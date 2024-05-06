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Панарин стал 16-м российским хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 50+ очков в плей-офф

Панарин стал 16-м российским хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 50+ очков в плей-офф
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором победного гола в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Каролиной» (4:3). Всего на счету россиянина в 62 матчах плей-офф НХЛ в карьере стало 50 (19+31) очков.

Таким образом, Панарин стал 16-м российским хоккеистом в истории, набравшим минимум 50 очков в матчах плей-офф НХЛ.

В топ-15 лучших российских бомбардиров плей-офф НХЛ входят Евгений Малкин («Питтсбург», 180 в 177), Сергей Фёдоров (176 в 183), Никита Кучеров («Тампа», 167 в 147), Александр Овечкин («Вашингтон», 141 в 151), Сергей Зубов (117 в 164), Павел Дацюк (113 в 157), Алексей Ковалёв (100 в 123), Игорь Ларионов (97 в 150), Сергей Гончар (90 в 141), Александр Могильный (86 в 124), Вячеслав Козлов (79 в 118), Евгений Кузнецов («Каролина», 71 в 93), Павел Буре (70 в 64), Владимир Тарасенко («Флорида», 67 в 102), Валерий Каменский (60 в 66).

Второй матч серии с «Каролиной» пройдёт в ночь на 8 мая в Нью-Йорке. Текущий счёт в серии 1-0 в пользу «Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 1-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Зибанеджад (Рослович, Фокс) – 02:46 (5x5)     1:1 Славин (Ахо, Гюнцель) – 03:48 (5x5)     2:1 Зибанеджад (Крайдер, Трочек) – 10:05 (5x4)     3:1 Трочек (Зибанеджад, Крайдер) – 16:28 (5x4)     3:2 Нечас (Мартинук, Орлов) – 42:48 (5x5)     4:2 Панарин (Лафреньер) – 48:21 (5x5)     4:3 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 58:15 (6x5)    
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