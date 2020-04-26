Новые легионеры в клубах КХЛ. Кто они и чем лучше россиян?

Контракты игроков КХЛ действуют до 30 апреля, но продлевать соглашения можно уже сейчас. Кроме того, появляются слухи и разговоры о вероятных переходах, включая иностранных хоккеистов. Рассказываем, кто они, новые легионеры в клубах Континентальной лиги. Разумеется, составы пока сформированы не полностью, так что говорим о тех, с кем у команд уже есть договорённости.

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Запад

н. Лукаш Радил, з. Эмиль Дьюс – «Спартак»

Конечно, с чехом Лукашем Радилом многие из вас уже знакомы. В особенности, болельщики «Спартака». Однако последние два сезона форвард провёл в Северной Америке, поэтому для КХЛ он снова в какой-то степени новичок. За главную команду «Сан-Хосе» он сыграл 50 матчей и набрал 11 (7+4) очков. Радил – реальное усиление для красно белых.

А вот 26-летний швед Дьюс – лицо в КХЛ совершенно новое. В нынешнем сезоне АХЛ Дьюс защищал цвета «Техас Старз» и «Спрингфилд Тандербёрдз». В общей сложности игрок провёл 53 матча, забив 5 голов и сделав 27 результативных передач. Интересно, что красно-белые собираются играть в шесть легионеров. Один будет вне заявки, так как на матч могут выйти только пять иностранцев.

Лукаш Радил в форме «Сан-Хосе Шаркс» Фото: Claus Andersen/Getty Images

н. Матиас Теденбю, з. Линус Хультстрём – «Витязь»

30-летний швед Теденбю неплохо выглядел в «Давосе», исполнял там крутые буллиты и отлично выполнял возложенные на него обязанности. Боле того, Теденбю провёл в «Давосе» свой лучший сезон в карьере, набрав 37 (18+19) очков в 48 матчах. Странно, что его подписал «Витязь», а не кто-то другой.



В свою очередь шведский защитник Линус Хульстрём последние пять лет отыграл за «Юргорден», но и ему пришло время сменить место дислокации. В свои 27 лет Хульстрём является чемпионом мира среди молодёжных сборных, но на драфте НХЛ скандинав не выбирался, поэтому заработать в КХД – неплохой вариант для него. Но далеко не факт, что он будет лучше российских защитников.

н. Йере Карьялайнен, н. Линус Юханссон, н. Маркус Нильссон — «Сочи»

Спортивный директор «Сочи» Сергей Гомоляко поменял почти всю легионерскую линию южан, за исключением шведского защитника Рундблада. Приглашены же, помимо латвийского защитника Сотниекса из рижского «Динамо», финский форвард Йере Карьялайнен, а также его коллеги по амплуа – шведы Юханссон и Нильссон.



Обращаясь к статистике стоит отметить, что 27-летний Юханссон в сезоне-2019/2020 выступал за «Ферьестад», набрав 28 (9+19) баллов в 48 матчах при показателе полезности «+15».



28-летний Нильссон в сезоне-2019/2020 также отыграл за «Ферьестад» 50 встреч, заработав 54 (12+42) очка при показателе полезности «+9».



27-летний Карьялайнен в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Финляндии — 49 (24+25) очков в 57 матчах за «Таппару». Он двукратный чемпион Лииги и двукратный серебряный призёр местного чемпионата.



Будет очень интересно понаблюдать за этими игроками в Континентальной лиге. Финны и шведы зачастую приживаются в наших реалиях, а у ж на юге страны сам бог велел чувствовать себя комфортно и активно работать. В «Сочи» для того и подписывают таких легионеров, чтобы они играли в первом звене и были лучше россиян.

Маркус Нильссон Фото: TF-Images/Getty Images

н. Абдул Йиндржих – «Северсталь»

В Череповец едет очень интересный персонаж. 24-летний Йиндржих Абдул — лучший бомбардир минувшего сезона чемпионата Словакии. В 48 матчах за «Слован» чешский форвард записал на свой счёт 56 (21+37) баллов при показателе полезности «+41» и 56 минутах штрафного времени. Мощно, не правда ли?



Абдул играл за сборные Чехии всех возрастов. Последние четыре сезона провёл в Словакии. В прошлом чемпионате нападающий показал лучшие статистические показатели в карьере. Пришло время пробовать себя на другом уровне, во второй по силе хоккейной лиге в мире.



