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«Автомобилист» заключил новый контракт с нападающим Кёртисом Валком

«Автомобилист» заключил новый контракт с нападающим Кёртисом Валком
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«Автомобилист» заключил новый контракт с нападающим Кёртисом Валком, сообщает пресс-служба КХЛ. Сообщается, что новое соглашение рассчитано сроком на два года.

В прошлом сезоне 31-летний нападающий провёл 60 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в которых набрал 28 очков — забросил восемь шайб и отдал 20 результативных передач с показателем полезности «+1». В плей-офф на счету форварда один гол и шесть результативных передач в 15 матчах. Это был второй сезон для Валка в составе екатеринбургского клуба.

Всего в КХЛ Валк провёл 371 матч, в которых набрал 215 очков — забросил 68 шайб и отдал 147 результативных передач с показателем полезности «-8». Нападающий выступал за «Барыс» и «Автомобилист».

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