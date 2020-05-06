Золотой гол легендарного Старшинова. Канада думала, что уже выиграла матч

Форварду «Спартака» и сборной СССР Вячеславу Старшинову исполнилось 80 лет. Вспоминаем его гол в ворота канадцев в 1967-м.

Сегодня, 6 мая 2020 года, исполнилось 80 лет прославленному спартаковцу, двукратному олимпийскому чемпиону, девятикратному чемпиону мира и трёхкратному чемпиону СССР Вячеславу Старшинову. О становлении Старшинова как хоккеиста и его блестящей карьере можно рассказывать часами. Старшинов на льду – пример эталонного центрального нападающего.

Тренер Канады стучал молотком о борт, но всё равно проиграл СССР. Начало «Красной машины» После этого турнира сборная СССР ещё 8 раз кряду брала золото ЧМ, став легендарной «Красной машиной». А Боб Кромм сломал молоток.

В «Спартаке» главные достижения Старшинова связаны с атакующей тройкой Борис Майоров – Старшинов – Евгений Майоров. Зажигало это трио и в составе сборной СССР. Правда, только до конца 1964 года, когда из сборной убрали Евгения Майорова.

Вячеслав Старшинов с трофеями Фото: РИА Новости

Одним из самых ярких эпизодов карьеры сегодняшнего юбиляра стал чемпионат мира в Вене 1967 года.

В матче за золотые медали команда Анатолия Тарасова и Аркадия Чернышёва сражалась со своим извечным соперником – сборной Канады. Начало матча осталось за «кленовыми листьями», а советская сборная будто проспала старт встречи. Усилиями Хакка канадцы открыли счёт на шестой минуте, воспользовавшись удалением Ярославцева. Но главное, что удалось канадцам, – вовлечь советских хоккеистов в силовую игру и заставить их забыть о комбинационном стиле. Голкипер сборной СССР крутился словно белка в колесе. Счёт мог оказаться куда более крупным. Канадцы уже были уверены, что золото у них в кармане.

Однако команде СССР, ведомой мэтрами тренерского цеха, удалось внести в игру перелом. Для начала помог случай. Анатолий Фирсов, находясь на границе синей линии, от борта парашютом отправил шайбу в направлении канадских ворот, а через мгновение принимал поздравления. Кто-то из канадских игроков пытался поймать её рукой, но шайба прошла дальше, а затем пролетела над плечом вратаря Мартина, рухнувшего в этот момент на колени.

Советская сборная продолжала попытки взломать оборону соперника, раз за разом проводя разящие атаки. И советские хоккеисты добились своего. Инициативу на себя взяла ударная связка Бориса Майорова и Старшинова. Канадский голкипер справился с броском Бориса Майорова, но шайба отлетела точно на клюшку Вячеславу Старшинову, который удачно сыграл на добивании и не промахнулся – 2:1.

Золотой гол Вячеслава Старшинова в ворота Канады на ЧМ-1967

Сборная СССР в лучших хоккейных традициях выскочила на лёд и принялась отмечать победу над сверхпринципиальным соперником. Отметим, что на этом чемпионате было введено новое правило определения итоговых мест в турнире: теперь при равенстве очков преимущество определялось по итогам личных встреч, а не по разнице шайб. Это нововведение позволило сборной Швеции, обыгравшей сборную Канады в заключительно матче турнира, занять второе место.

В настоящее время Вячеслав Старшинов занимает должность почётного президента в родном для себя московском «Спартаке».

«Конечно, по мере сил и возможностей слежу за «Спартаком», переживаю. Такова спортивная жизнь, да и жизнь вообще. Бывают и взлёты, и падения. Поверить в то, что «Спартак» в ближайшее время станет чемпионом, очень трудно, но хотелось бы. Я оптимист в душе. Думаю, что в нашей хоккейной спартаковской жизни ещё будут светлые дни», — цитирует Старшинова ТАСС.

Хочется верить, что в следующем сезоне родной клуб порадует своего легендарного нападающего. Да, побороться за титул действительно будет сложно, но выступить максимально успешно и оставить все силы на льду команда Олега Знарка просто обязана.

Редакция «Чемпионата» поздравляет Вячеслава Старшинова с 80-летием и желает прославленному хоккеисту крепкого здоровья, удачи и успехов во всём!