Главный обмен межсезонья в КХЛ. Его провернули СКА, «Магнитка» и «Амур»

Первая часть марлезонского балета с участием СКА, магнитогорского «Металлурга» и «Амура» официально завершена. Как мы и сообщали ранее, ключевым в нём стал переход Сергея Плотникова из «Амура» в «Металлург». В услугах бывшего форварда СКА, которого «армейцы» отправили в Хабаровск в обмен на Игоря Руденкова, был заинтересован главный тренер уральцев Илья Воробьёв. Илья Петрович получил в своё распоряжение форварда, который может не только забить, но и стать серьёзным усилением в раздевалке и на «лавке». Плотников – лидер по натуре. В Магнитогорске, даже учитывая подписавшего новый контракт Сергея Мозякина, такие люди нужны.
Итак, расскажем о главных аспектах состоявшейся (пока ещё наполовину) сделки. Сначала обмен произвели «Амур» и магнитогорский «Металлург». Уральцы получили вожделенного для себя нападающего Сергея Плотникова, а хабаровчане — нападающих Егора Спиридонова и Владимира Бутузова, защитника Савелия Ольшанского, права на защитника Егора Замулу и нападающего Дениса Смирнова, а также денежную компенсацию.
Затем «Амур» и СКА произвели обмен. В Хабаровск отправились нападающие Илья Каблуков и Максим Карпов, а петербуржцы получили форварда Спиридонова, права на защитника Замулу.
Таким образом, «армейцы» скинули дорогостоящие контракты хоккеистов, на которых в Питере уже не рассчитывали. И, что важно, СКА не пришлось выплачивать игрокам суммарную компенсацию в 31 млн рублей (25% от контракта каждого хоккеиста) за расторжение соглашений. То бишь и деньги удалось сэкономить, и платёжную ведомость в условиях грядущего жёсткого потолка зарплат сократить.
Разумеется, за просто так Питер бы никого никому не отдал. Что в последнее время любят делать «армейцы»? Правильно, коллекционировать молодых (а порой даже юных) игроков. То, что «Амуру» не стоило рассчитывать на форварда Спиридонова и на права на защитника Замулу, было понятно сразу. Другое дело, что Замула выступает в Северной Америке и неизвестно, вернётся ли когда-нибудь в Россию. Может, парень сделает звёздную карьеру за океаном и станет звездой НХЛ.
В результате «Амур» остался с правами на молодого нападающего Дениса Смирнова, который сейчас выступает за Университет Пенсильвании (NCAA), защитником Ольшанским и форвардом Бутузовым. Поговаривают, что Бутузова в скором времени тоже могут обменять.
Осталась у хабаровчан и денежная компенсация от магнитогорцев, но здесь есть интересный и важный нюанс, являющийся основополагающим моментом второй части большой сделки. Эти деньги пойдут на расторжение контрактов с Каблуковым и Карповым, которые позднее, будучи неограниченно свободными агентами, спокойно подпишут новые соглашения с «Металлургом».
Вы спросите: «Зачем нужна такая сложная схема»? Отвечаем. СКА, как сказано ранее, вообще вышел сухим из воды. У «Металлурга», в случае прямого обмена в уральский клуб Каблукова и Карпова, могли возникнуть проблемы с потолком зарплат. Уральцам пришлось бы формально подписать хоккеистов на прежних условиях, затем расторгнуть с ними соглашения и выплатить компенсацию за выкуп контракта, которая бы, согласна нюансам регламента, учитывалась «под кепкой». Речь о том самом пресловутом 31 млн руб.
Фото: РИА Новости
Стороны же сделали так, чтобы все остались в плюсе. «Металлург» заплатил компенсацию «Амуру», который в ближайшее время спокойно потратит её на расторжение действующих соглашений с Каблуковым и Карповым. Да, по факту (а особенно, если Бутузов в итоге не будет играть в Хабаровске) меньше всех досталось хабаровчанам. Особенно учитывая, что они не получили денежную компенсацию за Игоря Руденкова, ранее обменянного в СКА на Плотникова. Оффершит по Руденкову, напомним, делала «Магнитка» и была готова заплатить Хабаровску деньги.
Но в итоге плюсы можно найти и для дальневосточников. «Амуру» с его непростым финансовым положением не нужны огромные контракты Плотникова, Каблукова и Карпова. Хабаровск взял курс на сохранение прошлогодней команды. Достаточно посмотреть, скольких хоккеистов переподписали «тигры». Главная задача для «Амура» — сохранить в команде братьев Ушениных. С ними по-прежнему ведутся сложные переговоры.
В Магнитогорске точно смогут рассчитывать как минимум на двух сильных нападающих (Каблукова позднее тоже могут обменять), а СКА, учитывая, что в скором времени освободятся деньги от обмена Кагарлицкого в «Динамо», готов к подписанию контракта с Найджелом Доусом. У него есть казахстанский паспорт, поэтому в следующем сезоне нападающий не будет считаться легионером в КХЛ. А дальше и о возвращении Николая Прохоркина из системы «Лос-Анджелеса» можно подумать.
- 28 мая 2020
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