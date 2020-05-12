Фанаты сорвали матч СКА – «Спартак». Драки, файеры и ОМОН, спасавший испуганных танцовщиц

В сезоне-2007/2008 российский хоккей стоял на пороге масштабных перемен –обсуждалось создание новой, международной лиги, в которой российские команды будут соперничать с клубами из Украины, Беларуси, Латвии, Казахстана, Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, ориентироваться на коммерческую модель и не зависеть от национальных федераций. Проект модернизации (слово, которое вскоре станет модным) клубного хоккея с прицелом на европейский и азиатский рынки требовал тщательной проработки, а пока жизнь в Суперлиге текла своим чередом. Мозякин и Морозов исправно забивали и набирали очки, блистали чехи (Марек, Кудрна, Булис, Иргл, Роса, Чаянек, Кон, Страка), в топ-50 среди бомбардиров из североамериканцев попал только защитник Раймон Жиру, а в чеховском «Витязе» местную публику развлекали Веро и Перро. Суперлига лихо встретила 2008 год, последний в своей истории – 8 января дрались и на льду, и на трибунах. Но если легендарное побоище «все на всех» в Казани между «Ак Барсом» и «Трактором» привело к рекорду по штрафным минутам и заполонило информационное пространство, то инцидент с беспорядками на матче СКА — «Спартак» в Санкт-Петербурге, из-за которого остановили матч, на фоне битвы в Татарстане отошёл на второй план.

Причины беспорядков

Тяжело активным футбольным фанатам зимой – хочется выплеснуть неуёмную энергию, найти приключений, но поскольку любимый вид спорта в отпуске, то нужно находить иные способы развлечения, и часть болельщиков с удовольствием пойдёт «на шайбу», чтобы с пользой провести время. В период межсезонья никаких временных перемирий между «ультрас» не заключается, и, к сожалению, конфликты с футбольных стадионов иногда меняли локацию и перемещались на вполне миролюбивые хоккейные арены.

Пять эпизодов фанатской войны Вспоминаем самые памятные драки с участием фанатов питерского "Зенита" и московского "Спартака".

В январе 2008 года Ледовый дворец в Санкт-Петербурге был сильно загружен – в начале нового года проходил чемпионат России по фигурному катанию, и сразу же вслед за ним в течение нескольких дней разыгрывался хоккейный Кубок европейских чемпионов (аналог футбольной ЛЧ). СКА пришлось ненадолго вернуться в «Юбилейный» (на два матча) — и, как назло, по календарю предстояло играть со «Спартаком». Противостояние московских и питерских болельщиков, «Спартака» и «Зенита» — отдельная тема, в которой найдётся место забивам, дракам, соперничеству двух столиц и переходам Владимира Быстрова.



Хоккея это противостояние касалась весьма опосредованно – в 2004 году одна из драк фанатов красно-белых и сине-бело-голубых состоялась рядом с Ледовым дворцом. Внутрь хоккейного стадиона фанатские разборки не проникали. Встреча СКА и «Спартака» большого ажиотажа не вызывала. Питерцы под руководством Барри Смита и бесподобной игре Сушинского шли в тройке лидеров, а москвичи, провалившие старт чемпионата и пережившие в декабре тренерскую отставку (Валерия Брагина заменил Милош Ржига), обитали внизу турнирной таблицы, одерживая по две-три победы в месяц. Службам безопасности в «Юбилейном» стоило бы насторожиться, что на рядовой хоккейный матч в Санкт-Петербург прибыла внушительная спартаковская фанатская делегация – малое количество милиционеров и ослабленный контроль на входе только усугубили накалявшуюся ситуацию. Также на игре присутствовала внушительная группа активных болельщиков «Зенита», которые, судя по всему, были в курсе приезда московских «коллег» по ремеслу. Ряд факторов (межсезонье в футболе, занятость основной арены СКА, беспечное отношение к происходящему представителей правопорядка, даже календарь) привели к тому, что на хоккейном матче произошла жёсткая стычка так называемых фирм — околофутбольных объединений.

40 тур. "Блицкриг" аутсайдеров, драка и беспредел "Чемпионат.ру" - о "блицкриге" аутсайдеров, драке хоккеистов в Казани и беспределе болельщиков в Питере, и всём остальном, чего было в 40-м туре в избытке...

Вкратце о ходе матча: к третьему периоду забить ни одной из команд не удалось. СКА давил, но не мог пробить голкипера красно-белых Лобанова, а «Спартак» упустил несколько верных возможностей в большинстве. На трибунах, естественно, становилось всё жарче: фанаты «Спартака» в своих кричалках не упускали возможности оскорбить питерцев и конкретно «Зенит». Группа зенитовцев расположилась на верхних рядах над сектором гостей, и во втором периоде оттуда в сторону гостей полетел первый снаряд – пластиковый стул (по словам одного из очевидцев, он попал в голову девушке). Переход конфликта в контактную стадию был неизбежен – охрана дворца и 10 милиционеров по периметру не выглядели силой, способной предотвратить выяснение отношений в кулачном бою.

