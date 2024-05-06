«Спартак» и «Адмирал» совершили обмен с участием двух нападающих и защитника

«Спартак» и «Адмирал» совершили обмен с участием двух нападающих и защитника, сообщает пресс-служба КХЛ. Во Владивосток отправился защитник Семён Ручкин, а в обратном направлении проследовали нападающие Прохор Корбит и Степан Тарасенко.

В прошедшем сезоне 27-летний Ручкин провёл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе красно-белых и отметился четырьмя результативными передачами с показателем полезности «0». В плей-офф на счету игрока обороны три матча без очков с показателем полезности «-3».

21-летний Корбит в прошлом регулярном сезоне провёл 46 матчей, в которых набрал 12 очков — забросил семь шайб и отдал пять результативных передач.

17-летний Тарасенко прошлый сезон провёл в МХЛ за «Тайфун», где в 48 матчах набрал 25 (12+13) очков.