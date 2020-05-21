Триумф Ковальчука, последнее золото Быкова и Захаркина. Каким был чемпионский Берн-2009

После легендарного золота Квебека вся наша страна получила возможность выдохнуть — долгожданное золото было завоёвано, а к России вернулись прежние чемпионские амбиции. Логично, что тренерский дуэт Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина остался у руля, весь чемпионский состав получил правительственные награды, а на турнир 2009 года в Швейцарию сборная приехала в ранге фаворита.



«Начало новой русской династии? Я думаю, да», — сказал в интервью Canadian Press защитник Денис Гребешков.



«Не думаю, что у русских есть какая-то династия. У них в составе есть несколько замечательных молодых хоккеистов, но и мы привезли неплохой состав. Считаю, что у нас есть несколько лучших игроков в мире. Это будет хорошим соперничеством на долгие годы», — возразил партнёр Ковальчука по «Атланте» Дэни Хитли.

Золото Берна. История успеха сборной России на ЧМ-2009 в фотографиях В Швейцарии сборная России выиграла второй титул чемпионов подряд. Вновь к успеху команду привёл Вячеслав Быков, но герои были уже другие.

Неуступчивая Швейцария

Состав сборной России на этот раз был не столь впечатляющим, как за год до этого, но всё же достаточно представительным. На этот раз в команде не было Овечкина, вместо Евгения Набокова был приглашён Илья Брызгалов, но главный герой Квебека — Илья Ковальчук — снова был в строю. Илье снова довелось стать ключевым хоккеистом команды, который в трудный момент взял на себя ответственность за результат.



На первом этапе россияне попали в группу к Швейцарии, Франции и Германии и прошли эту дистанцию без малейших проблем — три победы с общей разницей 16:4. Немцы были побеждены со счётом 5:0 (Брызгалов отразил все 20 бросков по своим воротам), французы разгромлены 7:2 (дубли Радулова и Терещенко), а наибольшие хлопоты доставила Швейцария (4:2), которая выиграла первый период, но затем не смогла отстоять преимущество.

Фрагменты матча Россия — Швейцария можно посмотреть в YouTube.



Три другие группы возглавили канадцы, финны и американцы, которые обогнали Швецию на одно очко. Как и год назад, из трёх лучших команд в каждой группе были сформированы новые шестёрки команд, которые попали в квалификационный раунд. Для выхода в плей-офф требовалось попасть в число первых четырёх, а матчи второго этапа проводились только между теми соперниками, кто друг с другом ещё не играл.

Почти стопроцентный результат

Первый же матч квалификационного раунда стал серьёзной проверкой для россиян. Шведы, которые на первом этапе одержали только одну победу в основное время, выглядели очень злыми и заряженными на борьбу. Трижды скандинавы выходили вперёд в счёте, который менялся, словно калейдоскоп. За две минуты до конца основного времени Виталий Прошкин забил в большинстве и вывел наших вперёд — 5:4, но Кристиан Хуселиус смог перевести матч в овертайм, где всё решил бросок защитника Дмитрия Калинина (6:5).



«Много ошибались, было мало взаимопонимания между нападающими и защитниками. В овертайме мне повезло», — признался Калинин.

Фрагменты матча Россия — Швеция можно посмотреть в YouTube.

Второй матч против сборной США был менее напряжённым (4:1), хотя россияне снова пропустили первыми, но быстро отыгрались. Главной проблемой этой встречи мог стать пятиминутный штраф Виталия Вишневского за толчок на борт Дастина Брауна, но защитник смог избежать дисквалификации и вышел на лёд в следующем матче с Латвией (6:1). Латвийской сборной тогда руководил Олег Знарок, который перед игрой заметил, что его ХК МВД выиграл у ЦСКА, которым руководили Быков и Захаркин, один матч из четырёх, но на чемпионате мира расклад сил был явно не в пользу прибалтов.



В итоге сборная России с большим отрывом финишировала первой в своей группе, потеряв лишь одно очко. В параллельной шестёрке первенствовали канадцы, которые уступили по буллитам Финляндии (3:4 Б), но всё равно обогнали финнов в таблице. Четвёртую строчку в той группе заняла сборная Беларуси, которая и стала нашим соперником по матчу 1/4 финала.

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Битва с Белоруссией

Лёгкой жизни с белорусами не получилось. Первый период получился нервным и завершился нулевой ничьей, а на старте второго Константин Кольцов реализовал большинство и вывел соперников вперёд. Гол Виталия Прошкина восстановил равновесие, но российская команда не смогла поймать этот импульс, и на площадке продолжилась упорная борьба. Чуть позже Олег Антоненко вторично вывел Беларусь вперёд, на что разозлившаяся сборная России ответила голами Атюшова и Фролова.



