Ни трансферов, ни арены. Что происходит с «Куньлунем» и будет ли он играть в КХЛ?

В последнее время мы много рассказываем о трансферах в КХЛ. О том, как клубы готовятся к следующему сезону (нынешний, увы, в силу форс-мажорных обстоятельств завершить так и не удалось). Но есть такие команды, о которых толком и написать нечего. Новостей об этих клубах практически нет, а их перспективы в Континентальной лиге туманны.

Кагарлицкий — в «Динамо», О'Делл — в «Сибири». Таблица трансферов КХЛ Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

Пожалуй, самый яркий пример – «Куньлунь». «Драконы» изначально казались командой, неспособной конкурировать и выступать на уровне КХЛ, но в первый год существования клуба Владимир Юрзинов-младший выстроил в Китае боеспособный коллектив. Правда, потом в дело решили вмешаться североамериканцы, пришли специалисты во главе с Майком Кинэном и разрушили всё то, что было построено до них.

Сейчас «Куньлунь» — середняк, который ближе к аутсайдерам, нежели к командам, претендующим на что-то серьёзное. В прошлом сезоне китайцы (хотя по факту китайцев там кот наплакал, в основном североамериканцы) снова выступили слабо, не попали в плей-офф, а мировая пандемия коронавируса неизбежно ударила по их перспективам.



Концовку регулярного чемпионата «Куньлунь» вынужденно доигрывал на чужих аренах. Вообще же у китайского коллектива постоянно какие-то проблемы: то он не может играть в Пекине из-за сильной занятости арены, то в Поднебесной какие-то важные государственные праздники, то у команд-гостей проблемы с перелётами. Теперь вот коронавирус, начавший своё распространение из китайского города Ухань.



Спрашивается, зачем КХЛ такой проблемный клуб? Всё дело в политике и в соперничестве с НХЛ по плотному вхождению на китайский хоккейный рынок. В Китае в 2022 году запланированы зимние Олимпийские игры, но какое нам дело до сборной Китая по хоккею? Тут уж они пусть свои проблемы сами решают. У КХЛ же, повторимся, присутствовал интерес расширить свою географию, привлечь самый восточный клуб в число своих участников. Но мы видим, что ничего толкового из этого проекта не получается. Сплошные заморочки.



Все помнят, как в начале прошлого сезона «Куньлунь» принимал соперников в вынесенных матчах в Шэньчжэне в стенах спортивного центра Универсиады. Сказать, что идея получилась провальной, значит не сказать ничего. Безобразный лёд, постоянные паузы, незакрывающиеся калитки, практически нулевой интерес со стороны зрителей. «Давайте уже поскорее улетим отсюда», — сетовал голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола после второго матча из двух, в котором юлаевцы смогли победить. Далее с китайским гостеприимством и профессионализмом столкнулись в «Тракторе».

Что будет с «Куньлунем» в следующем сезоне? Вопрос, на который на данный момент нет ответа. Да даже непонятно, где «драконам» проводить домашние матчи. Всемирная организация здравоохранения заявляет о сохранении непростой эпидемиологической ситуации в мире. Учитывая, что очагом распространения инфекции стал Китай, далеко не факт, что «Куньлуню» удастся вернуться в Пекин или Шанхай. Да и клубы КХЛ в любом случае не будут рады поездкам в Поднебесную. Кто захочет рисковать и отправляться в выездное турне по Китаю, чтобы потом забивать себе голову мыслями из разряда «не подхватил ли я там чего»?

В этой связи начинают появляться слухи о других аренах, которые могут стать для «Куньлуня» домашними. Речь о российских ледовых дворцах. Ведь смог же «Авангард» вынужденно переехать из Омска в Балашиху. Вот и у китайцев случился свой форс-мажор.



Какие варианты теоретически можно рассмотреть? Красноярск, где нет клуба КХЛ. Этот вариант был в шорт-листе омичей. Поговаривают о Сочи, а из вариантов московского региона свободны арены в подмосковных Чехове и Мытищах. Можно подумать и о ЛДС ЦСКА, где «Куньлунь» уже проводил домашние матчи. Пока нет никакой определённости, а ведь на дворе уже июнь. Ничего не ясно и с женской китайской командой из ЖХЛ, а также с китайскими клубами из ВХЛ.

«Это что-то из области фантастики». В «Куньлуне» высказались о проведении матчей в Москве

Из-за того что у «Куньлуня» полная неясность с домашней ареной, в клубе остановилась трансферная кампания. Точнее, она толком и не начиналась. Продлены контракты с главным тренером Куртом Фрейзером и чешским голкипером Шимоном Грубецом. Вот и всё, что сделано китайскими менеджерами на сегодняшний момент. Появилась информация, что в структуре клуба и в его китайских офисах прошло сокращение сотрудников.



Пока в «Куньлуне» полная тишина, что вообще ставит под сомнение желание заявиться на следующий сезон. Неужели в планах клуба прощание с лигой?