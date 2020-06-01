СКА обновил состав и расчистил платёжку, не потратив ни копейки. Как такое возможно?

У СКА, сразу после утверждения правила жёсткого потолка зарплат со следующего сезона, стало гораздо больше головной боли, нежели ранее. Виной тому долгосрочные контракты игроков «армейского» клуба, да ещё и с большими зарплатами в районе 70 млн руб.

Разумеется, комплектация ростера отныне стала совершенно иной, нежели это было ранее. Это скромным командам особо и думать нечего: спокойно сформировал состав, а потолок в 900 млн руб. никак не мешает. У грандов вроде СКА ситуация иная. С прежними контрактами и хоккеистами нужно было что-то делать. Причём, времени на раскачку не оставалось.

Ненужные миллионеры. СКА очищается, но только платят за это другие клубы КХЛ Справедливости в лиге по-прежнему не хватает.

Менеджмент питерского клуба сходу взялся за дело, так как работы было непочатый край. Что сразу бросилось в глаза? Во-первых, активная ставка на молодёжь и пополнение клубной системы талантливыми юниорами. Из «Локомотива» забрали Матвея Мичкова, из «Магнитки» — Сергея Иванова. Истории получились громкими, но никаких правил СКА не нарушал. Хотя, конечно, понравились данные трансферы далеко не всем.



Однако главные проблемы СКА были иного характера, нежели информационный шум вокруг молодёжи. Как расчищать платёжку от длительных и больших с финансовой точки зрения контрактов? Да, есть простой способ: выплачивай положенные по регламенту 25% и всё. Но больно много пришлось бы платить, что даже по меркам СКА неприемлемо. Да и не нужно большого менеджерского ума, чтобы просто выплачивать всем компенсации и говорить «до свидания».



А вот провернуть хитрые обмены – другой разговор. Уход Мельничука, Зуба и Барабанова в планы «армейцев» не входил, но игроки сделали свой выбор и решили продолжить карьеру за океаном. Не стали продлевать контракты с Коскирантой, Лехтеря, Зубаревым – все они сменили команды, а деньги под «кепкой» после этих игроков освободились. Предстояло самое сложное – избавиться от тех, кто «съедал» много места в платёжку и на кого у «армейцев» не была планов.



Казалось бы, что без серьёзных трат не обойтись, но СКА, не поверите, не потратил на чистку бюджета ни копейки. Давайте разбираться по порядку. Например, Наиля Якупова сходу отправили в «Витязь», который давно является неформальным фарм-клубом СКА в КХЛ. Вести переговоры с Наилем о понижении контракта теперь проблема не Питера, а Подольска. В том же направлении сегодня последовал форвард Александр Дергачёв.

Сегодня же было объявлено и о переходе в московское «Динамо» Дмитрия Кагарлицкого. СКА, как и обычно, забрал себе троих динамовских юниоров.



Помимо «Витязя», пришлось активно подключать к обменам и «Амур». Сперва в сторону Хабаровска отправился Сергей Плотниковым со своим дорогущим двухлетним контрактом, а затем к сделке подключили «Металлург». Каблукова и Карпова, от которых отказались в Питере, хабаровчане расторгли на компенсацию, выплаченную уральским клубом. СКА же, как и обычно в последнее время, забрал себе права на молодого защитника Егора Замулу, а также пополнился молодым центральным нападающим Егором Спиридоновым.

Главный обмен межсезонья в КХЛ. Его провернули СКА, «Магнитка» и «Амур» Сергей Плотников перебрался в Магнитогорск, где в скором времени окажутся и Илья Каблуков с Максимом Карповым.

То бишь абсолютно все «тяжёлые» контракты в Питере перебросили на других, не заплатив со своей стороны ни одной компенсации. Кроме того, со многими хоккеистами удалось договориться о новых контрактах на более скромных условиях. Например, переподписали соглашения Динар Хафизуллин, Магнус Хелльберг, Василий Токранов, Владимир Ткачёв, Игорь Ожиганов. Более скромные деньги стал зарабатывать Антон Бурдасов.



После такой глобальной чистики «армейцам» удалось подписать контракты с Виктором Антипиным и Линденом Веем. Игроки не из дешёвых, но опять же, согласившиеся ужаться в новых экономических условиях. Есть и работяги в третьи-четвёртые звенья вроде Эмиля Галимова, Тимкина и Якимова. А вот полученного в результате обмена с «Амуром» Руденкова, судя по всему, командируют в ХК «Сочи». Это ещё один неформальный фарм-клуб СКА.

Фото: photo.khl.ru

Можно констатировать факт, что трансферная кампания «армейцев» вышла на финишную прямую. Однако точечных подписаний ещё стоит ждать. Прежде всего, в ближайшее время должен быть подписан контракт с форвардом Найджелом Доусом, который составить в атаке ударную связку с Веем. Доус теперь не легионер в КХЛ, так как у него есть казахстанский паспорт.



Помимо Доуса, теоретически возможно возвращение в Санкт-Петербург нападающего Николая Прохоркина, у которого не слишком идут дела в «Лос-Анджелесе». Но и без Прохоркина состав СКА прилично укомплектован. И, что самое главное, теперь у «армейцев» не будет людей, которые практически не попадали в состав. Никаких раздутых ростеров, только те, кто реально нужен. Так и должно быть.