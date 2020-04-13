Повторить невозможно? Как великий Марио Лемье трижды за сезон набирал 8 очков за матч

Три матча за сезон с восемью очками, один из них — решающий матч в плей-офф. Последний раз 8 очков за матч в НХЛ набирали в 2012 году.

За свои 17 сезонов в Национальной хоккейной лиге великий Марио отметился многими достижениями, но одно из них просто невозможно обойти вниманием: ни у кого в истории не было больше матчей с 8 очками. Всего было 16 случаев, когда хоккеист набирал 8 баллов в одной игре — такие матчи есть в активе у 13 разных хоккеистов. Уэйн Гретцки сделал это дважды. Марио Лемье — трижды.

Все матчи с восемью очками пришлись у Марио на сезон-1988/1989, когда он набрал 199 очков. Это было время операции на спине и предраковой опухоли, но это был Лемье на своём пике.

25 лет назад Марио Лемье был болен. Люди не верили, что он вернётся в НХЛ Супермарио подолгу не мог снять с себя форму, а потом нашёл комок под кожей шеи. В 28 лет он решил полностью пропустить сезон.





Морис Ришар (1944),



Берт Ольмстедт (1954),



Дэррилл Ситтлер (1976, 10 очков),



Том Блэдон (1977),



Брайан Троттье (1978), Петер Штястны (1981), Антон Штястны (1981),



Уэйн Гретцки (1983, 1984),



Пол Коффи (1986),



Патрик Сундстрём (1988),



(1988, 1988, 1989),



Берни Никколз (1988),



Сэм Ганье (2012). Все хоккеисты, набиравшие 8 очков за матчМорис Ришар (1944),Берт Ольмстедт (1954),Дэррилл Ситтлер (1976, 10 очков),Том Блэдон (1977),Брайан Троттье (1978), Петер Штястны (1981), Антон Штястны (1981),Уэйн Гретцки (1983, 1984),Пол Коффи (1986),Патрик Сундстрём (1988), Марио Лемье (1988, 1988, 1989),Берни Никколз (1988),Сэм Ганье (2012).

Первый матч, в котором великий «пингвин» набрал 8 баллов, случился в самом начале регулярного чемпионата. 15 октября 1988 года в матче против «Сент-Луиса» Марио невозможно было остановить — в той игре Лемье забил дважды и 6 раз ассистировал партнёрам, и при этом лишь 3 балла были набраны при игре в большинстве. Тогда Лемье сделал приличную заявку на то, чтобы выиграть бомбардирский спор по итогам регулярки, и в итоге Марио обогнал ближайшего преследователя в гонке за «Арт Росс Трофи» на 31 очко.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вторая игра с восемью очками состоялась в новогоднюю ночь — 31 декабря 1988 года, когда «Питтсбург» принимал дома «Нью-Джерси». На этот рас 66-й номер хозяев куда больше забивал сам: на его счету было 5 шайб и 3 передачи, а очков в большинстве была ровно половина — 4 (1+3). Та игра стала легендарной, поскольку именно в упомянутом матче против «Дэвилз» Марио установил рекорд, который невозможно побить — забил пять голов пятью разными способами (в равных составах, в большинстве, меньшинстве, с буллита и в пустые ворота). Уникальность этого момента осознали не сразу, но Марио принял участие в каждом голе «Пингвинз» и в каждой шайбе набирал по результативному баллу. В 2017 году, когда НХЛ праздновала своё 100-летие, это достижение было признано величайшим событием лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Однако самым памятным 8-очковым матчем Лемье стал матч 25 апреля 1989 года. Это уже был плей-офф, что делает достижение Марио в тот вечер абсолютно особенным. В пятом матче финала дивизиона Патрика «Питтсбург» встречался с «Филадельфией», и сейчас представить, чтобы кубковая игра завершилась со счётом 10:7, просто невозможно. Но тогда всё было именно так — голевая феерия в пенсильванском дерби обессмертила имя капитана «Питтсбурга».



Марио очень быстро оформил хет-трик — для этого ему понадобилось чуть менее 7 минут. Четвёртый гол он забил на 18-й минуте первого периода, повторив кубковый рекорд по количеству шайб за один период. Пятый гол Лемье был забит в пустые ворота, а в середине матча Марио трижды ассистировал партнёрам.

«Четвёртый гол был самый впечатляющий. Он подбил клюшку Рона Хекстолла, чтобы украсть шайбу за воротами, а затем отправил её в пустую сетку. Хекстолл в отчаянии выбросил свою клюшку и вскоре был заменён — вместо него вышел Кен Реггет», — писала тогда газета Washington Post.



«У меня было много отличных матчей, но этот я помню до сих пор. Под таким сильным давлением мы играли, с очень сильным соперником. Думаю, что это была одна из моих лучших игр. Я помню напряжение, это был один из ключевых дней для всей нашей франшизы. Слова завтра для нас тогда не существовало», — вспоминал позже Марио.



Как «Питтсбург» выиграл Кубок Стэнли-2009



«Лемье приезжал к чужим воротам, словно из ниоткуда. Бросал со смертельной точностью, пасовал великолепно. Охват его таланта был просто сверхчеловеческий, у него есть странная ловкость для обмана. После его бросков шайба стабильно залетала в ворота с самых разных углов», — писал Джон Шерр в Sports Illustrated. «Марио всегда делал то, чего не могли остальные», — добавил Бобби Орр.

Гений Лемье. В «золотом» финале Олимпиады-2002 он сделал гол, не коснувшись шайбы Марио сделал то, что не удалось Гретцки на Олимпиаде-1998.

Вратарям нельзя было падать на лёд. 100 лет назад в НХЛ сыграли первый матч Это сейчас здесь играют Овечкин и Кросби, а тогда всё только начиналось.