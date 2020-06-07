На Востоке появился новый теневой фаворит? «Сибирь» может удивить КХЛ

У клуба из Новосибирска ещё есть проблемы, однако введённый совсем недавно потолок зарплат поднял акции средних команд, к коим причисляется и коллектив с Оби. Кирилл Фастовский имел костяк российских игроков перед межсезоньем, оставляя за собой лишь выбор пятого легионера и точечное усиление других позиций.

«Сибирь» и в допотолочную эпоху никогда даже близко не подходила к 900 млн рублей, однако новые правила игры на трансферном рынке внесли определённые коррективы в политику Фастовского. Впервые в истории «Сибири» был проведён оффершит: состав новосибирцев пополнил воспитанник московской школы «Вымпел» Илья Хохлов. В прошлом году 24-летний защитник «Северстали» стал самым результативным оборонцем подопечных Андрея Разина, набрав 17 (6+11) очков в 57 играх. Этот молодой и габаритный защитник обладает классным катанием, одинаково хорош на уровне КХЛ в обороне и на чужой половине площадки. Не стоит смотреть на отрицательный показатель полезности – скорее важно то, что Илья 21 раз присутствовал на площадке в равных составах, когда забрасывалась шайба в ворота соперника. Это очень неплохой результат для молодого игрока обороны.



После приобретения Хохлова (а точнее выплаченной компенсации Череповцу) у болельщиков появился вопрос: а в какой паре будет играть новоиспечённый сибиряк? Разумеется, стоит понимать, что «Сибирь» никогда не разбрасывается деньгами: если первый в истории команды оффершит случился, значит это кому-нибудь было нужно. Только в отличие от зажигания звёзд по Маяковскому, эти «кто-то» вполне осязаемы – прежде всего этого игрока очень хотел тренерский штаб команды, во главе которого второй год находится Николай Заварухин. Всё это значит, что Хохлов вполне может сыграть в первой паре с финном Юрки Йокипаккой.

В НХЛ оффершиты под негласным запретом. В КХЛ при потолке зарплат – способ выжить Хохлов, Шарипзянов и Толчинский уже сменили команды.

Вполне понятно уже сейчас, что «Сибирь» входит в сезон с обоймой в 12 игроков обороны – это очень и очень солидно. Да, мы понимаем, что Никита Ефремов (проспект ближайшего драфта НХЛ) большую часть сезона опять проведёт в МХЛ, однако будет плавно подводиться к основе, получив порядка пятнадцати матчей. Также временно выведем за скобки молодое уфимское дарование Тимура Ахиярова, которого менеджмент новосибирцев подписал в самом начале трансферного окна. Двадцатилетний защитник прошёл уфимскую вертикаль, успев уже поиграть на взрослом уровне за владивостокский «Адмирал», временно покинувший хоккейную карту КХЛ. Скорее всего, Тимур будет путешествовать между Орском и Новосибирском, при этом, конечно, получая какое-то игровое время в основе – ротацию и травмы по сезону никто не отменял. При этом новосибирцы имеют 8 качественных взрослых защитников: Морозов, Алексеев, Хабаров, Ермаков, Йокипакка, Гуркин, Наумов и Меньшиков. Здесь тоже стоит отправить плюсик в зачёт Фастовскому – уфимец далеко не бесталанен и может стать неплохой заменой тому же Николаю Демидову.



Вопрос с Демидовым пока ещё не решён, однако генеральный директор недавно недвусмысленно намекнул, что рабочие отношения «Сибири» с этим неординарным защитником, скорее всего, подходят к концу. Очень жаль терять такого игрока: Николай до сих пор не реализовал свой потенциал, который при должном усердии и отсутствии травм может позволить ему пробовать себя в НХЛ через пару лет. Его вечно преследовали обидные травмы. Уверен, если бы не они, Николай уже сейчас был бы топовым защитником уровня КХЛ. Возможно, он хочет сменить обстановку, возможно – клуб и сторона игрока не сошлась по финансовым запросам, горевать по его уходу вряд ли стоит. Да, по сути, игрок является воспитанником «Сибири», поскольку заиграл в системе именно новосибирского клуба, однако все прекрасно помнят его феерию за молодёжку СКА и за «Снайперов». Его манера игры кричала во весь голос, что он ничего не добьется на взрослом уровне и ему нужно будет менять подход, потому что если он среди мужиков будет также разгонять атаку по борту, его попросту сомнут.



Прошло время, а Николай лишь укрепился в своём начинании – так как он в атаках сходу не действует, пожалуй, никто в лиге. Достаточно посмотреть на его голы, когда он в одиночку проходит всю площадку, обыгрывает всех, включая вратаря и забрасывает шайбу в ворота. Если бы не потолок зарплат, будущее Демидова не решалось до сих пор – первого мая его бы подписал какой-нибудь клуб-олигарх. Однако сейчас у ЦСКА и «Авангарда» всё плохо с платёжкой, а «Ак Барс» и СКА полностью укомплектованы защитниками и им попросту некуда втиснуть этого специфичного дефенсмена. Практически очевидно, что здесь последует обмен, и очень любопытно будет понаблюдать, куда он всё же перейдёт. Предположу, что это будет московское «Динамо». Да, у них также не всё в порядке с потолком, однако в стане москвичей не будет лишним оказаться защитнику, закрывающему игру в большинстве и вторую пару защитников.

