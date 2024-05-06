Грицюк: сейчас я не в СКА, а в сборной. Хочется услышать в Омске тёплые слова в свой адрес

Нападающий сборной «Россия 25» Арсений Грицюк заявил, что ему будет приятно услышать слова поддержки от болельщиков на предстоящем матче со сборной Беларуси в Омске. Ранее форвард выступал за местный «Авангард», а прошлый сезон провёл в составе СКА.

— Здесь ощущается ажиотаж, в отличие от Казахстана, где играли при пустых трибунах?

— Я всегда знаю, что в Омске будут полные трибуны, что люди придут. Приятно выходить, когда полные трибуны, а не когда 500 человек смотрит.

— Какой приём ожидаете в Омске лично для вас?

— Надеюсь, будет другой чуть приём. Всё-таки сейчас не КХЛ, а сборная, и люди придут поддержать сборную России. Я сейчас не в СКА, не в «Авангарде», а в сборной. Хотелось бы услышать тёплые слова в свой адрес.

— Будете партнёрам подсказывать, вы же хорошо знаете эту арену, лёд, борта?

— Нет, тут нет таких суперфишек. Коммуникация всё равно идёт, но суперфишек этой арены я не знаю, — передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.