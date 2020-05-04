Русский талант Мичков мог уехать поближе к НХЛ, но выбрал СКА. Чем Питер лучше Америки?

Одним из главных событий первых дней межсезонья в КХЛ неожиданно стал переход 15-летнего игрока. Лидер юниорской сборной Матвей Мичков сменил «Локомотив» на СКА.

Кто такой Мичков

Если вы забьете в любой поисковик фамилию «Мичков», на первых строчках появится информация не о хоккеисте, а о другом спортсмене. Дмитрий Мичков — несостоявшаяся звезда российского футбола конца 90-х. Талантливого парня из Подмосковья сравнивали с Зинедином Зиданом и звали в «Спартак», но он решил сразу уехать в Европу. Увы, там не задалось — дальше бельгийских и швейцарских клубов тот Мичков не пошел. А когда вернулся на родину, звали его уже не в топ-клубы, а в «Рубин», «Томь» и «Шинник». Но и там лидером он не стал и о приглашении в сборную мог только мечтать.



Хоккейный Мичков родился в те времена, когда карьера футбольного однофамильца уже шла на спад — в декабре 2004-го. Родной город Матвея — Пермь, там он впервые вышел на лёд. До 11 лет мальчик выступал за местный «Молот», но, при этом, дважды отправлялся в Санкт-Петербург. В 2013 и 2014 годах Мичков провел пару турниров в составе «Серебряных Львов». С сезона-2015/2016 Матвей выступал за «Локомотив».



Широкой публике юный талант стал известен после выступления на Юношеской Олимпиаде-2020. Сборная России в финале разгромила американцев 4:0, а Мичков сделал дубль в решающей игре. В общей сложности Матвей набрал 14 (9+5) очков и стал лучшим бомбардиром турнира.

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В марте появились первые слухи о том, что Мичков может перебраться из Ярославля в Петербург, а в начале мая переход был оформлен официально. СКА заплатил за юниора 400 тысяч рублей – в полном соответствии с регламентом ФХР, где чётко описываются компенсации за юниоров от 12 лет до выпускного возраста.

Фото: fhr.ru

Зачем Мичкову СКА

Переходы игроков из одной школы в другую в юношеском спорте давно стали обыденностью: Николай Прохоркин в 12 лет переехал из Челябинска в Подольск, Артемий Панарин проделал аналогичный путь в 13 лет. Один из главных героев



футбольного ЧМ-2018 Александр Головин переехал с Кузбасса в школу ЦСКА в 14 лет. В Москве многие юные хоккеисты и футболисты меняют по 3-4 школы и это никого не удивляет.



Все просто — молодые игроки и их родители ищут места, где можно будет быстрее прогрессировать, где им с большей вероятностью дадут шанс перейти на следующий уровень — в молодёжный, а потом и во взрослый спорт. У самого Мичкова и до перехода в СКА был такой опыт — переезд из родной Перми в Ярославль.



В российском хоккее есть и еще одна очевидная опция — бросить всё и уехать в одну из североамериканских юниорских лиг. Мотивы понятны — территориально это ближе к НХЛ, языковая среда – соответствующая. Такой путь выбрал другой герой Юношеской Олимпиады-2020 Иван Мирошниченко. Следующий сезон 16-летний нападающий проведет в команде USHL «Маскегон Ламберджекс». Однако практика показывает, что американский путь развития подходит для единиц из России. В сезоне-2019/2020 в НХЛ сыграли несколько десятков наших соотечественников, и лишь трое из них уехали в Америку в 16 лет или раньше. Такой путь получился у Андрея Свечникова, Ивана Проворова и Ивана Барбашева. Остальные ехали через океан как минимум после 18-ти, а то и в совсем зрелом возрасте, как, например, Артемий Панарин или Никита Гусев.



У Мичкова тоже были и до сих пор есть предложения из Северной Америки, и если бы не СКА, то Матвей сейчас бы уже был игроком той же самой USHL – по крайней мере именно так хоккеист сказал в недавнем прямом эфире.

В России растёт новая суперзвезда. Матвею Мичкову 15 лет, а о нём уже говорят в НХЛ Это он был лучшим на юношеской Олимпиаде. Похоже, что в 2023 году первым номером драфта НХЛ будет россиянин.

В Петербурге в последние годы создали все, за чем обычно едут через океан. Есть шикарная инфраструктура — база «Хоккейный город» с двумя аренами, массой специфических хоккейных тренажеров и современным медицинским центром, есть возможность двигаться вверх по клубной пирамиде — в «младшей» команде МХЛ «СКА-Варяги» играют уже с 16 лет, потом переходят в «СКА-1946», и в «СКА-Неву» в ВХЛ. Есть и доверие в главной команде. Пример тройки Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин и защитника Данилы Галенюка показывает, что в нынешнем Питере реально пробиться наверх.

При этом сиюминутного результата может и не быть: 18-летний Подколзин 20 матчей не мог набрать очков в КХЛ, но его продолжали ставить в состав, пока не дождались отдачи. В 21-й игре Василий забил ЦСКА, а потом продлил результативную серию до четырех встреч.



Для Мичкова переход в СКА — это в том числе и снижение рисков. В Петербурге к молодому таланту явно будут относиться бережнее, чем в мясорубке юниорских лиг Канады и США.

Фото: РИА Новости

Зачем СКА нужен Мичков

Очевидно, что в Петербурге учли новые реалии КХЛ, в том числе и потолок зарплат, и решили сделать СКА более дружелюбным к молодым игрокам. Ничего необычного в этом нет. В футболе таким путем идут все топ-клубы: открывают академии по всему миру, лучших игроков перевозят к себе и дают работу их родителям.

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Конечно, даже самый большой юный талант может не адаптироваться ко взрослому хоккею. Первые номера драфта НХЛ иногда проваливаются — Наиль Якупов так и не стал большой звездой ни в Северной Америке, ни в России. Но в целом риск для клуба минимальный — затраты на развитие юношей гораздо скромнее, чем расходы на зарплату готовых звёзд, которые иногда тоже проваливаются, когда переходят из одного клуба в другой.



СКА сохранил Мичкова для российского хоккея, дал ему максимально комфортный шанс для развития. В отличие от своего футбольного однофамильца Матвей решил остаться на родине — дальнейшее будет зависеть только от него самого.