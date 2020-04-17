«Он как огромный монстр». Артюхин охотился за чехами, три сокрушительных силовых за смену!

Был ещё удар, после которого с Рахунека слетел шлем. Фанаты чехов требовали мести, но все боялись драться с русским богатырём на ЧМ-2011.

Чемпионат мира 2011 года стал последним турниром Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина во главе сборной России. На тот момент ещё не утихла боль Ванкувера и тренеров критиковали за любую промашку. За приглашение растренированного Евгения Набокова, за «клонов» наших хоккеистов, весело проводящих время в Братиславе, за маленький «пондус» Барулина и за включение в состав Евгения Артюхина.

Двоечники Признав работу Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина неудовлетворительной, исполком ФХР отправил их в отставку, ответив таким образом на первый из двух извечных вопросов: кто виноват?

Тот чемпионат мира наша команда в итоге провалила, потерпев пять поражений, в том числе проиграв оба матча чехам, которые свелись к сражению Артюхина и парней Алоиса Гадамчика.

«Псевдоспециалисты относятся к Артюхину как к второсортному тафгаю»

Претензии специалистов к Быкову по части приглашения Артюхина были стандартными для игроков такого плана. Зачем занимать место в составе игроком, который умеет только толкаться и стоять на пятаке в большинстве? Быкову приходилось отбиваться от вопросов даже по ходу чемпионата мира:

«Игра Артюхина похвальна тем, что он, действуя в рамках правил, вносит смятение в ряды противника. Это здорово поднимает боевой дух нашей команды. Любого человека, которого мы приглашаем в сборную, нужно использовать максимально полезно. Когда чувствуем, что нужно создать психологическое или физическое воздействие на соперника, используем его лучшие качества. При игре в большинстве, чтобы создать помеху вратарю, его услуги востребованы, также и при игре в меньшинстве он полезен. Многие специалисты в России, псевдоспециалисты, как я их называю, относятся к Евгению как к второсортному тафгаю, не умеющему играть. На самом деле он очень интересный хоккеист, технически оснащенный и очень дисциплинированный. К нему просто надо найти подход и правильно использовать в командных действиях», — объяснял тренер.

Три силовых приёма за одну смену и жестких удар по Рахунеку

Но в матче с чехами Артюхин был хорош и приносил много пользы команде своей силовой манерой игры. В одной из смен россиянин сокрушительными силовыми приёмами поочерёдно «расколол» трёх чехов. Соперник завёлся ещё после первого удара Артюхина, но больше молотил языком, чем пытался ответить обидчику. Чешские болельщики, заполнившие арену в Братиславе до отказа, требовали от своих хоккеистов наказать Артюхина, но никто из подопечных Гадамчика не хотел рисковать здоровьем.

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На этом россиянин не успокоился и в концовке периода ещё раз смачно опрокинул на лёд Рахунека, с которого во время удара об лёд слетел шлем.

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«Голова ещё побаливает. Выпил таблетки, так что не всё так плохо. Я хотел продолжить игру после того столкновения, но мне стало плохо, поэтому ушёл в раздевалку. Были проблемы с шеей. С Артюхиным я на льду пересекался два или три раза в матче. До этого он сбил Рахунека и Гавлата. Сказал ему, что весь матч он не в хоккей играет, а занимается ерундой. По-моему, такому хоккеисту нечего было делать в этом матче.

Артюхин хотел применить силовой приём, но перестарался, потому что мог получить дисквалификацию. Если бы у меня была шайба, то я был бы готов готов к атаке, но он врезался в меня, когда я чуть расслабился, поэтому возникли проблемы с шеей. Я и не подозревал, что он ко мне едет, ведь у меня не было шайбы. Если бы знал, ничего бы страшного не случилось. Каждый видел, что Артюхин делал в воскресенье, как он действовал на Чешских играх. Ему неинтересно играть, он на лёд выходит, чтобы травмировать кого-нибудь», – рассказывал один из пострадавших чехов Милан Михалек.

Карел Рахунек и Евгений Артюхин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Он как огромный монстр настигает соперника»

Интересно, что за эти удары Артюхин получил только две минуты штрафа. Чехи, конечно, считали иначе, но например Яромир Ягр не считал россиянина злодеем.

«Артюхин – здоровый парень. Если он хочет провести силовой приём, то его очень сложно удержать. Но один из его сегодняшних хитов был плохим, потому что он атаковал игрока без шайбы», — сказал после игры Ягр.

«Я его уничтожил». Сокрушительный силовой Овечкина, от удара у Ягра раскололся визор Стены арены сотряслись, 17 тысяч зрителей охнули, а один игрок сборной России от неожиданности подскочил на скамейке.

«К судейству претензий нет, а Артюхин – молодец. Это был фэйр-плей? Арбитр подъехал и сказал, что он сыграл корректно, но предупредил, чтобы сильно не бил. Было много эмоций, но правил фэйр-плей он не нарушил», — Вячеслав Быков, конечно же, стоял за своего игрока горой.

«Что тренер, что вся команда у чехов – нытики»

Сам Артюхин не считал, что играл грубо, а отказ чехов пожимать ему руку воспринял как проявление слабости.

– После матча с командой Чехии соперники отказались пожать вам руку. Это было впервые в вашей карьере?

– Да ну их, я комментировать это не хочу. Что тренер, что вся команда у чехов – нытики. Они себя очень плохо ведут, но это же все от тренера идет.

– А что он вам кричал? И на каком языке?

– Честно говоря, я так и не понял, что кричал Гадамчик. Он ведь что-то за спиной говорил, когда я уже прошёл. Мог бы и в лицо что-нибудь сказать.

– Гадамчик хотел с вами подраться. Вы удивлены?

– Не знаю, что он там хотел, но это, конечно, никуда не годится. Просто у чехов, видимо, такой хоккей.

Статистика Артюхина на чемпионате мира-2011

Рахунек отомстил Артюхину, разбив заградительное стекло

«Очень надеюсь, что Артюхин не будет бить мою команду. А если все же попробует, то судьи будут судить его строго, а не так, как в прошлый раз», — говорил перед матчем за третье место Гадамчик.

Но в итоге бил уже не Артюхин, наоборот, досталось россиянину. Во втором периоде было разбито заградительное стекло после того, как Рахунек применил силовой приём на Артюхине.

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Карел Рахунек и Евгений Артюхин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«До чего мы докатились. Наших игроков освистывали на трибунах»

Сборная России в итоге осталась без медалей, а выбор Быкова и действия Артюхина подверг жесткой критики Борис Майоров.

«До чего мы докатились. Наших игроков освистывали на трибунах. Впервые в жизни такое увидел! Это я конкретно об Артюхине. Обычно нам аплодировали за мастерство и мужество. А сейчас… Третье и четвёртое места в списке самых удаляемых и «грязных» игроков у Артюхина и Емелина. Ведь любому специалисту ясно, что Артюхин не вписывается ни в какую командную игру. Держать человека в сборной команде только для того, чтобы он стоял на пятачке – жуткая роскошь в современном хоккее. В НХЛ уже отказываются от тафгаев, а мы их в сборную тащим. Бред», – цитирует Майорова «Советский спорт».

Артюхина, к слову, недружелюбно встретили в Чехии и во время предсезонного сбора СКА.

«Если бы меня освистали во время официального матча – это одно дело, а когда во время тренировки – это совсем другое. Я только вышел на лёд, как сразу же меня освистали. В России такого ещё не случалось. У нас в стране более дружественная обстановка», — рассказывал нападающий, для которого ЧМ-2011 стал последним крупным турниром в составе сборной России.