Хоккеист промахнулся по пустым воротам, бросая в упор. Хотел забить красиво

Удивительный случай. Можно было просто завести шайбу в ворота, а он решил сделать это красиво.

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Терять концентрацию в хоккее никогда нельзя, даже если ты в одиночестве катишься с шайбой к пустым воротам. Тем более запрещается праздновать гол раньше времени. Расслабленность может обернуться курьёзом, а то и напрямую повлиять на результат матча. Оказывается, с метра не всегда легко попасть!

Наверняка все помнят эпичный промах Патрика Штефана — первого номера драфта НХЛ в 1999 году. Чеху выдавали большие авансы, но он не сумел себя реализовать за океаном. В памятном матче он выкатился на пустые ворота, но не сумел забить, а в ответной атаке «нефтяники» сравняли счёт. Этот момент стал хит-парадом курьёзов хоккея на все времена.

«В жизни такого не видел». Промах Штефана – один из самых эпичных в истории НХЛ Он был первым номером драфта, а запомнился только этим курьёзом. Тот сезон стал для чеха последним в НХЛ.

Многие поклонники хоккея помнят также промах Дмитрия Кагарлицкого с двух метров. В том эпизоде нападающий питерского СКА не смог поразить цель, когда голкипер «Куньлуня» Джереми Смит был уже отыгран. Карьера Кагарлицкого в СКА пошла не так, как планировал сам Дмитрий, но вряд ли именно тот промах повлиял на спад в его игре.

Невероятный промах Кагарлицкого! С двух метров мимо совершенно пустых ворот Вратарь «Куньлуня» Джереми Смит уже был отыгран, но шайба всё равно не попала в сетку.

Можно, конечно, покопаться в хоккейных архивах, которые помогут найти множество таких эпизодов, а уже на основании этого сделать отдельный топ-рейтинг. Но разнообразия в этом мало. Шумиху зачастую создаёт не сам промах, а известность хоккеиста. Когда звёздный игрок отметился таким киксом, то горячих и долгих обсуждений точно не избежать. Этот хоккеист промахнулся мимо пустых ворот, бросая в упор. Возможно, ему помешал финт телом перед броском. Координация нарушилась, шайба скакнула и не попала на крюк.

Если же брать любительский хоккей, то там такие промашки обычное дело, за которое не следует серьёзных разборов полётов, критика если и есть, то она куда мягче, чем у профессионалов. А благодарные болельщики на трибунах встречают такие моменты улыбкой и смехом.

Наверняка и в раздевалке после матча игрок, отличившийся таким курьёзом, получает тёплую поддержку от партнёров. Поэтому хочется верить, что провинившиеся хоккеисты с нужной самоиронией воспринимают все шутки из-за этого промаха. Главное для них — чтобы такие курьёзные ситуации не стали постоянными. Ведь «День сурка» — это не для каждого хороший и добрый фильм.



Номинанты на звание самого смешного ролика в хоккее тут:

Драка мальчуганов, силовой в заливочную машину. 10 смешных видео в хоккее Хоккей в костюме водолазов, гол в свои ворота через всю площадку, танец устрашения – выберите самый смешной ролик.

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