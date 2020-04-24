Валерий Карпов — уральский патриот. Его жизнь оборвала трагедия на лестничной клетке

Челябинск дал советскому, а затем и российскому хоккею великое множество блистательных мастеров. Болельщики со стажем, вспоминая наследие уральского города, сразу назовут Сергея Макарова или Вячеслава Быкова, те, кто помоложе, — фамилии Евгения Кузнецова или Артемия Панарина.

Но кто-то обязательно вспомнит и Валерия Карпова. Игрока, не ставшего легендой нашего хоккея и не построившего звёздную заокенскую карьеру. Карпов вообще всю жизнь играл, а затем и работал в основном в уральских клубах, но это лишь увеличивало его заслуги в одном из самых хоккейных регионов нашей страны. В октябре 2014-го Карпов ушёл из жизни в возрасте 43 лет при весьма трагических обстоятельствах. Сегодня мы вспоминаем, каким хоккеистом был Валерий.

Разочаровался в ЦСКА, стал «бронзовым» героем Челябинска и «золотым» для всей страны

В спортшколу «Трактора» Карпов попал в семилетнем возрасте – в 1978 году. Хоккеист бодро шагал по ступеням системы челябинского клуба и уже в 17 лет дебютировал за команду мастеров в чемпионате СССР. «Хорошо помню свой дебют. Это случилось в Москве в игре с ЦСКА. Кстати, и свою первую шайбу за «Трактор» я забросил московским «армейцам», только уже годом позже. Впечатления от дебюта были довольно расплывчатые. Тогда уже не играл Вячеслав Фетисов, и лидерами того ЦСКА являлись Валерий Каменский, Вячеслав Быков и Андрей Хомутов. Хотя даже и без своей первой пятёрки москвичи казались мне командой с другой планеты», — вспоминал Карпов.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В «Тракторе», которым в начале 90-х рулил Валерий Белоусов, Карпов раскрылся быстро, сразу же заявил о своих недюжинных снайперских и бомбардирских способностях. В 1992-м Валерий даже уехал на стажировку в ЦСКА, но быстро вернулся обратно, разочаровавшись в постсоветской реальности легендарного клуба. «В Челябинске меня устраивало всё. Тогда имели место такие вещи, как патриотизм и эмблема родного клуба. Но тут случился переходный этап в жизни страны, да и желание поиграть с мастерами, которые выиграли Олимпиаду-1992 в Альбервилле, просто зашкаливало. Ну и, конечно, работа с Тихоновым. Это была большая школа для каждого. Получилось же совсем иначе. Я приехал в ЦСКА, и за предсезонку там разъехались абсолютно все системообразующие игроки. Пару-тройку матчей в чемпионате ещё удалось сыграть с Серёгой Зубовым, Андреем Коваленко и Славой Буцаевым. Когда же уехали и они, то в 21 год я оказался третьим по возрасту в команде. Я приехал туда учиться, а оказалось наоборот. Мне пришлось передавать свой «опыт». В итоге я вернулся в «Трактор».

Вернулся Карпов для того, чтобы повторить с «Трактором» самый крупный успех в истории челябинского хоккея на тот момент – выиграть бронзу чемпионата страны. В сезонах-1992/1993 и 1993/1994 челябинцы добирались до полуфинала, но оба раза камнем преткновения для них становилось московское «Динамо». Карпов полагал, что если бы на пути «Трактора» оказывались не бело-голубые, а «Лада», другой безусловный фаворит того времени, то челябинцы добились бы лучшего результата. «И ведь всё было в наших руках. «Динамо» тогда было на ходу, очень сильная команда, состав мощнейший. Они собрали звёзд со всего Союза: Яшина, Каспарайтиса, Назарова, Козлова… А мы играли за букву «Т» на свитере, почти все челябинские, доморощенные, — вспоминал Карпов. — Попади мы тогда в финал на «Ладу», то шансов у тольяттинцев было бы немного. Ту нашу злую молодую и голодную до побед команду они бы не прошли. Ведь там тогда многим выдавали зарплаты автомобилями. Нам же в Челябинске – колбасой и сапогами. Но время всё же было замечательное. Каждый крутился, как мог, и большое спасибо хочется сказать начальнику команды тех лет Марку Моисеевичу Винницкому, который делал тогда для команды всё и даже больше. Во многом благодаря ему «Трактор» тогда и держался на плаву».