На последней минуте второго периода Руслан Салей сделал счёт 3:3, и неизвестно, чем бы это всё закончилось, если бы не Илья Ковальчук. Именно его бросок в середине третьей двадцатиминутки принёс победу сборной России, которая со скрипом вышла в полуфинал.

«Я горд за своих ребят, которые смогли выдать такой блестящий турнир — белорусский хоккей сделал гигантский шаг вперед. Три года назад в Риге после поражения в четвертьфинале все жали друг другу руки и поздравляли с хорошим результатом. Сегодня хоккеисты сидят в раздевалке, убитые неудачей. На следующем чемпионате мира будем бороться за более высокие места», — гордо говорил наставник белорусской команды Глен Хэнлон.

В других четвертьфиналах американцы переиграли Финляндию (3:2), забив три гола за трёхминутный отрезок, канадцы не испытали больших проблем с Латвией (4:2), а шведы уверенно переиграли Чехию (3:1). В полуфинале россиян поджидали «звёздно-полосатые», для которых любые медали чемпионата мира уже традиционно считались неплохим результатом.

Спасительный рикошет

Полуфинал оказался под стать предыдущей игре с белорусами. Сборная России снова пропустила первой — это случилось в начале второго периода, когда будущий герой «Лос-Анджелес Кингз» Дастин Браун переиграл Брызгалова. Чуть позже Ковальчук и Александр Фролов сделали счёт гораздо более весёлым, но преимущество российской команды продержалось лишь четыре минуты.



Всё шло к овертайму, но удача улыбнулась россиянам за 107 секунд до сирены. Бросок Александра Радулова после выигранного вбрасывания срикошетил от ноги Горовикова, что превратилось в победный для нашей команды гол (3:2).

«Об НХЛ они знали только заочно, ориентировались на свои успехи на ЧМ. Это путь в никуда» Быков и Захаркин перед Ванкувером выиграли два ЧМ, но перед Олимпиадой к ним всё равно были вопросы. После – ещё больше.

«Сборная США была совершенно непохожа на ту команду, с которой мы играли в квалификационном раунде. Они очень хорошо двигались, грамотно играли в обороне. Чтобы их остановить, порой приходилось идти на удаления, а это сразу сбивает темп игры. К счастью, нам удалось выстоять и вырвать победу», — сказал после матча Горовиков.



Во втором полуфинале сборная Канады обыграла шведов (3:1), не дав скандинавам шансов на интригу. К середине матча канадцы вели со счётом 3:0 благодаря дублю Дерека Роя и шайбе Шона Хоркоффа, а одним из главных героев у «кленовых» стал вратарь-ветеран Дуэйн Ролосон, отразивший 25 бросков.



Таким образом, турнир второй год подряд подарил болельщикам финал Россия — Канада. «Чтобы забыть о Квебеке, нужно отомстить русским. Я мечтаю вернуть Канаду на хоккейную вершину», — говорил перед решающим матчем капитан канадцев Шейн Доан.



Сетка плей-офф победного для России ЧМ-2009

Золотой гол Радулова

Доан сдержал слово. Уже на шестой минуте матча он вывел на бросок Джейсона Спеццу, который открыл счёт, и на протяжении первой половины встречи канадцы имели ощутимое преимущество. Тем не менее россияне умело искали пути к воротам Ролосона, воспользовались численным преимуществом, чтобы отыграться (отличился Олег Сапрыкин), и постепенно заиграли в свой хоккей.



Ключевым эпизодом стал гол Александра Радулова в середине второй двадцатиминутки. Будущий Тасманский Дьявол провёл образцовую контратаку, сместился с фланга в центр, уложил защитника и бросил точно под перекладину (2:1). Отстоять победный счёт помог Брызгалов, здорово отыгравший концовку, и за счёт этой победы сборная России опередила канадцев по числу побед на чемпионатах мира — 25 против 24.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

«Увы, мы не смогли использовать свои моменты. Брызгалов сыграл безошибочно, у нас не было шансов отыграться», — с грустью сказал наставник Канады Линди Рафф.



«На уровне чемпионатов мира это был мой лучший турнир. В прошлом году я не использовал множество моментов, которые для меня создавали партнёры, забил только в последнем матче. На этом турнире на моей стороне была удача. Хорошо, что всё сложилось именно так. У меня ведь было достаточно недоброжелателей. Думаю, теперь всем стало понятно, что «красная машина» возвращается», — сказал Илья Ковальчук, которого признали самым ценным хоккеистом чемпионата мира.



После двух побед подряд у сборной России был шанс сделать золотой хет-трик на чемпионатах мира, но в 2010 году в Кёльне чемпионами стали чехи, а россиянам не помогли даже приехавшие из НХЛ Овечкин, Малкин, Дацюк и Варламов. Ещё через год россияне не попали даже в число призёров, проиграв в полуфинале будущим чемпионам финнам.