15-летний Мичков дважды за матч забил в стиле Свечникова! Как такое возможно?

15-летний нападающий Матвей Мичков уже достаточно известен в хоккейном мире. Не так давно он вместе с партнёрами по сборной России выиграл юношескую Олимпиаду, оказавшись на голову выше всех соперников, включая Канаду и США. Кроме того, Мичков стал лучшим снайпером и бомбардиром всего турнира. Форвард системы «Локомотива» установил рекорд, набрав на юношеских ОИ 14 (9+5) очков. Мощно, согласитесь.

В России растёт новая суперзвезда. Матвею Мичкову 15 лет, а о нём уже говорят в НХЛ Это он был лучшим на юношеской Олимпиаде. Похоже, что в 2023 году первым номером драфта НХЛ будет россиянин.

«Главное — победа команды, а не чьи-то личные достижения. Я забивал свои голы благодаря партнёрам. Илья Клочко хорошо видит площадку, у Вани Мирошниченко отличный бросок, а я перед воротами играю неплохо», — прокомментировал скромный Мичков свои достижения.

Но каким бы скромным юный форвард ни был, переоценить его вклад в успехи команды сложно. По сути, сборная держалась именно на нём, а ведь парню всего 15 лет! Думается, что в будущем Матвей способен вырасти в звезду международного масштаба.

Главное, что спортсмен не переставая работает, не останавливается на достигнутом, а его успехи далеко не случайны. Это регулярно доказывает сам хоккеист. Так, форвард забил сразу два (!) лакросс-гола подряд в матче Открытого чемпионата Москвы среди юниоров 2004 года рождения между «Локомотивом-2004» и «Локомотивом» (две команды школы ярославского клуба).

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Такой скорострельности и мастерству позавидует даже форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, который в нынешнем сезоне НХЛ уже успел исполнить лакросс-гол. Да, был и второй гол Свечникова, однако свои два Мичков забил в одном матче!

Америка в восторге! Свечников в 19 лет повторил свой шедевр, забив гол броском из-за ворот За всю историю НХЛ никто не мог провернуть этот трюк, а молодой россиянин забил лакросс-гол уже во второй раз за сезон.

По всей видимости, североамериканские скауты уже вовсю обращают внимание на Мичкова. В перспективе Матвей может очень высоко котироваться на драфте НХЛ. Если, конечно, продолжит прогрессировать в таком же духе. Но руками нападающий отменно работает уже сейчас.

Отдельно стоит обратить внимание на систему ярославского «Локомотива». Случайностей в спорте не бывает. Неслучаен и тот факт, что такой вундеркинд развивается именно в ярославской хоккейной школе. Она одна из лучших во всей России. Кстати, сам Мичков родился в Перми, но как игрок начал расти именно в Ярославле.

Не удивимся, если в скором времени на Мичкова обратят внимание не только североамериканские скауты, но и гранды Континентальной лиги. Да, «Локомотив» тоже является топ-клубом и командой, в которой мечтают играть многие мальчишки, но ведь есть в нашей лиге организации побогаче и повлиятельнее.

Но, думается, просто так из Ярославля своего таланта не отпустят. Особенно зная настойчивость президента «Локомотива» Юрия Яковлева. Мичкову же хочется пожелать обойти стороной звёздную болезнь (несмотря на скромность, случиться может всякое), а также пройти путь из юниоров во взрослые хоккеисты без травм. Хочется, чтобы в России как можно чаще рождались новые Подколзины и Мичковы, тогда и победы на международных турнирах станут тенденцией.