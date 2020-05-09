Боброва уволили из-за доноса, у соперников нашли допинг. Как нам досталось золото ЧМ-1974

Чемпионат мира 1974 года проводился в Хельсинки и ознаменовался первым в хоккейной истории допинговым скандалом — его антигероями стали шведы и их нападающий Ульф Нильссон, а также финны с их вратарём Стигом Ветцелем. Советские хоккеисты снова стали обладателями золотых медалей, но, несмотря на это, лишились главного тренера — этот турнир стал последним у руля национальной команды для легендарного Всеволода Боброва.

100 голов СССР в десяти матчах! Харламова вернули в тройку Михайлова, их было не удержать На ЧМ-1973 наша сборная реабилитировалась за прошлогоднюю неудачу, а тройка Михайлов — Петров — Харламов произвела фурор.

Скандалы, допинг, отсутствие зрителей

Ещё в 1969 году Международная федерация хоккея приняла решение о проверке хоккеистов на допинг, и впервые допинг-контроль в хоккее был опробован на Олимпиаде в Саппоро. Первые нарушители были найдены только в 1974 году, когда после каждого матча чемпионата мира по два игрока, выбранных наугад из каждой команды, проходили тест.



Запрещенный Олимпийским комитетом допинг был найден в крови шведского хоккеиста Ульфа Нилсона после победного для его сборной матча над поляками (4:1). После этого счёт изменили: команде Швеции было засчитано поражение 0:5, а польская сборная получила два очка, которые, в конечном счёте, помогли ей зацепиться в группе сильнейших за пятое месте.



Также на допинге попался голкипер финнов Стиг Ветцель и результат поединка Финляндия — Чехословакия (5:2) был также изменён на техническое поражение финнов 0:5. Потеря этих двух очков стоила сборной Суоми третьего места, которое, в итоге заняли шведы. Согласно тогдашним правилам, взамен дисквалифицированных игроков можно было заявить новых хоккеистов: Швеция дозаявила Хакана Петтерсона, а у Финляндии приехал третий вратарь Норма Валтонен.

Помимо допинга, ЧМ-1974 был богат и на другие скандалы. К примеру, игроки «Тре Крунур» выходили на матчи с эмблемой «Вольво» на шлемах, что было запрещено правилами ИИХФ, но скандинавы выкрутились, заявив, что компания «Вольво» некоторое время назад купила завод по производству хоккейной экипировки, и для них теперь этот знак является не рекламой, а торговым знаком.



Не был популярен чемпионат мира и у финских зрителей. Билеты на некоторые матчи бесплатно раздавали в школах, к тому же на турнир снова не приехали обе североамериканские сборные.

«Русские — домой!» Такое не повторил никто — СССР 9 раз подряд становился чемпионом мира Это была настоящая Красная машина, для которой каждое поражение было трагедией.

«Закройте дверь с той стороны»

Для сборной СССР чемпионат мира прошёл также с двойственными ощущениями. Что касается результатов, то здесь всё было достаточно гладко: сначала разгром ГДР (5:0), затем ещё более крупная победа над Финляндией (7:1, по три очка у Петрова и Михайлова), позже — победа в матче над Польшей со счётом 8:3, в котором советские хоккеисты проиграли третий период (1:3).



А вот дальше случилась игра, стоившая места тренера сборной Всеволоду Боброву. В матче против сборной Чехословакии наша команда неожиданно крупно уступила — 2:7. Для сборной СССР это поражение стало повторением самой крупной неудачи на мировых первенствах — в 1955 году советские хоккеисты уступили канадцам со счётом 0:5.

Тренер Канады стучал молотком о борт, но всё равно проиграл СССР. Начало «Красной машины» После этого турнира сборная СССР ещё 8 раз кряду брала золото ЧМ, став легендарной «Красной машиной». А Боб Кромм сломал молоток.

«Прессинг у чехов был постоянный. При любой возможности они бросали по воротам, причём в этом участвовали и защитники. Жёсткая и аккуратная игра в защите, где центральные нападающие страховали игроков обороны, и, наконец, метод быстрых и стремительных контратак принесли сборной Чехословакии крупную победу. В советской команде трудно назвать слабого — все играли значительно ниже обычного своего уровня», — так писал об этом матче «Футбол-Хоккей».



В перерыве этого матча в разделку в советской команды для разбора полётов пришли представитель спорткомитета Валентин Сыч и наш посол в Финляндии. Всеволод Бобров, который в это время обращался к хоккеистам, и которого оборвали полуслове, грубо, не оборачивая головы, рявкнул на вошедших — последовала настоятельная просьба, чтобы они закрыли дверь с другой стороны. Вскоре в Москву полетела докладная от посла о недостойном поведении Боброва на турнире. На этом тренерская карьера хоккейной легенды была завершена: в 1975 году Бобров вернулся в футбол, став главным тренером «Кайрата» из Алма-Аты.

Фото: ice-hockey-stat.com

Реванш у Чехословакии

После первого круга сборная СССР занимала вторую строчку, уступая 2 балла чехословакам, но во втором раунде всё было по-другому. Чехи проиграли сначала Швеции (0:3), а затем подопечные Боброва взяли у них реванш, одержав пусть не крупную, но важную победу (3:1).

В той встрече чехи могли обеспечить себе золотые медали, и поначалу всё шло именно к этому, поскольку уже на четвёртой минуте Иржи Холик в большинстве пробил Владислава Третьяка. Но второй период оказался переломным, и шайбы Михайлова, Якушева и Мальцева вывели сборную СССР на первое место в таблице.



В последний игровой день наших устраивала и ничья в поединке со Швецией, но, в итоге, результат этого матча оказался совершенно не важен. В дневной игре расстроенные чехи уступили Финляндии (4:5), поэтому матч между СССР и шведами ничего уже решать не мог.

Лучшим нападающим турнира был признан Вацлав Недомански, который вскоре убежал за океан, чтобы продолжить карьеру в ВХА и НХЛ, а что касается советской команды, то обращало на себя внимание большое количество хоккеистов из «Крыльев Советов». Именно оттуда была взята тройка Лебедев — Анисин — Бодунов, а кроме них из «крылышек» были приглашены Сергей Капустин и Владимир Репнёв.