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«Передумал в последний момент». Панарин оценил свой победный гол в матче с «Каролиной»

«Передумал в последний момент». Панарин оценил свой победный гол в матче с «Каролиной»
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал свою победную шайбу в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Каролиной» (4:3).

«Прежде чем я вошёл в зону, я думал отдать пас Винсенту Трочеку. В последний момент я передумал и решил бросить по воротам. Каким-то образом шайба попала в сетку», — цитирует Панарина Lohud.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В пяти матчах нынешнего плей-офф на счету 32-летнего россиянина 4 (3+1) очка. «Рейнджерс» повели 1-0 в серии и имеют пока что 100-процентный показатель в этом розыгрыше Кубка Стэнли, одержав пять побед в пяти матчах.

Второй матч серии с «Каролиной» пройдёт в ночь на 8 мая в Нью-Йорке. Текущий счёт в серии 1-0 в пользу «Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 1-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Зибанеджад (Рослович, Фокс) – 02:46 (5x5)     1:1 Славин (Ахо, Гюнцель) – 03:48 (5x5)     2:1 Зибанеджад (Крайдер, Трочек) – 10:05 (5x4)     3:1 Трочек (Зибанеджад, Крайдер) – 16:28 (5x4)     3:2 Нечас (Мартинук, Орлов) – 42:48 (5x5)     4:2 Панарин (Лафреньер) – 48:21 (5x5)     4:3 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 58:15 (6x5)    
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