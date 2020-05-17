Вей — в СКА, Плотников — в «Амуре». 10 топ-трансферов недели в КХЛ

В КХЛ продолжается трансферная кампания. Рассказываем о главных сделках клубов Континентальной лиги за последнюю неделю. Интересных и мощных подписаний хватает. Упоминаем только о трансферах, состоявшихся официально и подтверждённых командами.
н. Ииро Пакаринен – из «Барыса» в «Йокерит»
«Барыс» по итогам нынешнего сезона понёс серьёзные потери. Прежде всего это касается главного тренера Андрея Скабелки, а также иностранных хоккеистов команды. Финн Пакаринен отправился играть на родину в «Йокерит». Пакаринена российские болельщики помнят по выступлению за «Магнитку», но на Урале финн как следует не раскрылся, зато в «Барысе» выглядел неплохо.
н. Йори Лехтеря – из СКА в «Спартак»
Про переход Йори Лехтеря в «Спартак» мы сообщали давно, но официально этот трансфер был оформлен лигой только на этой неделе. Лехтеря – центральный форвард, который должен прибавить креатива и улучшить игру команды Олега Знарка в атаке. Йори – сильный и обученный центр. Главное, чтобы он показывал свой хоккей и расслаблялся в столице. Хотя под присмотром Знарка вряд ли получится расслабиться.
Фото: photo.khl.ru
з. Кирилл Готовец – из «Динамо» Мн в «Авангард»
Продолжает нести потери минское «Динамо». Вслед за Евенко и Андреем Костицыным столицу Беларуси покинул защитник Кирилл Готовец. Не сказать, что это какой-то звёздный игрок обороны, но вполне крепкий и обученный защитник, который точно не станет лишним в защитной линии команды Боба Хартли. Тем более что потерь в обороне у «ястребов» хватает. Чего стоят только уходы Войнова и Франсона.
з. Джонатан Пудас – из «Шеллефтео АИК» в «Йокерит»
Двухлетний контракт с «Йокеритом» подписал шведский защитник Джонатан Пудас, для которого следующий сезон станет дебютным в КХЛ. В минувшем сезоне шведский защитник играл на родине за местный «Шеллефтео АИК». Кроме того, Пудас дебютировал за национальную команду Швеции на этапе Евротура. В 2018 году хоккеист стал лучшим снайпером чемпионата Швеции среди защитников, а также лучшим ассистентом плей-офф среди игроков обороны.
в. Йоэль Лассинантти – из «Лулео» в ХК «Сочи»
После ухода Ивана Налимова и Дмитрия Шикина первым номером сочинского клуба станет швед Йоэль Лассинантти. Ранее сообщалось, что вратарь должен был подписать контракт с «Адмиралом», но из-за финансовых проблем клуб из Владивостока был вынужден сняться с турнира. Что ж, последим за игрой этого скандинава на берегах Чёрного номера. Сменщиком Лассинантти станет россиянин Максим Третьяк, которому не привыкать ездить по скрытым арендам.
н. Сергей Плотников – из СКА в «Амур»
Громкий обмен случился в КХЛ накануне. Форвард Сергей Плотников был обменян в «Амур», а в обратном направлении последовал нападающий Игорь Руденков (вскоре его отправят в ХК «Сочи»). Плотников вернулся в родную для себя команду, но вряд ли Сергей ожидал подобного поворота событий. Однако двухлетний контракт с зарплатой в 75 млн руб. за сезон дал о себе знать. Двигаться в деньгах хоккеист не захотел, поэтому и был обменян на Дальний Восток, где теперь ломают голову, как справиться с такой платёжкой Плотникова.
н. Линден Вей – из ЦСКА в СКА
Очередной громкий переход с участием СКА. Форвард Линден Вей, который вполне успешно отыграл за ЦСКА в прошлом сезоне, стал ещё одной жертвой жёсткого потолка зарплат. Московские «армейцы» были не прочь оставить канадца в своих рядах, однако не хватило места в платёжке. СКА же проводит серьёзную зачистку состава, поэтому может себе позволить подобные подписания. Вей усилит атакующую линию клуба с берегов Невы.
н. Евгений Тимкин – из «Металлурга» Мг в СКА
А вот подписание контракта с Евгением Тимкиным выглядит странно. Лучшие годы Тимкина, когда он забивал за «Магнитку» ключевые шайбы в седьмом матче серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА, давно позади. Тимкин никогда не был снайпером, но всегда являлся жёстким и силовым хоккеистом для третьих-четвёртых звеньев. Однако с годами скорости стало всё меньше, да и жёсткости поубавилось. Вряд ли Тимкина можно считать усилением для СКА, но сам его переход в эту команду выглядит громкой сделкой.
Фото: photo.khl.ru
н. Александр Кучерявенко – из «Автомобилиста» в «Нефтехимик»
Из «Нефтехимика» ушло такое число хоккеистов, что каждое приобретение нижнекамцев заставляет обратить на себя внимание. В прошлом сезоне форвард Кучерявенко выступал в «Автомобилисте», но контракта с Александром не продлили. Работу для Кучерявенко нашли быстро. Правда, но скромных условиях в скромном клубе, но тут уже не до особого выбора. Думается, что сделкой доволен и хоккеист, и команда.
н. Даниил Апальков – из «Динамо» М в ХК «Сочи»
В последние годы игра у нападающего Даниила Апалькова откровенно не ладится. Слабый хоккей в исполнении Апалькова устали терпеть в «Локомотиве», в результате чего нападающий, выступавший в Ярославе с сезона-2012/2013, был обменян в московское «Динамо». В столице России Апальков вообще не набрал очков, в результате чего с ним не продлили контракт. Теперь шанс Апалькову дали в «Сочи». Посмотрим за игрой Даниила в составе «леопардов». Получится ли у хоккеиста перезагрузить свою карьеру – большой вопрос.
- 17 мая 2020
-
17:59
-
16:45
-
16:20
-
16:05
-
15:36
-
15:31
-
15:10
-
14:59
-
14:45
-
14:18
-
13:56
-
13:46
-
13:31
-
13:15
-
12:56
-
12:25
-
12:00
-
11:40
-
11:16
-
10:57
-
10:30
-
10:05
-
09:32
-
09:15
-
09:01
-
08:46
-
07:00
-
00:49
-
00:03
- 16 мая 2020
-
23:37
-
22:56
-
22:11
-
21:53
-
21:13
-
21:05