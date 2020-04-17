Скучать игрокам точно не приходится. На первом месте – челленджи и поддержание спортивной формы.

Жены и девушки российских хоккеистов НХЛ. Как они проводят время на карантине

Большой спорт по всему миру пострадал из-за пандемии коронавируса. Спортсмены, как и остальные граждане, вынуждены коротать время дома. Кто-то устраивает челленджи, кто-то тренируется, а кто-то просто отдыхает.

«Жена всегда поддержит». Валерий Ничушкин весело проводит время с женой Светланой. Удержать почти 100-килограммового хоккеиста, очевидно, было непросто.

Николь Ковальчук занимается спортом и мотивирует подписчиков на домашние тренировки.



«Я пытаюсь, тренер замучил. Посоветуйте, пожалуйста, что делать», — пошутил в комментариях Илья Ковальчук.

Результат тренировок впечатляет – Николь похвасталась идеальным прессом.

Анна Кастерова призналась, что не смогла уговорить Евгения Малкина принять участие в популярном челлендже с переодеваниями. Однако поразвлекалась сама, надев форму «Питтсбурга».

Такую жену не стыдно и на свидание в ресторан La Kyhnya пригласить.

Девушка Михаила Сергачёва Лиза не скучает на карантине. Она занимается йогой и вообще активно тренируется, делясь секретами своей красоты.

«Самый трендовый наряд апреля». Подруга Ильи Михеева поучаствовала в челлендже с подушкой.

Яна Тарасенко, жена Владимира Тарасенко, поддерживает форму и показывает, как можно заниматься спортом в домашних условиях.



«Workout master lvl 99», — написал в комментариях Владимир.

Карантин – хорошее время, чтобы заняться собой и научиться чему-то новому. Анастасия Шубская прошла онлайн-курсы по макияжу и продемонстрировала результаты учёбы. Впечатляет! А ещё Анастасия не перестаёт баловать мужа вкусными блюдами.

Подруга Игоря Шестёркина Анна проводит карантин, уделяя время соцсетям и домашнему любимцу Симбе.

Алиса Знарок и Артемий Панарин проводят карантин вместе с семьёй Бобровских.



Артемию и Алисе пришлось преодолеть более 1500 километров на автомобиле, чтобы добраться из Нью-Йорка до Флориды, где проживает семья Бобровских.



«Мы ехали весь день и полночи, чтобы провести карантин вместе с любимыми людьми», — сообщила Алиса.

Дмитрий Орлов проводит карантин в кругу близких. «Оставайтесь дома и берегите семью», — призывает всех Орлов.

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«Мы уже выпили всё, запасы кончились». Панарин не скучает на карантине в Америке Российский нападающий «Рейнджерс» вышел в прямой эфир «Инстаграма» и рассказал о своей самоизоляции в США.