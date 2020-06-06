Ужасный Ховард. Вратарь «Детройта» — один их худших в истории, но хочет продолжить карьеру

Голкипер «Детройта» Джимми Ховард провёл исторически плохой сезон. Человек, который был в чемпионской команде «Ред Уингз» 2008 года, претендовал на «Колдер Трофи», выбирался на Матч всех звёзд и зарабатывал более $ 5 млн в год, установил антирекорд, побить который будет очень сложно.

Как играл «Детройт Ред Уингз» в сезоне-2019/2020



Две победы в 27 матчах



Вряд ли будет серьёзным преувеличением сказать, что 36-летний Ховард просто забыл, как играть в воротах, причём сделал это как-то резко и по всем аспектам игры. В 27 матчах регулярного чемпионата 2019/2020 Джимми смог одержать только 2 (!) победы, причём первая из них была в матче открытия в гостях против «Нэшвилла», когда Ховард отыграл вполне прилично (42 сейва, 3 пропущенных гола). Вторая случилась через три недели — 29 октября в домашней встрече с «Эдмонтоном» (32 сейва, 1 пропущенный гол), и после этого статистика вратаря просто обескураживает. 7 матчей в ноябре — ни одной победы, два матча в декабре — ноль выигрышей, 8 игр в январе — 7 проигрышей в основое время и один проигранный овертайм, три матча в феврале — 10 голов в своих воротах и ни одного добытого очка.





27 матчей, 2 победы, 23 поражения в основное время, 2 проигранных овертайма/буллитов.



4,2 гола пропущено в среднем за матч, 88,2% отражённых бросков. в. Джимми Ховард («Детройт») в сезоне-2019/2020:27 матчей, 2 победы, 23 поражения в основное время, 2 проигранных овертайма/буллитов.4,2 гола пропущено в среднем за матч, 88,2% отражённых бросков.

Можно было бы говорить о влиянии травмы, но когда Ховард выздоровел и вернулся в строй, то всё равно оставался очень плох. В шести матчах его меняли ещё до начала третьего периода, и это при том, что наставник «красных крыльев» Джефф Блэшилл прекрасно понимал, что оборона команды не способствует отменным результатам вратаря, а сменщик Джонатан Бернье тоже играет с ошибками.

Всё это выглядит удивительно, поскольку Ховард ещё совсем не стар по вратарским меркам, а его прошлогодние цифры были хоть и не супер, но всё же далеки от нынешнего провала (90,9% отражённых бросков, 23 победы в 55 матчах сезона-2018/2019). Ховард играет за «Детройт» уже 14 сезонов, но нынешний провал явно повлияет на то, что Джимми придётся распрощаться с «красными крыльями».

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«Хочу сыграть ещё сезон или два»

К удивлению многих, на днях Ховард сделал очень оптимистичное заявление о том, что он собирается продолжить карьеру. Для этого ему нужно протестировать рынок свободных агентов, что с его статистикой делать будет затруднительно.



«Я хотел бы сыграть один или два сезона. Нынешний сезон оставил у меня очень горький привкус. Я хочу выйти на лёд и доказать людям, что я всё ещё могу играть в НХЛ. Я знаю, что способен на это. Хотел бы я закончить свою карьеру в «Детройте»? Да, несомненно. Детройт стал мне домом, и я хотел бы остаться в стане «красных крыльев». В то же время, я прекрасно понимаю и знаю хоккей, чтобы признать — наверное, настало время, когда нужно пойти разными дорогами. Если это действительно так, то мысленно я к этому готов», — заявил Ховард.



Отсутствие побед с 29 октября 2019 года он комментирует неохотно.



«Лично я не очень понимаю эту статистику, но, конечно, в большинстве проигрышей моя вина велика. Я слишком много размышлял и думал, вместо того, чтобы сказать себе: «Ты просто можешь это сделать». Почему-то всё вышло из-под контроля. Я чувствовал, что нахожусь в зыбучих песках, и чем сильнее пытался выбраться из череды неудач, тем сильнее в неё погружался», — отметил Ховард, который является третьим вратарём в истории «Ред Уингз» по количеству побед за карьеру (246).

Спорил с Боумэном и стал настоящим капитаном. Каким игроком был Стив Айзерман Лидером «Ред Уингз» мог стать Сергей Фёдоров. Но авторитет Айзермана неоспорим.

Худший сезон в истории

Увы, но статистика Ховарда, выигравшего только 7,4% матчей, в которых он участвовал, говорит о том, что Джимми вошёл в историю лиги как один из самых плохих вратарей — если судить по одному конкретному сезону.

Предыдущие антирекорды в НХЛ были ненамного лучше, чем цифры голкипера «Ред Уингз», но такого провала всё же ещё не было. Так, Кен Маккоули, игравший за «Рейнджерс» в сезоне-1943/1944, выиграл 12% матчей из которых участвовал (6 побед в 50 матчах, 6,2 гола в среднем за игру). Его коллега из «Айлендерс» Джерри Дежарден выиграл 5 матчей из 44 в сезоне-1972/1973, пропуская по 4,68 шайбы в среднем. Ещё один близкий результат — это Питер Сидоркевич из «Оттавы» в сезоне-1992/1993, которая тоже была ужасной командой: 64 матча и 8 побед, что составляет 12,5%.



В то же время, Джимми сыграл недостаточно много, чтобы воспринимать этот крах слишком серьёзно.



«Много раз я шёл домой со стадиона и просто качал головой. Провёл много бессонных ночей. Обычно мне удавалось выкинуть плохие матчи из головы, но в этом году это было крайне трудно. Тем не менее, я продолжал приходить на работу каждый день. Но свет в конце тоннеля становится ярче. Я не хочу играть больше двух сезонов, это связано с семьёй. Я и так уже много пропустил, поскольку дети взрослеют. После этого я буду рад уйти. Может, стану тренером. Хочу тренировать в хоккее, но могу работать и в лакроссе», — заявил Джимми.