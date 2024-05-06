Генеральный менеджер «Трактора» объяснил неожиданный выбор главного тренера команды

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал назначение на должность главного тренера канадского специалиста Бенуа Гру. Бывшему наставнику челябинского клуба Алексею Заварухину предложено возглавить клуб ВХЛ «Челмет».

«Главным тренером «Трактора» на ближайшие два года утверждён Бенуа Гру. В числе кандидатов на пост было несколько специалистов, но по совокупности факторов выбор был сделан в пользу Бенуа. Алексею Заварухину предложено остаться в системе клуба и возглавить «Челмет».

Мы получили множество положительных рекомендаций от действующих игроков, работавших с Гру, функционеров Федерации хоккея Канады и генеральных менеджеров заокеанских клубов. Они говорили о том, что он является большим специалистом в области развития игроков, внимателен к деталям, силён тактически и умеет мотивировать хоккеистов. Кроме того, нам импонируют его человеческие качества и желание попробовать свои силы в КХЛ. Перед назначением Бенуа презентовал нам своё видение игровой модели «Трактора», и стало понятно, что с ним команда будет ещё конкурентнее в борьбе за главный трофей лиги.

Последние семь лет наставник работал в системе «Тампа-Бэй» и имел прямое отношение к завоеванию двух Кубков Стэнли как тренер, готовивший для главной команды резерв. И, конечно, нельзя забывать, что Гру является творцом золотых медалей молодёжной сборной Канады, победившей на чемпионате мира в 2015 году. В ближайшие дни Бенуа приступит к формированию своего тренерского штаба, где имеет полный карт-бланш», — цитирует Волкова пресс-служба челябинского клуба.

В прошлом сезоне «Трактор» дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где в четырёх матчах уступил ярославскому «Локомотиву». В первых двух раундах челябинский клуб обыграл уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо».