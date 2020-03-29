«Я его уничтожил». Сокрушительный силовой Овечкина, от удара у Ягра раскололся визор

Александр Овечкин с младых ногтей был суперснайпером, но помимо потрясающего броска, с которым голкиперы всех мастей не могут справиться на протяжении многих лет, он всегда обладал мощными габаритами и любил этим пользоваться. Попасть под силовой Овечкина – это больно. Это готов подтвердить даже Яромир Ягр — легенда чешского хоккея, двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион.
«Я его уничтожил. Лучший хит в моей жизни»
В начале третьего периода матча между Россией и Чехией на Олимпиаде-2010 арену Ванкувера буквально сотрясло от удара сокрушительной мощности. Это Овечкин вложил всю свою силищу в силовой приём в центре площадки и сшиб Ягра с ног.
Счёт был скользким – 2:1 в пользу сборной России, а матч был важным, заключительным в группе. Чехи после двух туров набрали шесть очков и шли на первом месте, Россия же обыграла в первом туре Латвию, но затем по буллитам уступила Словакии. Эта игра была за победу в группе, которая гарантировала прямой выход в четвертьфинал.
Итак, 2:1, Ягр получил шайбу, обыграл Александра Сёмина у борта так, что тот потерял равновесие и упал, и собирался ворваться в зону сборной России. Но на пути у него встал Овечкин. Дадим слово главному герою: «Помню, был очень равный матч. Сёмин упал у борта, Ягр подхватил шайбу и взял влево. Я знал, что он не будет делать передачу, а попытается меня обыграть. И как только я увидел, что он берёт влево, я был готов хитануть. Он идёт влево, потом вправо, и я просто его уничтожил. Наверное, это был лучший хит в моей жизни», — вспоминал Овечкин.
Права на видео принадлежат The International Ice Olympic Committe. Посмотреть видео можно на канале olympicvancouver2010 в YouTube (момент с 1.28.20).
Между прочим, сбить с ног Ягра, который в то время весил почти 110 килограммов, – не такая простая задача. Овечкин не только «вырубил» его, от удара у легендарного чеха раскололся визор! 17 тысяч зрителей на трибунах охнули, игроки на скамейке сборной России одобрительно застучали по борту клюшками, а кто-то даже высоко подпрыгнул от неожиданности. «Да, знаю, это был мощный силовой, но что я могу поделать? Это Олимпиада!» — после игры говорил Овечкин. Практически как «Это Спарта!».
«Это был не обычный хоккейный силовой. Овечкин закатал Ягра в лёд. Он стёр его в порошок. Есть игроки, которые благодаря своему интеллекту способны отобрать у габаритного соперника шайбу, такие, как Павел Дацюк. Но, пожалуй, никто кроме Овечкина не способен так вышибить шайбу и уничтожить соперника», — восхищался Sports Illustrated.
«Голливудская игра. Голливудский момент. И мы забиваем»
Это был не только лучший (и уж точно – самый знаменитый) силовой Овечкина, он ещё и прямо повлиял на результат матча. Шайбу Ягр, конечно, потерял, её подхватил Фёдор Тютин и тут же отпасовал Сёмину. Последовала молниеносная контратака, которая завершилась голом Малкина. «Малкин тут же забил, это было самое главное. Я приехал на скамейку, и тренер мне сказал: «Берегись, теперь они ещё больше будут пытаться поймать тебя на силовой». Я ответил: «Всё нормально, я готов», — рассказывал Овечкин. «Великолепный момент. Голливудская игра. Голливудский момент. И мы забиваем», — отметил Малкин.
Евгений Малкин (справа)
Фото: РИА Новости
«Это громоподобное столкновение в центре льда, в котором одна суперзвезда сравняла другую суперзвезду с землёй, войдёт в историю олимпийского хоккея как один из самых памятных моментов. Ягр бросил взгляд вправо, успев заметить Овечкина – красный локомотив, несущийся на него с устрашающей скоростью. Ноги Ягра продолжали двигаться вперёд, но тело уже отбросило назад и он упал, стукнувшись головой о лёд. Последнее, что увидел Ягр, прежде чем поехал на скамейку – то, как Овечкин прыгает в объятия партнёров, празднуя гол.
Символизм момента был всем понятен – 38-летний Ягр, бывший лучший игрок мира, был повержен 24-летний Овечкиным, действующим лучшим игроком мира (В предыдущем сезоне Овечкин выиграл в НХЛ «Харт Трофи» и «Лестер Пирсон Эворд». – Прим. «Чемпионата»)», — так описывал эти события New York Times.
«Это был хороший силовой. А я допустил ошибку, на которую не имел права»
Чехи, конечно, не собирались сдаваться. «Овечкин известен такой игрой, никогда нельзя опускать голову. Я сказал ребятам – давайте устроим им нагоняй, сделаем с ними то же самое», — говорил после игры капитан чехов Патрик Элиаш.
Чехи открылись и полетели, и за пять минут до конца сократили отставание – Ягр боролся на пятаке, а Милан Михалек забивал гол. В концовке Овечкин был на льду и дважды выбрасывал шайбу из своей зоны. Второй раз, стоя на коленях, он прокинул шайбу на Малкина, тот на Дацюка, который установил окончательный счёт – 4:2. Ну а шайба Малкина стала победной, Россия выиграла группу и вышла в четвертьфинал.
Павел Дацюк и Яромир Ягр
Фото: РИА Новости
«Я устал, потому что мы проиграли. Если бы выиграли, я бы не чувствовал усталости. Соперник забил два гола в третьем периоде, я допустил обрез в центре площадки, который стоил нам пропущенной шайбы. Хит Овечкина? Это был хороший силовой. Всё равно, было ли там нарушение или нет. Я допустил ошибку, на которую не имел права. Я его видел, хотел обыграть, что-то сделать. Не видел адресата для паса, поэтому попытался его обыграть. Это была моя ошибка, я принял неправильное решение. Если бы я знал, что получится именно так, сыграл бы иначе. Мне больно больше не от хита, а от своей ошибки. Телесная боль всегда проходит, а ошибки так быстро не забываются», — заявил Ягр после матча. Когда же у него спросили, не получил ли он сотрясение мозга, Ягр ответил, что был бы не прочь, если оно у него было и «помогло бы мне поскорее забыть это».
В матче квалификации с Латвией Ягр попал в ещё одно столкновение, с Янисом Спруктсом, и в следующем матче с Финляндией уже не сыграл. Итоговый результат и у чехов, и у русских был одинаковым – вылет в четвертьфинале. Это уже грустные воспоминания. Овечкин так и не выиграл вожделенное олимпийское золото, но уже вошёл в историю Игр этим монструозным хитом, который будут помнить всегда.
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