Известный тренер Андрей Назаров заявил, что следит за игрой российских игроков в НХЛ и наблюдает за матчами сборной «Россия 25».

«Да, сезон в КХЛ завершён, но хоккейные матчи всё равно есть. С удовольствием слежу за российскими игроками в НХЛ – топовых встреч прилично, как и бессонных ночей. Конечно, без Овечкина плей-офф НХЛ не хватает перчинки, однако всё равно есть те, на кого стоит обратить внимание. Наблюдаю за сборной «Россия 25» и большим туром нашей команды, играть со сборными Беларуси и Казахстана всегда непросто, это достойные соперники.

Кстати, не будем забывать, что завтра великий день для России. Ждём инаугурацию нашего лидера и президента Владимира Владимировича Путина. Недружественные страны со своими сателлитами готовятся создать вокруг неё негативный фон, но как бы они ни старались, мы никогда не сдадимся, и победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.