«С Ничушкиным всё восприняли с улыбкой». Голевая засуха и уникальное достижение Каблукова

32-летний нападающий Илья Каблуков в нынешнем межсезонье успел побывать хоккеистом сразу четырёх команд: СКА, «Амура», магнитогорского «Металлурга» и «Авангарда». Ранее ни один игрок КХЛ не добивался такого достижения, оно абсолютно уникально. Кроме того, Илья не забивает уже 91 матч подряд, о чём ему тоже постоянно напоминают и даже проводят параллели с Валерием Ничушкиным. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Каблуков рассказал, как относится к подобному вниманию со стороны общественности и не обижается ли на журналистов. Поведал Каблуков и о том, как он отнёсся к своему появлению в «Авангарде».

Олимпийский чемпион Каблуков в течение межсезонья официально был игроком четырёх команд

«К крупному обмену отнёсся философски и с пониманием»

— Вы – уникальный спортсмен. Ещё ни разу игрок КХЛ не был хоккеистом сразу четырёх команд за одно межсезонье.

— Да уж, ну вот так получилось. Просто я стал частью одной большой сделки, в которой было задействовано сразу несколько команд. Поэтому отнёсся к вопросу философски и с пониманием.

— Сразу понимали, что в «Амуре» и «Магнитке» играть не будете?

— Да, ведь менеджеры и агенты тут же рассказали мне все планы и всю схему этого крупного обмена. Если честно, то даже особо не вникал в эти дела, так как ими занимались другие люди. А я – хоккеист. Моё дело играть в хоккей.



— Когда вам сообщили о том, что вы покинете СКА?

— Спустя три недели после официального завершения сезона.



— Удивились, что Питер так сильно обновляет свой состав?

— До этого момента никогда такого не было. Сейчас ушло порядка 13 игроков, жёсткий потолок зарплат диктует свои условия. Поэтому такой шаг предсказывался и напрашивался.

СКА обновил состав и расчистил платёжку, не потратив ни копейки. Как такое возможно? Трансферная кампания «армейцев» вышла на финишную прямую.

— Здесь ещё и фактор омоложения состава.

— Это да, ведь люди строят команду не на один день, а на перспективу.

«Неправильно, когда в КХЛ так резко понижают потолок зарплат»

— Как вы лично отнеслись к жёсткому потолку зарплат. Многим хоккеистам, включая вас, пришлось ужиматься.

— Опять же, я нормально отнёсся, но у меня есть личное мнение на сей счёт. Считаю, что неправильно, когда такое резкое понижение вводят мгновенно, за один сезон. Наверное, было бы более грамотно выстроить некий четырёхгодичный цикл, когда лига и клубы безболезненно дошли бы до планки в 900 млн руб. Сейчас же, повторюсь, получилось как-то резко.



— Как оцените свою карьеру в СКА?

— Это было хорошее, я бы даже сказал замечательное время. Семь лет провёл в «армейской» системе. Завоёвано два Кубка Гагарина, рядом отличные партнёры, много амбиций. Вспоминается и серебро с «Атлантом» при Милоше Ржиге у руля. Именно после «Атланта» я и перешёл в СКА.



— Благодаря карьере в СКА вы стали и олимпийским чемпионом.

— Полностью согласен, в Питере для меня открылась дорога в сборную России. Олимпиада в Корее и золотые медали – незабываемый момент.

Сборная России — олимпийские чемпионы — 2018 Фото: Мария Плотникова, «Чемпионат»

«Не считал свои матчи без голов, если бы вы мне об этом сами не напоминали»

— Вы не забиваете уже 91 матч. 14 ноября 2018 года вы отличились в игре между СКА и «Адмиралом» (8:2). После этого – тишина. Извините, но не могу не спросить об этом.

— Да всё нормально. Сперва загонялся по этому поводу, а потом перестал обращать внимание, начал всё воспринимать в шутку. Я же не специально это делаю (смеётся).



— Обид на тех, кто про это постоянно вспоминает, у вас нет?

— Нет, никаких обид. Знаете, я бы уже давно не считал эти матчи и не вспоминал о них, если бы вы, журналисты, мне об этом сами не напоминали (смеётся).



— Хочется наконец-то забить?

— Конечно, хочется, а кому бы не хотелось? Ведь я – нападающий. Поэтому буду стремиться как можно быстрее поразить чужие ворота.



— Но всё-таки у вас больше чекерские функции.

— Соглашусь, я много проделывал подобной черновой работы. Но здесь уже решать тренерскому штабу «Авангарда». Как они посчитают нужным, так и будут меня использовать. Я готов к любой роли на льду.

«Серия Ничушкина давно позади, моя тоже когда-нибудь закончится»

— В своё время голевая засуха была и у форварда Валерия Ничушкина. Правда, в НХЛ.

— Я в курсе. Мы с Валерой общались, перекидывались парой слов на эту тему. С улыбкой восприняли всё происходящее. Серия Валеры давно позади, моя тоже когда-нибудь закончится.

Ничушкин не забивает даже в пустые ворота. Уже 70 игр без голов в НХЛ В Америке даже создали сайт, где можно оперативно проверить, забил ли Валерий.

— Теперь вы – игрок «Авангарда». Какие мысли о вашем новом клубе?

— Я перешёл в очень известную и сильную команду, в топ-клуб КХЛ. «Авангард» ставит перед собой максимальные задачи, которые я намерен помочь «ястребам» решить. Надеюсь, что всё сложится хорошо. «Авангард» играет в Балашихе, но от неё до столицы – рукой подать. Сейчас в планах вернуться в Москву, перевезти сюда свою семью, устроить дочку в школу. Нужно готовиться к сезону, чем я и намерен заняться.



— Смотрю, что вы полны амбиций.

— Да, амбиции у меня по-прежнему большие, я хочу продолжать выигрывать. Буду работать и доказывать свою состоятельность, других мыслей у меня нет.