Конфликт

Не прошло и трёх минут в заключительной двадцатиминутке (конкретно – с 2.47), как с верхнего сектора питерцев в сторону спартаковцев полетели кресла и стулья в большом количестве и моментально завязалась потасовка. Откуда-то взялись файеры (к вопросу о контроле на входе), которые, конечно же, особо предприимчивые представители околофутбольного мира начали немедленно жечь и использовать в борьбе с противником. Драки то затухали, то вновь возобновлялись – стороны непрерывно провоцировали друг друга и не желали отступать, и доходило до того, что добивали лежачих. ОМОН (милиция и откомандированные на охрану матча солдаты в конфликт вмешались лишь спустя 15 минут, до этого проявляя безразличие к происходящему) не мог справиться с натиском натренированных хулиганов и старались спасти испуганных танцовщиц, случайно оказавшимся в эпицентре конфликта, покинуть опасную зону, и остановить распространение конфликта по всей арене, так как файеры уже начали попадать в соседние сектора.



Видео можно посмотреть в YouTube

Уже раздавались недовольные возгласы со стороны болельщиков, пришедших посмотреть на хоккей: «Убейте там все друг друга!» Арбитры приняли решение остановить встречу, а главный тренер СКА Барри Смит увёл команду в раздевалку. Вскоре капитаны команд Максим Сушинский и Алексей Акифьев (пять лет выступал за СКА) подошли к судейскому столику и попытались через микрофон остановить беспорядки. Сушинский призвал болельщиков проявить благоразумие, напомнил о возможных последствиях для СКА (дисквалификация) и попросил доиграть матч. Акифьев, в свою очередь, поблагодарил московских болельщиков за поддержку и также изъявил желание продолжить встречу в спокойной обстановке.



Подействовало, правда, не сразу – зенитовцы более-менее успокоились, когда отняли у врагов барабан (один из самых важных фанатских атрибутов), омоновцы спустя некоторое время изловили большую часть агрессивно настроенных фанатов и вывели со стадиона, дым от файеров рассеялся, а часть спартаковцев, довольная проведённым боем и отпором превосходящим силам хозяев, продолжила распевать речёвки в адрес любимого клуба. Спустя 20 минут матч возобновился – команды действовали предельно аккуратно и дисциплинированно, чтобы не создавать лишних прецедентов для нового витка конфликта на трибунах. Гости в одной из немногих контратаках смогли открыть счёт, устояли в концовке и одержали сухую победу. Также по итогам матча задержали четырёх болельщиков – трёх москвичей и жителя Петербурга, — которым было предъявлено обвинение в административных правонарушениях.

Акифьев: я в шоке. Первый раз вижу такое на хоккее Участники матча СКА - "Спартак" подводят итоги встречи. Хьюард недоумевает, как можно было проиграть, Лобанов говорит о должке судьбы, а Акифьев в шоке от инцидента на трибунах.

После матча Барри Смит честно признался, что на хоккейных матчах боёв на трибунах ему наблюдать не приходилось и он «почувствовал себя на футболе в Англии». Милош Ржига прямо сказал, что «очень жаль, что детям вместо хоккейного матча пришлось наблюдать за дракой, людям за это должно быть стыдно». По словам Алексея Акифьева, он в первый раз увидел что-то подобное на хоккее, находился в лёгком шоке, и прошёлся по судье Алексею Горскому, который «подлил масла в огонь» своими решениями – в одном из эпизодов арбитр выписал хозяевам удаление за нарушение численного состава и вскоре его отменил. Одному из новостных порталов удалось пообщаться с фанатом «Спартака» и участником конфликта – мужчина назвал произошедшее «спланированной акцией», обратив внимание, что ряд болельщиков хозяев были из «зенитовской» «фирмы», которые пришли явно не на юного Солодухина поглазеть. Также очевидец рассказал, что все без исключения причастные к этой кровопролитной истории представляли околофутбольные объединения, и подчеркнул бездействие служб безопасности – «длилось всё 15 минут — для подобных случаев очень долго». Председатель совета директоров СКА и будущий президент КХЛ Александр Медведев назвал произошедший инцидент дебилизмом, а тех, кто зажигал файеры, кретинами, и вообще «такие случаи омрачают наш хоккей и настоящие фанаты и болельщики СКА к произошедшему отношения не имеют». Милиция Санкт-Петербурга пообещала проверить деятельность службы безопасности «Юбилейного», а в ФХР планировали направить запрос в правоохранительные органы и детально разобрать работу структур, отвечающих за проведение матча. Отмечалось, что если бы матч проходил в Ледовом, то никто бы не пострадал – служба безопасности на стадионе настолько дотошная, что одно время запрещала даже скандирования.

Итоги

К сожалению, на выходе в данной истории больше всех пострадал СКА: «Юбилейный» едва не дисквалифицировали, а команду оштрафовали на 300 тыс. рублей – да, вина в ненадлежащей организации матча лежит на клубе, но обидно, что из-за хулиганских выходок «околофутбольных» персонажей пострадала команда, не имеющая к гопническим разборкам ни малейшего отношения. Забавно, что «Спартак» и СКА встретились в первом раунде плей-офф – серия прошла мирно и продлилась до максимально возможных пяти матчей (дальше прошли питерцы). Фанаты «Спартака» не унимались и влипли ещё в одну заваруху – в предпоследнем матче регулярки с ЦСКА «ультрас» обеих команд начали жечь и срывать баннеры, завязалась крупная потасовка, на лёд полетели петарды, стулья и куски баннеров, игру вновь пришлось прерывать. Определённая справедливость восторжествовала – в январе драку «фирм» оплатили питерцы, а спустя полтора месяца из-за необузданности футбольных фанатов пострадал и сам «Спартак», оштрафованный на пресловутые 300 тыс. рублей.