Всё золото нашего хоккея. ЧМ-1993. Первое чемпионство России На ЧМ-1993 чемпионами впервые стали хоккеисты из России. Вячеслав Быков был капитаном команды и очень часто вспоминал эту медаль.

Выиграть чемпионат страны с родным клубом Карпову так и не удалось, зато в те годы Валерий преуспел на международной арене. В 1993-м со сборной России он завоевал золото чемпионата мира, причём в той команде Карпов стал вторым бомбардиром после Андрея Хомутова. Успехи Валерия на мюнхенском форуме и заставили обратить внимание на 24-летнего хоккеиста заокеанских скаутов — через месяц после чемпионата мира Карпова задрафтовал «Анахайм».

Валерий Карпов – второй справа Фото: chelhockeyhistory.ru.com

Эпопея в НХЛ и лучшие годы в «Магнитке»

Валерий ещё год отыграл за «Трактор», выиграл вторую бронзу чемпионата МХЛ, а в феврале съездил на Олимпиаду в Лиллехаммер. Из-за неё, кстати, Карпов и решил повременить с Америкой. Но летом 1994-го его в России уже ничего не держало, и Валерий улетел в США.

«Первый год в «Анахайме» оказался немного скомканным. Хорошо показал себя в летнем лагере и оказался в первой тройке нападения «уток» вместе с Полом Карией и Анатолием Семёновым. Но дальше случился локаут, и мне пришлось лететь обратно в Россию.

Второй год получился намного лучше, несмотря на травму кисти. Третий же вышел неудачным. Тогда я основательно готовился к сезону. У нас была группа игроков, в которую входили Сергей Гончар, Витя Козлов, Андрей Назаров, Вася Турковский, Саша Харламов. Мы вместе наняли тренеров – по физподготовке, по акробатике, по плаванию и усиленно провели тот предсезонный этап. Я даже сместил из-за тренировок празднование своего 25-летия.

Начался сезон, и стало понятно, что у тренера были свои взгляды на хоккей. Когда я забивал – играл много. Не забивал в следующем матче – он ставил меня в checking-line. В одном из первых матчей, в Хартфорде, я получил сотрясение мозга. Когда играешь в четвёртом звене, это неудивительно. На этом сезон для меня был закончен. К новому году я восстановился и сыграл несколько матчей за фарм-клуб, после чего уехал играть в независимую команду Long Beach Ice Dogs. Вот такая эпопея», — вспоминал Карпов свои американские приключения.

Валерий Карпов в форме «Анахайма» Фото: chelhockeyhistory.ru.com

В НХЛ у Карпова не сложилось с первого раза, но он не захотел оставаться в Америке и пробиваться через фарм-клубы. Единственное, летом 1997-го Валерий попробовал закрепиться в лагере «Калгари», но его снова спустили в АХЛ, и тогда Карпов уехал. Не в Европу, как многие наши хоккеисты в 90-е, не нашедшие себя за океаном, а в Россию. Валерий вернулся на Урал, подписав контракт с «Металлургом».

Карпов признавался, что у него был вариант с пражской «Спартой», но он выбрал «Магнитку», где, по воспоминаниям хоккеиста, «было полкоманды друзей, знакомый тренер Белоусов, хорошие перспективы и близость дома». Болельщики «Трактора», конечно, ожидали, что Валерий вернётся из Америки в родную команду, но переходить в обнищавший челябинский клуб игроку в самом расцвете сил не было никакого спортивного смысла. «В Челябинске про хоккей власти забыли, спонсоры не помогали. А в Магнитке, напротив, стремились создать суперклуб», — объяснял Карпов.

Фото: chelhockeyhistory.ru.com

В Магнитогорске Валерий отыграл три сезона подряд, и это время стало для него лучшим в карьере. Карпов стал чемпионом России в 1999-м, дважды выиграл Евролигу. В «Магнитке» тогда блистали братья Корешковы, Равиль Гусманов, Андрей Разин, Александр Гольц, так что Карпов не был главным бомбардиром «Металлурга», хотя золотой плей-офф в 1999-м он провёл на космическом уровне, набрав больше всех очков. Безусловно, Валерий был важной частью того звёздного, но, при этом, очень сплочённого коллектива. «Тогда я ловил себя на мысли, что, уезжая на выходные домой в Челябинск, быстрее хочу вернуться в Магнитку, испытывал желание быстрее увидеть партнеров по команде и продолжить вместе делать одно общее дело. Атмосфера в той команде была просто обалденная!», — ностальгировал Карпов.

