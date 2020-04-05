«В жизни такого не видел». Промах Штефана – один из самых эпичных в истории НХЛ

4 января 2007 года нападающий «Далласа» Патрик Штефан совершил один из самых эпичных промахов в истории НХЛ. Матч с «Эдмонтоном» для «Старз» складывался весьма непросто – 0:2 после первого периода, 1:4 в середине игры (единственный гол «звёзд» на тот момент забил Патрик Штефан, который в итоге прославит игру своим промахом). Затем «Даллас» совершил камбэк, забросив четыре шайбы подряд. Счёт был 5:4 в пользу «звёзд», до конца игры оставалось 15 секунд, когда защитник «Ойлерз» Марк-Андре Бержерон потерял шайбу на своей синей линии. Штефан перехватил снаряд и спокойно доехал до пустых ворот соперника, рядом с ним не было ни одной живой души.

Промах – самое яркое воспоминание о первом номере драфта-1999

Штефану оставалось только завести шайбу в ворота, но она подскочила и пролетела мимо. Нападающий упал и пытался исправить ситуацию, но уже было поздно. Форвард «Ойлерз» Джаррет Столл подобрал шайбу и начал атаку своей команды. Три быстрых паса завершились выходом один на один Алеша Хемски (очевидно, все игроки «Далласа» в это время пребывали в шоке от увиденного), который мастерски разобрался с Марти Турко. Этот момент стал одним из самых больших курьёзов в истории лиги, а ролик ниже – первое, что выскакивает в YouTube при запросе «Патрик Штефан», и он набрал уже больше двух миллионов просмотров (а сколько ещё на других платформах).

Видео можно посмотреть в YouTube.

«В концовке нам даровали чудо, никогда в жизни такого не видел. Это один из моментов в хоккее, которые никогда не забудешь. Катастрофа обернулась бедствием», — качал головой тренер «Эдмонтона» Крэйг Мактавиш.



«Это было очень странно. Секунды до конца, мы можем забить в пустые, а вдруг шайба уже в нашей зоне и соперник сравнивает счёт. Я никогда такого не видел, думаю, вы ещё долго не увидите ничего подобного», — говорил защитник «Далласа» Дэррил Сидор.



Да, стоит добавить, кем был Патрик Штефан. Ни много ни мало, первым номером драфта НХЛ в 1999 году, чья карьера стала одним большим разочарованием. Но 21 год назад 18-летний Штефан был самым молодым игроком IHL, которая тогда считалась второй по силе лигой в мире, и набирал по очку за игру. Он был в топе рейтингов скаутов даже несмотря на то, что полсезона промучался с сотрясениями мозга, а когда «Ванкувер» незадолго до драфта провернул мощный обмен, заполучил второй и третий пики и заручился у «Атланты» обещанием не выбирать Хенрика или Даниэля Седин, выбор «Трэшерз» был фактически предрешён. Больше на том драфте и брать-то особо было некого.



Штефан отыграл в «Атланте» пять лет, но ощутимой пользы команде не приносил. «Трэшерз» обитали в подвале турнирной таблицы, самого чешского форварда продолжали преследовать травмы, а своём лучшем сезоне он набрал всего 40 очков. Перед сезоном-2006/2007 Штефана обменяли в «Даллас». К тому времени он уже не поднимался выше третьего звена, снова страдал от травм и набрал только 11 очков. Тот год стал для него последним в НХЛ, а гол в злополучном матче с «Эдмонтоном» — предпоследним в заокеанской карьере. Его мучила серьёзная травма бедра, и выдерживать темп НХЛ чех не мог уже физически. Он уехал в Швейцарию и после трёх матчей за «Берн» завершил карьеру.

Последствия промаха

Вернёмся к событиям 4 января 2007-го. Сейчас уже забывается, что «Даллас» тот матч всё-таки выиграл по буллитам. «Наверное, этот момент ещё долгие годы будут прокручивать миллион раз. Но мы взяли два очка, поэтому сейчас мне легко шутить об этом», — смеялся Штефан после игры. – «Я не то чтобы промазал, я видел, что лёд плохой, и пытался завести шайбу прямо в ворота. Как только я переложил её на неудобную, она подскочила. Я уже ничего не мог с этим сделать».



Промах Штефана навсегда остался в истории, а многие даже называют его квинтэссенцией неудавшейся карьеры игрока. Интересно, что нападающий говорит о своей игре теми же словами, что и о знаменитом промахе. «Я многое повидал за свою карьеру. Вырос, играя в Чехии, в 16 лет переехал в США, играл в IHL. Меня выбрали под первым номером, но карьера сложилась не так, как я хотел. Можно расценивать это как провал, но я смотрю иначе. Что я могу с этим сделать? Можно сидеть дома и жалеть себя, или можно взять накопленный опыт и применить его в другой сфере».



Вот ещё один интересный факт о том, как полученное в игре с «Далласом» очко повлияло на «Ойлерз». «Эдмонтон» в регулярном чемпионате набрал 71 очко, столько же было у «Чикаго», но по дополнительным показателям «Ойлерз» заняли на одну строчку выше.



«Чикаго» выиграло драфт-лотерею и выбрало под первым номером Патрика Кейна, с которым клуб впоследствии трижды становился чемпионом. Конечно, это просто совпадение, и не далеко не факт, что Кейн смог бы добиться таких же успехов в «Ойлерз», всё-таки кубки выигрывал не он один.



Ну а «Эдмонтон» позже ещё навыбирался под первым номером – Тэйлор Холл в 2010-м, Райан Ньюджент-Хопкинс в 2011-м, Наиль Якупов в 2012-м, и только с четвёртой попытки, когда «нефтяники» взяли Коннора Макдэвида в 2015-м, что-то начало потихоньку меняться в лучшую сторону.

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