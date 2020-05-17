Вей — в СКА, Плотников — в «Амуре». 10 топ-трансферов недели в КХЛ

В КХЛ продолжается трансферная кампания. Рассказываем о главных сделках клубов Континентальной лиги за последнюю неделю. Интересных и мощных подписаний хватает. Упоминаем только о трансферах, состоявшихся официально и подтверждённых командами.

Бурдасов остался в СКА, Бирюков перешёл в «Салават». Таблица трансферов КХЛ Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

н. Ииро Пакаринен – из «Барыса» в «Йокерит»

«Барыс» по итогам нынешнего сезона понёс серьёзные потери. Прежде всего это касается главного тренера Андрея Скабелки, а также иностранных хоккеистов команды. Финн Пакаринен отправился играть на родину в «Йокерит». Пакаринена российские болельщики помнят по выступлению за «Магнитку», но на Урале финн как следует не раскрылся, зато в «Барысе» выглядел неплохо.

н. Йори Лехтеря – из СКА в «Спартак»

Про переход Йори Лехтеря в «Спартак» мы сообщали давно, но официально этот трансфер был оформлен лигой только на этой неделе. Лехтеря – центральный форвард, который должен прибавить креатива и улучшить игру команды Олега Знарка в атаке. Йори – сильный и обученный центр. Главное, чтобы он показывал свой хоккей и расслаблялся в столице. Хотя под присмотром Знарка вряд ли получится расслабиться.

Фото: photo.khl.ru

з. Кирилл Готовец – из «Динамо» Мн в «Авангард»

Продолжает нести потери минское «Динамо». Вслед за Евенко и Андреем Костицыным столицу Беларуси покинул защитник Кирилл Готовец. Не сказать, что это какой-то звёздный игрок обороны, но вполне крепкий и обученный защитник, который точно не станет лишним в защитной линии команды Боба Хартли. Тем более что потерь в обороне у «ястребов» хватает. Чего стоят только уходы Войнова и Франсона.

з. Джонатан Пудас – из «Шеллефтео АИК» в «Йокерит»

Двухлетний контракт с «Йокеритом» подписал шведский защитник Джонатан Пудас, для которого следующий сезон станет дебютным в КХЛ. В минувшем сезоне шведский защитник играл на родине за местный «Шеллефтео АИК». Кроме того, Пудас дебютировал за национальную команду Швеции на этапе Евротура. В 2018 году хоккеист стал лучшим снайпером чемпионата Швеции среди защитников, а также лучшим ассистентом плей-офф среди игроков обороны.

в. Йоэль Лассинантти – из «Лулео» в ХК «Сочи»

После ухода Ивана Налимова и Дмитрия Шикина первым номером сочинского клуба станет швед Йоэль Лассинантти. Ранее сообщалось, что вратарь должен был подписать контракт с «Адмиралом», но из-за финансовых проблем клуб из Владивостока был вынужден сняться с турнира. Что ж, последим за игрой этого скандинава на берегах Чёрного номера. Сменщиком Лассинантти станет россиянин Максим Третьяк, которому не привыкать ездить по скрытым арендам.

н. Сергей Плотников – из СКА в «Амур»

Громкий обмен случился в КХЛ накануне. Форвард Сергей Плотников был обменян в «Амур», а в обратном направлении последовал нападающий Игорь Руденков (вскоре его отправят в ХК «Сочи»). Плотников вернулся в родную для себя команду, но вряд ли Сергей ожидал подобного поворота событий. Однако двухлетний контракт с зарплатой в 75 млн руб. за сезон дал о себе знать. Двигаться в деньгах хоккеист не захотел, поэтому и был обменян на Дальний Восток, где теперь ломают голову, как справиться с такой платёжкой Плотникова.

СКА избавился от Плотникова. Игрок не хотел понижать зарплату в 75 миллионов рублей Жёсткий потолок зарплат в КХЛ в действии.

н. Линден Вей – из ЦСКА в СКА

Очередной громкий переход с участием СКА. Форвард Линден Вей, который вполне успешно отыграл за ЦСКА в прошлом сезоне, стал ещё одной жертвой жёсткого потолка зарплат. Московские «армейцы» были не прочь оставить канадца в своих рядах, однако не хватило места в платёжке. СКА же проводит серьёзную зачистку состава, поэтому может себе позволить подобные подписания. Вей усилит атакующую линию клуба с берегов Невы.

н. Евгений Тимкин – из «Металлурга» Мг в СКА

А вот подписание контракта с Евгением Тимкиным выглядит странно. Лучшие годы Тимкина, когда он забивал за «Магнитку» ключевые шайбы в седьмом матче серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА, давно позади. Тимкин никогда не был снайпером, но всегда являлся жёстким и силовым хоккеистом для третьих-четвёртых звеньев. Однако с годами скорости стало всё меньше, да и жёсткости поубавилось. Вряд ли Тимкина можно считать усилением для СКА, но сам его переход в эту команду выглядит громкой сделкой.

Фото: photo.khl.ru

н. Александр Кучерявенко – из «Автомобилиста» в «Нефтехимик»

Из «Нефтехимика» ушло такое число хоккеистов, что каждое приобретение нижнекамцев заставляет обратить на себя внимание. В прошлом сезоне форвард Кучерявенко выступал в «Автомобилисте», но контракта с Александром не продлили. Работу для Кучерявенко нашли быстро. Правда, но скромных условиях в скромном клубе, но тут уже не до особого выбора. Думается, что сделкой доволен и хоккеист, и команда.

н. Даниил Апальков – из «Динамо» М в ХК «Сочи»

В последние годы игра у нападающего Даниила Апалькова откровенно не ладится. Слабый хоккей в исполнении Апалькова устали терпеть в «Локомотиве», в результате чего нападающий, выступавший в Ярославе с сезона-2012/2013, был обменян в московское «Динамо». В столице России Апальков вообще не набрал очков, в результате чего с ним не продлили контракт. Теперь шанс Апалькову дали в «Сочи». Посмотрим за игрой Даниила в составе «леопардов». Получится ли у хоккеиста перезагрузить свою карьеру – большой вопрос.