Упущенный шанс в Магнитогорске и дембельский аккорд в Челябинске

В 2000-м Валерий неожиданно покинул «Металлург», перешёл в «Ладу», а затем оказался в «Динамо». Из-за этого Карпов упустил шанс выиграть второе золото с магнитогорцами в 2001 году. Однако ни в Тольятти, ни в Москве Валерию не было так комфортно, как в Магнитогорске, что подтверждала и его личная статистика, и по ходу сезона-2001/2002 Карпов вернулся в «Металлург».

Весной 2002-го 30-летний Карпов в пятый (и последний) раз сыграл за сборную России на чемпионате мира. В Швеции Валерий стал лучшим снайпером национальной команды, в полуфинале забил решающий буллит финнам, и сильно помог нашей сборной вернуться на пьедестал мировых форумов спустя 9 лет.

Соколов отражал по 40 бросков за матч и вытащил Россию в финал. ЧМ-2002 был похож на чудо Он поздно раскрылся и недолго играл на высоком уровне, но оставил значительный след в истории нашего хоккея.

В «Металлурге» Карпов раскрылся с новой силой. Корешковы постарели, Разин и Гольц уехали, и Валерий стал не только ключевым хоккеистом, но и основным бомбардиром. Особенно удалась Карпову регулярка в сезоне-2003/2004. Форвард набрал 39 (15+24) очков, установив личный карьерный рекорд, и стал вторым бомбардиром «Металлурга», уверенно первенствовавшего в гладком чемпионате. Однако плей-офф для Валерия обернулся настоящим разочарованием. Капитан «Магнитки» в 11 матчах не набрал ни одного очка, а в пятой игре финала с «Авангардом» Карпов, элитный буллитмейстер того времени, не сумел переиграть Максима Соколова, и золото отправилось в Омск.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Это был практически финал игровой карьеры Валерия. Сезон-2004/2005 он ещё отыграл в «Магнитке», окончательно растеряв бомбардирскую хватку, а в межсезонье отправился в родной Челябинск. «Трактор» в то время болтался в Высшей лиге, но возвращение Карпова получилось для клуба триумфальным. В финале плей-офф Вышки челябинцы в драматичной серии обыграли «Крылья Советов», а 35-летний Валерий стал одним из лучших бомбардиров «Трактора» в играх на вылет. Карпов помог вернуться родному клубу в элиту российского хоккея, и это был славный финальный аккорд карьеры хоккеиста.

«Эмоции были очень хорошие. Возможно, не столь яркие, как у моих одноклубников, которые были помоложе. Если быть точнее, то я был счастлив и удовлетворён, что мы сделали дело, которое нам поручили. Также была радость за наших горожан, которые наконец получили шанс видеть в своём городе лучшие команды страны.

Повесил коньки на гвоздь, потому что подумал, что своё уже отыграл. Помог «Трактору» выйти в Суперлигу, но затем достойного предложения от руководства клуба не получил. Были предложения из других команд, но мне уезжать куда-то уже не хотелось. Хватит, наездился уже за свою жизнь. Решил посвятить себя семье. К тому же дочка родилась, затем ещё одна. Надоели мне эти скитания, хотелось дома быть рядом с семьёй», — рассказывал Карпов.

Фото: chelhockeyhistory.ru.com

Скандал в «Автомобилисте», новый вызов и трагическая смерть

От большого хоккея Валерий отдыхал два года, наслаждался временем с семьёй, но потом заскучал по работе. «Когда я был игроком, я отдавал себе отчет в том, что мне больше нравится творить в сфере менеджмента, создавать команду, лепить ее из игроков, выстраивать. Это целое искусство. Это мне больше по душе», — рассказывал Карпов, который в 2008 году стал генеральным менеджером «Автомобилиста».

