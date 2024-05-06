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«Передумал в последний момент». Панарин оценил свой победный гол в матче с «Каролиной»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал свою победную шайбу в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Каролиной» (4:3).

«Прежде чем я вошёл в зону, я думал отдать пас Винсенту Трочеку. В последний момент я передумал и решил бросить по воротам. Каким-то образом шайба попала в сетку», — цитирует Панарина Lohud.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В пяти матчах нынешнего плей-офф на счету 32-летнего россиянина 4 (3+1) очка. «Рейнджерс» повели 1-0 в серии и имеют пока что 100-процентный показатель в этом розыгрыше Кубка Стэнли, одержав пять побед в пяти матчах.

Второй матч серии с «Каролиной» пройдёт в ночь на 8 мая в Нью-Йорке. Текущий счёт в серии 1-0 в пользу «Рейнджерс».