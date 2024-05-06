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«Без Овечкина плей-офф НХЛ не хватает перчинки». Назаров — о розыгрыше Кубка Стэнли

«Без Овечкина плей-офф НХЛ не хватает перчинки». Назаров — о розыгрыше Кубка Стэнли
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Известный тренер Андрей Назаров заявил, что следит за игрой российских игроков в НХЛ и наблюдает за матчами сборной «Россия 25».

«Да, сезон в КХЛ завершён, но хоккейные матчи всё равно есть. С удовольствием слежу за российскими игроками в НХЛ – топовых встреч прилично, как и бессонных ночей. Конечно, без Овечкина плей-офф НХЛ не хватает перчинки, однако всё равно есть те, на кого стоит обратить внимание. Наблюдаю за сборной «Россия 25» и большим туром нашей команды, играть со сборными Беларуси и Казахстана всегда непросто, это достойные соперники.

Кстати, не будем забывать, что завтра великий день для России. Ждём инаугурацию нашего лидера и президента Владимира Владимировича Путина. Недружественные страны со своими сателлитами готовятся создать вокруг неё негативный фон, но как бы они ни старались, мы никогда не сдадимся, и победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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