еще не встречал», — как-то признавался Знарок уже во время работы главным тренером СКА.

Олег Знарок (крайний справа в верхнем ряду) Фото: chelhockeyhistory.ru.com

В сезоне-1987/1988 рижское «Динамо» сенсационно добралось до серебра чемпионата СССР – остановить крепкий, самобытный коллектив Юрзинова и Воробьёва смог только непобедимый в 80-е ЦСКА. 25-летний Знарок в том чемпионате набрал 32 (12+20) очка в 49 матчах и стал вторым бомбардиром «Динамо». А ведь в начале 1988-го Знарку могло стать совсем не до хоккея. 2 января хоккеист в компании жены Илоны и родителей отмечал свой юбилей в одном из ресторанов Юрмалы. За соседним столиком гуляла компания главного рижского рэкетира тех времён Ивана Харитонова, и один из бандитов начал приставать к жене хоккеиста. Знарок, никогда в жизни не признававший авторитетов, дал достойный отпор. Естественно, завязалась крупная потасовка, в ходе которой отец и сын Знарки вдвоём отбивались от десятка негодяев.



«Олегу руки заломили, рубашки на нём нет. И ещё рюмкой по щеке, шрам от розочки остался. Так у него клок щеки болтается, кровь льётся, его куда-то тащат, и я не знаю, будет ли он жив. У меня глаза на лоб, а он мне подмигивает. Представляете? А папа его, когда увидел, что драка началась, прыгнул туда, где всё это происходило. Я ему руки держу, чтобы он не ввязывался в драку, а здоровяк такой, каратист, в два раза выше и шире Валеры, крутанул ногой. И по зубам моему мужу. У Валеры передние 3-4 зуба – напополам прямо. У него тоже кровь льётся, а он мне говорит: «Света, я всё время мечтал о золотых зубах». Это был ужас какой-то, как я выдержала это всё», — рассказывала в интервью мама Олега Светлана Знарок.



По итогам драки старший Знарок лишился нескольких зубов, младший – получил памятный шрам на щеке, зато справедливость была восстановлена. Харитонов из ресторана отправился в тюрьму, а Олег Валерьевич получил медаль «За охрану общественного порядка». Кстати, уже через 8 дней после побоища Знарок вышел на лёд в матче с родным «Трактором».

Вторая дисквалификация и неподписанный контракт с «Бостоном»

После распада СССР Знарок решил отправиться за границу. В 1992 году хоккеист подписал контракт с финским «Эссятом», но в одном из товарищеских матчей за новую команду случился конфуз: взрывной Знарок подрался с соперником, а затем навалял и полезшему разнимать судье. Случайно или нет – это уже не установить, но церемониться с дерзким игроком не стали и впаяли годичную дисквалификацию в Европе.

Второй длительный отпуск в планы Знарка не входил: форвард отправился за океан, где подписал договор с клубом АХЛ «Майне Маринерз». «Я был дисквалифицирован на год в Европе за драку: судей пришлось успокаивать. Я мог играть только в Риге, где поиграл месяца два и поехал в Америку. Играл за фарм-клуб «Бостон Брюинз». Чтобы попасть в основной состав, мне нужно было сначала сыграть 30 матчей за «фарм». Там я тоже немного сыграл. Они же все понимают: в Европе дисквалифицирован, в Риге получишь копейки. И предложили играть в фарм-клубе. А там очень жесткий хоккей был. И, сыграв семь игр, я вернулся домой, в Ригу. Ведь жил два месяца без семьи, а я такой человек, что не могу быть один постоянно», — вспоминал Знарок тот этап своей карьеры в интервью изданию «Футбол Хоккей Южного Урала» в 1996 году.



Правда, существует более любопытная версия, которую, кстати, Знарок тоже подтверждал. Согласно ей, «Бостон Брюинз», посмотрев на игрока в АХЛ, уже после шести матчей вышел на Знарка с контрактным предложением. Однако документ было составлен на английском, которым Олег не владел. Увидев сумму гонорара, Знарок отказался, предположив, что это зарплата за год. Гораздо позже выяснилось, что бостонцы предлагали хоккеисту эти деньги за месяц.

Исторический гол за Латвию, 220 очков за сезон, немецкое гражданство

Так или иначе Знарок быстро вернулся домой. Кстати, после распада СССР Олег Валерьевич долгое время был негражданином, что, впрочем, не мешало ему выступать за сборную Латвии. «Мы пока только жители Латвии. Паспорта Советского Союза мы сдали, нам выдали документы, где написано: житель Латвии, русский. Обещали дать нам гражданство. Мы сдали уже все анкеты. Поначалу, когда был ажиотаж, когда практически весь город встречал нас в аэропорту, было все нормально, проблем с гражданством не предполагалось (нас 10 человек). А сейчас нужны анкеты, автобиография, знание языка, даже пропеть гимн», — рассказывал Знарок в 1996-м.



Вскоре после этого интервью Олег Валерьевич всё-таки получил латвийское гражданство – за особые заслуги перед этой страной. Причиной для вручения такой награды послужил гол Знарка в ворота сборной Швейцарии на ЧМ-1996 в первом дивизионе – благодаря этой шайбе Латвия свела игру к ничьей, обогнала Швейцарию в таблице, выиграла турнир и вошла в элиту мирового хоккея. Где и держится до сих пор.



На клубном уровне в конце 90-х Знарок выступал уже за пределами Латвии. Когда хоккеист вернулся из Америки в 1992-м, то застал рижское «Динамо» в весьма плачевном состоянии и довольно быстро принял решение перебраться на постоянное место жительства в Германию. В Европе было гораздо спокойнее, чем на только что образовавшемся постсоветском пространстве.

Первый контракт Знарок подписал с «Ландсбергом» — клубом из третьей немецкой лиги. Об уровне этого турнира можно было судить по личной статистике Олега в дебютном сезоне – 220 (77+143) очков в 66 матчах! Тем не менее Знарок задержался в этой команде на три года, а потом рассказывал в интервью некоторые любопытные вещи. «Команда «Ландсберг» доходила до «плей-офф», но с первой игры вылетала. За «плей-офф» нам денег не платили, и мы старались сыграть только две игры и вылететь. Немцы, если им не платят, играть не будут».



В Германии Знарок играл до 2002 года, ненадолго отлучившись в середине 90-х в чешский «Витковице». С «Ландсбергом» он, кстати, дошёл до первой лиги, с «Фрибургом» выступал в Бундеслиге, а карьеру завершил в клубе «Хайльбрюннер». В 2001 году Знарок сменил латвийское гражданство на немецкое, и позже прокомментировал этот шаг. «Гражданство – это одно, а хоккей – совсем другое. Свои лучшие годы я отдал рижскому «Динамо» и сборной Латвии. В своё время меня приглашали и в «Спартак», и в ЦСКА, и в «Динамо», но я не предал рижское «Динамо». Все нормальные люди понимают, для чего я поменял гражданство».



Такова хроника игровой карьеры Олега Знарка. Он был не великим и выдающимся, но очень хорошим хоккеистом. С прекрасным голевым чутьём, умопомрачительной игрой на точке вбрасывания, и, самое главное, с неуступчивым, по-спортивному злым характером. Он был очень требователен к себе и партнёрам по команде, настоящим капитаном с непререкаемым авторитетом. Истинный вожак стаи, которым Знарок остаётся до сих пор, но уже в качестве одного из самых успешных тренеров современного российского хоккея.