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Капитан «Далласа»: после 0-2 в серии с «Вегасом» многие усомнились в нас

Капитан «Далласа»: после 0-2 в серии с «Вегасом» многие усомнились в нас
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Капитан «Далласа» Джейми Бенн высказался о волевой победе в серии первого раунда плей-офф с «Вегасом» (4-3). После первых двух домашних матчей «Старз» уступали со счётом 0-2 в серии.

«После второй игры серии при счёте 0-2 многие усомнились в нас. Они думали, что мы не сможем вернуться в серию, но главное, что наша команда верила в это. В первых проигранных матчах мы показали неплохую игру и чувствовали, что в целом играем лучше соперника. К счастью, у нас получилось перевернуть ход серии и выиграть её», – цитирует Бенна пресс-служба клуба.

Во втором раунде плей-офф «Даллас» встретится с «Колорадо Эвеланш». Серия начнётся на домашней площадке «Старз» в ночь на 8 мая. «Вегас» сложил с себя чемпионские полномочия.

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