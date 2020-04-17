Жены и девушки российских хоккеистов НХЛ. Как они проводят время на карантине

Большой спорт по всему миру пострадал из-за пандемии коронавируса. Спортсмены, как и остальные граждане, вынуждены коротать время дома. Кто-то устраивает челленджи, кто-то тренируется, а кто-то просто отдыхает.
«Жена всегда поддержит». Валерий Ничушкин весело проводит время с женой Светланой. Удержать почти 100-килограммового хоккеиста, очевидно, было непросто.
Николь Ковальчук занимается спортом и мотивирует подписчиков на домашние тренировки.
«Я пытаюсь, тренер замучил. Посоветуйте, пожалуйста, что делать», — пошутил в комментариях Илья Ковальчук.
Результат тренировок впечатляет – Николь похвасталась идеальным прессом.
Анна Кастерова призналась, что не смогла уговорить Евгения Малкина принять участие в популярном челлендже с переодеваниями. Однако поразвлекалась сама, надев форму «Питтсбурга».
Такую жену не стыдно и на свидание в ресторан La Kyhnya пригласить.
Девушка Михаила Сергачёва Лиза не скучает на карантине. Она занимается йогой и вообще активно тренируется, делясь секретами своей красоты.
«Самый трендовый наряд апреля». Подруга Ильи Михеева поучаствовала в челлендже с подушкой.
Яна Тарасенко, жена Владимира Тарасенко, поддерживает форму и показывает, как можно заниматься спортом в домашних условиях.
«Workout master lvl 99», — написал в комментариях Владимир.
Карантин – хорошее время, чтобы заняться собой и научиться чему-то новому. Анастасия Шубская прошла онлайн-курсы по макияжу и продемонстрировала результаты учёбы. Впечатляет! А ещё Анастасия не перестаёт баловать мужа вкусными блюдами.
Подруга Игоря Шестёркина Анна проводит карантин, уделяя время соцсетям и домашнему любимцу Симбе.
Алиса Знарок и Артемий Панарин проводят карантин вместе с семьёй Бобровских.
Артемию и Алисе пришлось преодолеть более 1500 километров на автомобиле, чтобы добраться из Нью-Йорка до Флориды, где проживает семья Бобровских.
«Мы ехали весь день и полночи, чтобы провести карантин вместе с любимыми людьми», — сообщила Алиса.
Дмитрий Орлов проводит карантин в кругу близких. «Оставайтесь дома и берегите семью», — призывает всех Орлов.
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