В сезоне-2008/2009 екатеринбургская команда проиграла в четвертьфинале плей-офф Высшей лиги, но на следующий год заявилась в КХЛ. Карпов привёз в «Автомобилист» тренера Марека Сикору, знакомого по совместной работе в «Металлурге», однако сам не сумел перейти со своим клубом на новый уровень. Летом 2009-го Валерия уволили из «Автомобилиста» при весьма неоднозначных обстоятельствах. Была версия, что Карпов на сборах попался на глаза кому-то из начальства в нетрезвом виде.

«Мне скрывать нечего. Всё случилось в Финляндии на сборах. Главный тренер «Автомобилиста» Марек Сикора придерживался системы: полдня тренировка, полдня – отдых. У меня был день рождения. Пробежал с ребятами кросс, поработал на льду. В городе выпили с тренерами по паре кружек пива. На вечер взял бутылочку вина. После отбоя никто меня не видел. Тем более на сборе я был самым большим начальником – кому мог «попасться на глаза»? Жили в финской деревне, туда и не доберёшься. Но оказалась в команде какая-то крыса – меня сдала. Хоть сколько раз с руководителями «Автомобилиста» Потехиным и Хазовым сидели и выпивали. Но тогда было безделье, Высшая лига. Потом зашли в КХЛ, нужно было искать игроков. Многие под моё имя приехали, Сикору лично отыскал. Он в первом же сезоне на жилах и вытащил команду в плей-офф. Бюджет крохотный, никто в «Автомобилист» не рвался – знали, что там бардак. У меня, генерального менеджера, не было права подписи! Директоров в клубе набралось не перечесть. Я, генеральный менеджер, в этой иерархии шёл пятым. Сам карандаши купить не мог. Сидел, рассчитывал цифры, башка вот такая. Целые дни проводил в духоте, занимаясь контрактами. То недоделки во дворце, то визы. И внезапно слышу: «Мы предупреждали, а ты попался». Затем на турнире в Тольятти подошёл генеральный директор Хазов: «Не знаю, как сказать… Ты уволен. Иди к президенту, передавай дела». Я чуть со стула не упал. Ехали в ту же Финляндию – гендиректор на переднем сиденье автобуса при всей команде из горла хлестал. Это считалось нормальным», — рассказывал позднее Карпов в интервью «Спорт-экспрессу». В той же беседе Валерий предположил, что руководство взъелось на него из-за того, что Карпов всегда вставал на сторону игроков, и просто искало повод для увольнения.

Карпов покинул «Автомобилист», но новой работы найти не сумел. На длительное время Валерий отошёл от дел, а повод вспомнить о нём появился лишь летом 2014-го. Карпова пригласили помощником Алексея Тертышного в «Челмет», и он с воодушевлением принял предложение. «Хочу поблагодарить лично Ивана Викторовича Сеничева, с которым я давно знаком по работе в магнитогорском «Металлурге» за предоставленный мне шанс вернуться в профессиональный хоккей. Это была его инициатива. Сейчас я жду не дождусь начала работы, тем более что мне предстоит трудиться вместе с моим близким другом Олегом Давыдовым, с которым мы бок о бок играли долгие годы начиная с молодёжной сборной СССР, затем в челябинском «Тракторе», потом в магнитогорском «Металлурге», а также в сборной России», — комментировал Карпов своё назначение 20 июня 2014 года.

А через десять дней с Валерием случилась трагедия на лестничной клетке. Он то ли сам упал с лестницы в собственном подъезде, то ли получил удар по голове бутылкой в ходе бытового конфликта – версии разнятся. Так или иначе, Карпов был введён в состояние искусственной комы. В этом состоянии Валерий находился три месяца, а 10 октября он скончался, не приходя в сознание…

В нашей памяти Карпов навсегда остался ярким, техничным, самоотверженным, умным хоккеистом и настоящим уральским патриотом. Он не стал звёздой где-то там, в НХЛ, а большую часть карьеры играл для своего зрителя, чем заслужил особенную любовь и доверие.

Увы, мы уже никогда не узнаем, каким бы Валерий стал тренером. Задатки для этой работы у него определённо были. Карпов был весьма разносторонне развит, имел два высших образования, а в 2002 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание учёной степени кандидата педагогических наук. Пожалуй, из Карпова мог бы получиться отличный методист с колоссальным практическим опытом, но, увы, судьба распорядилась иначе.