Фото: Ильнар, Тухбатов, photo.khl.ru

Завершая тему защитников, стоит упомянуть и возвращение Виталия Меньшикова в «Сибирь». Виталий настоящий боец, который как влитой войдёт в третью пару: с ним нападающие и вратарь будет чувствовать поддержку – Меньшиков ещё в пору игры за «Сибирь» не стеснялся скидывать краги, в случае прямого конфликта с игроками соперника. Да, болельщики не очень однозначно восприняли этот переход: в своё время Виталий не очень хорошо попрощался с командой, перешёл в стан злейших врагов «Сибири» – «Авангарда», а там после драк целовал их эмблему. Но взрослые люди всё понимают: хоккей это бизнес, и случается такое, когда ты вроде бы сжигая мосты, пытаешься потом их заново построить – максимальный респект Виталию за то, что не побоялся вернуться.

Меньшиков: из «Сибири» я ушёл не из-за Скабелки, он хотел меня сохранить Уход из «Сибири», работа со Скабелкой и драки с Рыспаевым – в интервью с защитником «Авангарда» Виталием Меньшиковым.

Новосибирская команда сделала определённые изменения и во вратарской линии – подписала кипера системы «Локомотива» Антона Красоткина. В прошлом сезоне он классно справился с ролью бекапа Олкинуоры, за 31 матч заработав статистику с КН 2.88 и почти 92% отражённых бросков. Не бог весть какие показатели, но для команды, де-факто являющейся чем-то из ВХЛ, это очень крутая статистика. Фастовский уже обмолвился, что никому не гарантировано место первого голкипера и он всегда мечтал сделать вратарскую бригаду из трёх сильных голкиперов. Это очень грамотный ход со стороны генерального директора – пусть эти три вратаря в честной конкурентной борьбе решают, кто из них сильный в конкретный отрезок времени.



Конечно, Сятери останется первым номером, а Красоткин поборется с Красиковым за игровое время бекапа. Если учесть ещё и тот факт, что зарплата Красоткина равна приблизительно 700 тыс рублей в месяц, то становится ясно, что пока в межсезонье грубых ошибок со стороны менеджмента «Сибири» не случилось.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Особняком стоит подписание пятого легионера. Очень долго не было известно, кого же именно подпишет команда: не было ясности со статусом Демидова в команде, просматривались варианты второго легионера защитника, однако всё же остановились на позиции второго центра – им стал канадец Эрик О’Делл. «Сибирь» искала центра с определённым набором навыков: прежде всего, это отменная игра на точке (порядка 70% выбранных вбрасываний в лучший сезон – гроссмейстерские цифры для центра в КХЛ), борьба у бортов и классные атакующие скиллы: канадский нападающий умеет завершить из круга вбрасывания в касание, да и тонкую передачу на пустой угол отдать тоже в состоянии. В числе прочих кандидатов звучала фамилия Макмиллана, также были варианты с центрами из швейцарской NLA – но ход с Эриком в общем-то достаточно удачный на бумаге. Обстоятельства сыграли на руку: из-за потолка зарплат уровень доходов хоккеистов сокращается, и игроки такого плана становятся доступны командам типа «Сибири».

Да, О’Делл провалил последний сезон в Магнитогорске, но считаю, что это смело можно выносить за скобки – хоккеисты такого плана редко стагнируют и начинают играть хуже в таком возрасте (Эрику 29 лет), а в «Металлурге» были серьёзные проблемы вообще со всем. Скорее стоит смотреть в сторону его сезонов в «Сочи», где он и 22 шайбы забивал и капитаном был. В общем и целом, Эрик скорее хороший выбор – за свои деньги это качественный центр, который прекрасно играет на точке и умеет в атаку.



«Сибирь» действительно подходит к началу сезона очень крепкой командой, но и она не смогла обойтись без недостатков. Всё ещё вакантна позиция левого вингера в топ-6, не понятно, что делать с Михайловым, который не нашёл общего языка с Заварухиным, а также сложно оценить перспективы большого количества молодёжи в системе команды. Ахияров, Шашков, Яковлев, Ромаев, Ефремов, Овчинников: все они требуют развития, однако парадигма руководства команды будто бы противоречит здравому смыслу – вроде бы их нужно аккуратно подводить к игре среди мужиков, но судя по высказываниям Фастовского в прессе, он не знает как это делать. Тренерский штаб в один голос твердит, что тому же Овчинникову рано играть в КХЛ, когда как любой воспитанник клуба НХЛ в Северной Америке получил бы максимум шансов заиграть в главной команде. Непонятно что делать и с Ромаевым, который также разрывает МХЛ, но имеет не очень подходящую манеру игры для Заварухина.



Если Никита Шашков продолжит прогрессировать и выйдет наконец на качественно новый уровень, то мы уже в следующем сезоне сможем увидеть очередного универсального форварда 21 года. Вектор развития клуба в принципе понятен, костяк игроков был сохранён, а на недостающие позиции были взяты качественные игроки. Похожая ситуация уже была перед сезоном-2014/2015 – лучшим в истории «Сибири». Сможет ли команда повторить или даже преумножить успех покажет лишь время. Сейчас кажется, что на Востоке появляется новый теневой лидер.