з. Филип Самуэльссон, з. Лукас Экесталь Йонссон, н. Крис деСоуза – «Динамо» Р

В рижском «Динамо» регулярно меняется состав. Как только в столице Латвии раскрывается хоккеист – его сразу переманивают в более обеспеченный клуб КХЛ. Посмотрим, как будет с новыми легионерами рижского «Динамо», среди которых будет сразу несколько интересных игроков.



В минувшем сезоне 29-летний канадец деСоуза сыграл за «Рёгле» 14 матчей в регулярном чемпионате Швеции, отметившись тремя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами. В Швецию он перебрался по ходу сезона из финской Лииги.



28-летний Самуэльссон — сын знаменитого шведского защитника Ульфа Самуэльссона. Пойдёт ли сын по стопам знаменитого отца и заявит ли о себе в КХЛ? Генетика хорошая, так что Филип может стать реальным усилением для рижан.



24-летний Экесталь Йонссон в минувшем сезоне защищал цвета «Ферьестада». В 43 матчах регулярного чемпионата Швеции Лукас забросил три шайбы и сделал 13 результативных передач.

Мартынов – в «Магнитке», Фисенко – в «Ак Барсе». Каких новых трансферов ждать в КХЛ 1 мая ещё не наступило, а комплектование некоторых команд выходит на завершающую стадию.

Восток

гл.т. Билл Питерс, т. Перри Перн – «Автомобилист»

Уральский клуб решил пригласить тренеров-легионеров, которые будут впервые в своей карьере работать в КХЛ. Причём, тренеров с именем. В 2015 году Билл Питерс был одним из ассистентов Тодда Маклеллана в сборной Канады на чемпионате мира, где канадцы выиграли золотые медали. В 2016 году Питерс привёл сборную Канады к победе на чемпионате мира уже в должности главного тренера. В том же году Билл выиграл Кубок мира в качестве ассистента своего главного учителя — Майка Бэбкока.



Последним местом работы 55-летнего Питерса был клуб «Калгари Флэймз». 29 ноября 2019 года специалист покинул клуб после расистского скандала.



Перн будет заниматься тактикой и анализом игры. Это возрастной и очень грамотный в аналитическом плане специалист. Перри долгое время работал ассистентом в клубах НХЛ, а в качестве главного тренера возглавлял молодёжную сборную Канады, с которой выиграл золото молодёжного чемпионата мира-1993, женскую сборную Канады и швейцарский клуб «Амбри-Пиотта». Неплохой послужной список.

в. Роман Вилл – «Трактор»

В «Тракторе» хорошо знакомы с чешскими вратарями. Достаточно вспомнить Павла Францоуза, отлично себя зарекомендовавшего в челябинском клубе. Именно благодаря Францоузу стал расти и прогрессировать Василий Демченко, который после ухода чеха сник и покатился вниз по наклонной.



27-летний Вилл в минувшем сезоне защищал ворота шведского «Рёгле». Чешский голкипер провёл 34 матча в регулярном чемпионате, пропуская в среднем за матч 2,12 шайбы и отражая 92,2% бросков. Также Вилл привлекался в национальную команду для участия в Евротуре.



В активе Романа есть один матч в Национальной хоккейной лиге. В сезоне-2014/2015 он дебютировал в НХЛ за «Колорадо Эвеланш». Высшим достижением в карьере голкипера являются серебряные медали чемпионата Чехии 2018 года. Через год Роман был признан лучшим голкипером чешской Экстралиги.



В «Тракторе» Вилл будет первым номером, а подменять его призван российский голкипер Иван Федотов, схожий по габаритам с Василием Кошечкиным. Интересный дуэт намечается!

н. Харри Песонен – «Металлург» Мг

Песонен – однозначное усиление для «Магнитки», вице-президенту клуба Сергею Ласькову и главному тренеру Илье Воробьёву можно только поаплодировать за такую находку. В Магнитогорске складывается отличный и прекрасно взаимодействующий друг с другом дуэт. Видно, что работа кипит. Высшим достижением в карьере Харри является победа в составе национальной команды Финляндии на чемпионате мира 2019 года. На победном для сборной Суоми мировом первенстве Песонен сыграл 10 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков. Нападающий — двукратный чемпион Финляндии (2009, 2012), бронзовый призёр СМ-Лиги (2010). Последние два сезона Песонен провёл в «Лангнау Тайгерс». Такие легионеры в КХЛ нужны, они сильнее многих российских игроков.