«Конечно снится. Ошибка была страшная». Роковой промах Ерёменко на ЧМ

Домашний чемпионат мира 2007 года для сборной России должен был стать сказкой. Новый тренер, новая команда, которая держалась курса на долгожданное золото и шла без поражений вплоть до полуфинала с Финляндией.

Команда, которая должна была брать золото

Путь к финалу и первому за 14 лет чемпионскому титулу был открыт. В четвертьфинале выписали путёвку домой сборной Чехии – команде, которая играла в финалах на двух предыдущих мировых первенствах, которая выбивала Россию в плей-офф ОИ-2006 и ЧМ-2006. Финны со своей не слишком яркой игрой представлялись перед полуфиналом разве что соперником, который сможет оказать достойное сопротивление, но точно не победить.



Атака у России была убойная, оборона тоже радовала громкими именами, неуверенность поначалу вызывала только вратарская линия Кошечкин – Ерёменко, и тренерский штаб до последнего ждал известий из-за океана, надеясь на приезд Евгения Набокова.



Набоков не приехал, и четвертьфинал доверили Ерёменко. Тогда он был ещё не героем «Динамо» и двукратным MVP Кубка Гагарина, а всего лишь бэкапом Мики Норонена в «Ак Барсе». Матч с Чехией Ерёменко провёл блестяще и развеял сомнения о том, кто должен быть первым номером сборной. Но в итоге именно его нелепая ошибка лишила Россию мечты о золоте.

Они вернули России веру в хоккейную сборную. Что стало с игроками, которым доверял Быков Чемпионы-2008-2009 до сих пор блистают в НХЛ, а кто-то уже давно занимается административной работой.

Начали (да и продолжили) финны жёстко – не стесняясь, встречали россиян мощными силовыми приёмами. Уже в первом периоде наша команда лишилась Андрея Маркова, которому финн засадил коленом в колено. Большинством воспользовался Евгений Малкин, открыв счёт броском под перекладину. На этом удачные действия нашей команды закончились.



Ещё одно удаление финнов, и снова травма у наших, покинул лёд капитан команды Пётр Счастливый. Но в бригаде большинства произошёл сбой – Александр Овечкин вышел на непривычной позиции защитника, не смог удержать шайбу на синей линии, финны её отобрали, убежали на рандеву с вратарём и забили.



В общем-то, забили и забили, не беда. Казалось, что наша атака, у которой на протяжении всего турнира с голами проблем вообще не было, точно не подкачает. Но сборная России не атаковала, а металась, раз за разом натыкаясь на непробиваемую финскую оборону. Финны терпели и ждали своего шанса. Его в овертайме предоставил Ерёменко.

«Ошибка была страшная, некоторые после такого вообще заканчивают»

Туомо Рууту от борта сделал пас на пятачок, шайба даже не летела в сторону ворот. Ерёменко выкатился, пытаясь клюшкой выбить её подальше, но и в шайбу не сыграл, и позицию потерял. С висящим на спине защитником в него врезался Микко Койву, одним движением подбил клюшку и в падении послал шайбу в пустые ворота.

Ерёменко зло стучал клюшкой по льду, на лице у его партнёров читались непонимание и растерянность. Эта команда шла за золотом и была по всем параметрам сильнее финнов, но сначала не смогла справиться с их организованностью, а затем сама подарила им гол, и в итоге довольствовалась лишь бронзой.



«Всегда беру вину на себя, какой бы гол ни случился. Трудно было всё это переварить. Но в три часа ночи я всё-таки собрался с силами и посмотрел полуфинал. В той игре я очень устал. Вроде бы чувствовал себя неплохо, но в какой-то момент мне словно по голове дали: и силы куда-то ушли, и ноги стали другими, подкашивались. Когда добрался до комнаты, думал только о том, чтобы лечь. И заснул почти сразу. Сразу после того, как запись матча посмотрел. У нас отличный коллектив, все поддерживают друг дружку. Команда просто классная. Потому-то и было до такой степени обидно, что одна-единственная неудача оставила нас без финала», — сокрушался Ерёменко уже после матча за бронзу.

Александр Ерёменко после матча с финнами (в красном свитере) Фото: photo.khl.ru

Ерёменко всё-таки станет чемпионом мира, даже двукратным, а затем выиграет три Кубка Гагарина (два из которых – основным вратарём), станет легендой «Динамо», съездит на Олимпиаду. В общем, после того злополучного матча в его карьере было немало ярких моментов, но ту роковую ошибку он так и не смог забыть.



«Ну как не снится? Конечно снится. Да, к сожалению, мы все люди и совершаем ошибки. Но здесь нет ничего необычного, жизнь на этом не заканчивается. Понятно, что ошибка была страшная, некоторые после такого вообще заканчивают. У меня выбора не было: потом мы выиграли бронзовые медали, а у меня в карьере было ещё несколько важных побед. Остаётся только дальше работать и опровергать все сомнения, зародившиеся после того гола», — говорил голкипер в 2016 году.