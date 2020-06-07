Страсти по Панарину и возвращение к тренировкам. Главные новости недели в НХЛ

Протесты в Америке — Овечкин высказался одним из первых

Северная Америка погрузилась в пучину протестов и демонстраций, поводом к чему стала смерть темнокожего Джорджа Флойда в конце мая. Хоккей не мог остаться в стороне, поскольку тема расовой дискриминации уже всплывала в НХЛ по ходу нынешнего сезона, и весьма остро — именно из-за этого был уволен со своего поста бывший наставник «Калгари» Билл Питерс, ныне работающий в «Автомобилисте».

Национальная хоккейная лига сделала заявление относительно протестов и нетерпимости к расизму, но тема продолжила развиваться. Так, форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн призвал белых звёзд высказаться относительно ситуации, назвав имя Сидни Кросби. Чуть позже с похожим призывом выступил обозреватель Sportsnet Донован Беннетт, после чего «открылись шлюзы»: Кросби, Макдэвид, Стэмкос, Мэттьюс, Копитар, Тэйвз, Карлссон и многие другие выразили свою позицию, а одним из первых из мировых хоккейных суперзвёзд высказался Александр Овечкин.

«К сожалению, помимо мирных демонстраций, шествий и протестов, люди начинают пользоваться этой ситуацией, и возникают беспорядки – грабят магазины и рестораны, крушат всё на своём пути. Очень много людей приезжает из других штатов в Нью-Йорк и просто всё на своём пути рушат. Картина очень-очень неприятная и страшная, и, к сожалению, она очень много внимания забирает от основной проблемы, от того, за что люди борются, того, что не часто показывают по новостям. Но ситуация очень неприятная», — сообщила Алиса Знарок.



Известно, что из-за беспорядков пострадал магазин атрибутики «Чикаго Блэкхоукс», который был разграблен мародёрами, в Питтсбурге вандалы разрисовали статую Марио Лемье, а НХЛ вряд ли будет рассматривать Сент-Пол в качестве города-хаба для проведения там матчей плей-офф.

«Людей в Америке избивают и разгоняют газом!» Что говорят хоккеисты о беспорядках в США Остон Мэттьюс почти процитировал Виктора Цоя, Эвандер Кейн призвал высказаться Кросби. А Илья Брызгалов телевизор не смотрит.

Вторая фаза возвращения к сезону

С 8 июня клубы НХЛ официально возобновляют тренировки. Правда, пока это возможно лишь в группах не более шести человек, и перед стартом этой фазы все должны пройти обязательные тесты на коронавирус, но сам факт возможности выйти на лёд уже вызывает большой оптимизм. Участие в этих занятиях носит добровольный характер, поскольку некоторые из хоккеистов публично выразили недовольство попытками НХЛ вернуться к игре при имеющихся рисках заразиться. Однако процесс возвращения теперь официально запущен.



К примеру, пять хоккеистов «Торонто» специально пересекли границу США и Канады, отправившись на обязательный 14-дневный карантин, чтобы побыстрей его отбыть и после него начать тренировки вместе с теми 13 игроками «кленовых листьев», которые оставались в регионе Онтарио и уже могут начать заниматься.

Круче не было и не будет! 5 причин, почему плей-офф-2020 может стать лучшим в истории НХЛ Это будет концентрированный хоккей в чистом виде — круче Олимпиады и Кубка мира.

Плей-офф без чёткой сетки

Национальная хоккейная лига не будет вводить чёткую сетку для предварительного раунда плей-офф Кубка Стэнли. В каждом раунде соперники будут определяться согласно перепосеву — сильнейший будет играть со слабейшим. По мнению руководства лиги, это внесёт дополнительную интригу в сюжет розыгрыша Кубка Стэнли и поможет избежать лишних разговоров о несправедливости к какому-либо конкретному клубу.



Одновременно с этим наступила ясность по трактовке условных драфт-пиков, которые были частью сделок между командами. Если сделка включала условный пик, который должен был зависеть от попадания команды в плей-офф, то им будет считаться только выход в топ-16, то есть в первый раунд. Участие клуба в серии плей-ин (квалификационный раунд) применительно к этим обменам не будет считаться выступлением в плей-офф.



Например, «Питтсбург Пингвинз» отдал «Миннесоте Уайлд» условный выбор в первом раунде драфта-2020 в сделке по переходу Джейсона Цукера. Условие заключалось в том, что в случае невыхода «пингвинов» в плей-офф в этом сезоне, то у клуба будет возможность оставить выбор себе, отдав «Уайлд» выбор в первом раунде на драфте-2021. Теперь эта опция может быть активирована в том случае, если «Питтсбург» проиграет «Монреаль Канадиенс» серию плей-ин.

Ждём волшебства от Панарина. Кто «выстрелит» в плей-офф НХЛ из команд с низким посевом Все отдохнули и подлечились, а играть будут на нейтральной площадке. Стало быть, сенсации неизбежны.

Ховард всё ещё хочет играть

Голкипер «Детройта» Джимми Ховард заявил, что хочет продолжать выступать в НХЛ, несмотря на ужасную статистику в сезоне-2019/2020. 35-летний вратарь провалил регулярный чемпионат, выиграв лишь 2 матча из 27, причём не одерживал побед с 29 октября 2019 года, но оптимистично выразился относительно своего будущего. Кроме этого, Ховард отметил, что не понимает статистики по победам.



«Со мной команда не выиграла ни одного матча в этом году? Не очень понимаю эту статистику, но, конечно, в большинстве проигрышей моя вина велика. Я слишком много размышлял и думал, вместо того чтобы сказать себе: «Ты просто можешь это сделать». Почему-то всё вышло из-под контроля. Чувствовал, что нахожусь в зыбучих песках, и, чем сильнее пытался выбраться из череды неудач, тем сильнее в неё погружался», — сказал Ховард.

Ужасный Ховард. Вратарь «Детройта» — один из худших в истории, но хочет продолжить карьеру С этим голкипером команда проиграла 93% матчей. Но он считает, что у него полно сил продолжать.

Страсти по Панарину: от «Харт Трофи» до золотого унитаза

Минувшая неделя была полна комментариев относительно гражданской и политической позиции нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, хотя началось всё с предложения ньюйоркского комментатора Джо Мичелетти отдать Панарину приз самому ценному хоккеисту сезона «Харт Трофи».

«Я уверен, что «рейнджеры» вышли бы в плей-офф, если бы регулярный чемпионат был доигран до конца. Они отлично разогнались. Панарин стал бы важной частью успеха. Конечно, я немного предвзят, потому что смотрю каждый матч «рейнджеров», но я отдал бы «Харт» Панарину», — отметил комментатор.



После этого в адрес Артемия высказался заслуженный тренер России Владимир Плющев, который в интервью Russia-Hockey удивился отсутствию реакции Панарина на беспорядки в США. «Он начинает понимать, что, сидя с телефоном на золотом унитазе, учить кого-то жизни ещё рановато. Для этого нужны знания, опыт, понимание различных культур. Мне нравится, что Панарин не попал в ту ловушку, в которую так легко угодил Никита Задоров», — отметил Плющев.

Чуть позже с заявлением выступил сам Панарин.

«С подавляющим большинством жителей страны наши желания схожи – это счастье родных и близких и, если когда-либо это будет возможно, всех жителей нашей страны. Просто некоторые считают, что эти цели достижимы при нынешней системе, а я — нет. Прошу не путать родину и государство. Всем добра», — сказал Артемий. Косвенно его поддержала депутат Госдумы Ирина Роднина, написав в «твиттере», что она за свободу мнений.