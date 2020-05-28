Главный обмен межсезонья в КХЛ. Его провернули СКА, «Магнитка» и «Амур»

Первая часть марлезонского балета с участием СКА, магнитогорского «Металлурга» и «Амура» официально завершена. Как мы и сообщали ранее, ключевым в нём стал переход Сергея Плотникова из «Амура» в «Металлург». В услугах бывшего форварда СКА, которого «армейцы» отправили в Хабаровск в обмен на Игоря Руденкова, был заинтересован главный тренер уральцев Илья Воробьёв. Илья Петрович получил в своё распоряжение форварда, который может не только забить, но и стать серьёзным усилением в раздевалке и на «лавке». Плотников – лидер по натуре. В Магнитогорске, даже учитывая подписавшего новый контракт Сергея Мозякина, такие люди нужны.

СКА и «Магнитка» готовят крупный обмен. Его частью может стать даже Плотников Где окажутся Каблуков с Карповым и переедет ли Плотников из Хабаровска в Магнитогорск? Рассказываем про все возможные сценарии.

Итак, расскажем о главных аспектах состоявшейся (пока ещё наполовину) сделки. Сначала обмен произвели «Амур» и магнитогорский «Металлург». Уральцы получили вожделенного для себя нападающего Сергея Плотникова, а хабаровчане — нападающих Егора Спиридонова и Владимира Бутузова, защитника Савелия Ольшанского, права на защитника Егора Замулу и нападающего Дениса Смирнова, а также денежную компенсацию.



Затем «Амур» и СКА произвели обмен. В Хабаровск отправились нападающие Илья Каблуков и Максим Карпов, а петербуржцы получили форварда Спиридонова, права на защитника Замулу.



Таким образом, «армейцы» скинули дорогостоящие контракты хоккеистов, на которых в Питере уже не рассчитывали. И, что важно, СКА не пришлось выплачивать игрокам суммарную компенсацию в 31 млн рублей (25% от контракта каждого хоккеиста) за расторжение соглашений. То бишь и деньги удалось сэкономить, и платёжную ведомость в условиях грядущего жёсткого потолка зарплат сократить.

СКА, «Магнитка» и «Амур» меняются игроками. Пожалуй, это самый странный обмен межсезонья Большой трейд выглядит попыткой спастись от потолка зарплат, но он выгоден всем.

Разумеется, за просто так Питер бы никого никому не отдал. Что в последнее время любят делать «армейцы»? Правильно, коллекционировать молодых (а порой даже юных) игроков. То, что «Амуру» не стоило рассчитывать на форварда Спиридонова и на права на защитника Замулу, было понятно сразу. Другое дело, что Замула выступает в Северной Америке и неизвестно, вернётся ли когда-нибудь в Россию. Может, парень сделает звёздную карьеру за океаном и станет звездой НХЛ.



В результате «Амур» остался с правами на молодого нападающего Дениса Смирнова, который сейчас выступает за Университет Пенсильвании (NCAA), защитником Ольшанским и форвардом Бутузовым. Поговаривают, что Бутузова в скором времени тоже могут обменять.

Осталась у хабаровчан и денежная компенсация от магнитогорцев, но здесь есть интересный и важный нюанс, являющийся основополагающим моментом второй части большой сделки. Эти деньги пойдут на расторжение контрактов с Каблуковым и Карповым, которые позднее, будучи неограниченно свободными агентами, спокойно подпишут новые соглашения с «Металлургом».



Вы спросите: «Зачем нужна такая сложная схема»? Отвечаем. СКА, как сказано ранее, вообще вышел сухим из воды. У «Металлурга», в случае прямого обмена в уральский клуб Каблукова и Карпова, могли возникнуть проблемы с потолком зарплат. Уральцам пришлось бы формально подписать хоккеистов на прежних условиях, затем расторгнуть с ними соглашения и выплатить компенсацию за выкуп контракта, которая бы, согласна нюансам регламента, учитывалась «под кепкой». Речь о том самом пресловутом 31 млн руб.

Илья Каблуков Фото: РИА Новости

Стороны же сделали так, чтобы все остались в плюсе. «Металлург» заплатил компенсацию «Амуру», который в ближайшее время спокойно потратит её на расторжение действующих соглашений с Каблуковым и Карповым. Да, по факту (а особенно, если Бутузов в итоге не будет играть в Хабаровске) меньше всех досталось хабаровчанам. Особенно учитывая, что они не получили денежную компенсацию за Игоря Руденкова, ранее обменянного в СКА на Плотникова. Оффершит по Руденкову, напомним, делала «Магнитка» и была готова заплатить Хабаровску деньги.

Но в итоге плюсы можно найти и для дальневосточников. «Амуру» с его непростым финансовым положением не нужны огромные контракты Плотникова, Каблукова и Карпова. Хабаровск взял курс на сохранение прошлогодней команды. Достаточно посмотреть, скольких хоккеистов переподписали «тигры». Главная задача для «Амура» — сохранить в команде братьев Ушениных. С ними по-прежнему ведутся сложные переговоры.



В Магнитогорске точно смогут рассчитывать как минимум на двух сильных нападающих (Каблукова позднее тоже могут обменять), а СКА, учитывая, что в скором времени освободятся деньги от обмена Кагарлицкого в «Динамо», готов к подписанию контракта с Найджелом Доусом. У него есть казахстанский паспорт, поэтому в следующем сезоне нападающий не будет считаться легионером в КХЛ. А дальше и о возвращении Николая Прохоркина из системы «Лос-Анджелеса» можно подумать.