Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

Как девушки и жёны российских хоккеистов из НХЛ развлекают своих мужчин

Красотки русских хоккеистов из НХЛ
Андрей Гуров
Жены и девушки российских хоккеистов НХЛ. Как они проводят время на карантине
Скучать игрокам точно не приходится. На первом месте – челленджи и поддержание спортивной формы.
Хоккей / НХЛ 0

Большой спорт по всему миру пострадал из-за пандемии коронавируса. Спортсмены, как и остальные граждане, вынуждены коротать время дома. Кто-то устраивает челленджи, кто-то тренируется, а кто-то просто отдыхает.

«Жена всегда поддержит». Валерий Ничушкин весело проводит время с женой Светланой. Удержать почти 100-килограммового хоккеиста, очевидно, было непросто.

Николь Ковальчук занимается спортом и мотивирует подписчиков на домашние тренировки.

«Я пытаюсь, тренер замучил. Посоветуйте, пожалуйста, что делать», — пошутил в комментариях Илья Ковальчук.

Результат тренировок впечатляет – Николь похвасталась идеальным прессом.

Анна Кастерова призналась, что не смогла уговорить Евгения Малкина принять участие в популярном челлендже с переодеваниями. Однако поразвлекалась сама, надев форму «Питтсбурга».

Такую жену не стыдно и на свидание в ресторан La Kyhnya пригласить.

Девушка Михаила Сергачёва Лиза не скучает на карантине. Она занимается йогой и вообще активно тренируется, делясь секретами своей красоты.

«Самый трендовый наряд апреля». Подруга Ильи Михеева поучаствовала в челлендже с подушкой.

Яна Тарасенко, жена Владимира Тарасенко, поддерживает форму и показывает, как можно заниматься спортом в домашних условиях.

«Workout master lvl 99», — написал в комментариях Владимир.

Карантин – хорошее время, чтобы заняться собой и научиться чему-то новому. Анастасия Шубская прошла онлайн-курсы по макияжу и продемонстрировала результаты учёбы. Впечатляет! А ещё Анастасия не перестаёт баловать мужа вкусными блюдами.

Подруга Игоря Шестёркина Анна проводит карантин, уделяя время соцсетям и домашнему любимцу Симбе.

Алиса Знарок и Артемий Панарин проводят карантин вместе с семьёй Бобровских.

Артемию и Алисе пришлось преодолеть более 1500 километров на автомобиле, чтобы добраться из Нью-Йорка до Флориды, где проживает семья Бобровских.

«Мы ехали весь день и полночи, чтобы провести карантин вместе с любимыми людьми», — сообщила Алиса.

Дмитрий Орлов проводит карантин в кругу близких. «Оставайтесь дома и берегите семью», — призывает всех Орлов.

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:

«В Нью-Йорке никто не гуляет, а во Флориде жара +33 — люди не могут дома сидеть»
Хоккеист Михаил Сергачёв старается не скучать во время карантина в США, читает про магазин «ВкусВилл» и рассказывает о любимых сериалах.
«Мы уже выпили всё, запасы кончились». Панарин не скучает на карантине в Америке
Российский нападающий «Рейнджерс» вышел в прямой эфир «Инстаграма» и рассказал о своей самоизоляции в США.
«В США всем выдают по $ 1000 – это правда». Как семья Малкина переживает коронавирус
Прекрасная Анна Кастерова в прямом эфире «Инстаграма» – о панике в США, цене на маски, новостях из России и американском паспорте мужа.
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020