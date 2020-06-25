«Я что-то должен доказывать какому-то Знарку?» Как Анисин со скандалом уходил из «Динамо»

Это сейчас Михаил Анисин играет то в Румынии, то в Узбекистане, то в заштатном дивизионе шведского чемпионата, а ещё каких-то восемь лет назад он был лучшим снайпером Кубка Гагарина и стал чемпионом с «Динамо». Тогда же начался закат Анисина.

Первая серия

Анисин перешёл в стан бело-голубых из «Витязя», в плей-офф установил снайперский рекорд, забросив 14 шайб, и поднял над своей головой заветный кубок. Но уже летом, недовольный слишком маленькой суммой контракта, не явился на предсезонные сборы.

В прессе началась заочная перепалка между Анисиным и гендиректором клуба. Андрей Сафронов рассказывал о том, как нападающий после победы в плей-офф «заплыл за буйки» и стал требовать увеличения зарплаты в восемь раз, в то время как клуб предлагал увеличить в четыре раза.

Затем выступил отец хоккеиста, Вячеслав Анисин, рассказав, что Сафронов во время переговоров только и делал, что оскорблял лучшего снайпера плей-офф и обещал его сгноить. Чуть позже высказался и сам игрок, заодно пожаловавшись на то, что ему не выдали обещанные премии за победу в плей-офф. Дело до шло до угроз – за «Динамо» Анисин играть отказался при любых раскладах и даже грозился уехать в Северную Америку, если его дисквалифицируют в КХЛ.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Пока в «Динамо» Сафронов, я туда не вернусь. Даже если мне предложат контракт в 100 миллионов долларов. И на тренировки ходить не буду. Ещё раз повторяю: никакой контракт я не подписывал — ни о расторжении, ни о заключении», — отрезал Анисин и обратился в КХЛ. Правда, вскоре своё заявление отозвал, а через пару недель, после вмешательства владельца клуба Аркадия Ротенберга, конфликт утих. Нападающий согласился продолжить выступать за «Динамо» и подписал двухлетний контракт.

Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru

Но хрупкий мир продержался недолго – за первые пару месяцев Анисин забросил всего пару шайб, хотя выходил на лёд в звене с Овечкиным, получал игровое время. Потом стал всё чаще оставаться в запасе, потом получил травму. И когда нападающего отправили в ВХЛ, он вновь пошёл войной, теперь уже не только на Сафронова, но и главного тренера Олега Знарка. И объявил «Динамо» бойкот.

«Меня конкретно «душат», и это моё мнение, которое объяснять я никому не собираюсь. Какому-то фарцовщику Сафронову, аферисту бывшему, который продавал телевизоры у «Берёзки»? Я что-то ещё должен доказывать какому-то Знарку? Не хотят — пошли… куда подальше. С этими людьми – с Сафроновым и со Знарком – с ними не о чем разговаривать, это никто и звать их никак», — разразился тирадой Анисин.

Сафронов: попросили Анисина после травмы сыграть за фарм, а в ответ мат-перемат

В «Динамо» такого не поняли и проголосовали за уход Анисина. Да тот и сам через прессу просил об обмене. Клубы интересовались, но дело с мёртвой точки не двигалось, а затем нападающий снова «дал заднюю» и извинился за несдержанность. Но было уже поздно, его отчислили за прогулы. Анисин ещё и должен остался, но тут помогла КХЛ, выкупив у «Динамо» права на игрока.

Дрался в больнице Уфы и пел про афганских душманов. Как Анисин ставил на уши наш хоккей Талантливый нападающий часто проявлял себя с лучшей стороны, но громкие скандалы не обходили его стороной.

Вторая серия

Казалось бы, после такого скандального ухода Анисин и «Динамо» разошлись навсегда, но нет. Добавив к резюме характеристику дебошира и докатившись до ВХЛ, уже повзрослевший любитель нарушать режим Анисин вновь оказался в московском клубе. К тому времени там уже не было ни Знарка, ни Сафронова.

Однако и новое руководство «Динамо» не горело желанием принимать обратно игрока с изрядно подмоченной репутацией, но на самом верху за него замолвил слово отец.

И вроде бы Анисину даже доверяли – сразу поставили в первую тройку, выпустили на большинство, и нападающий забил. Но на этом его свершения закончились, и уже зимой с ним расторгли контракт. Официально – из-за последствий травмы, полученной на предсезонке, но потом на свет вылезли новые подробности.

Гендир «Динамо» М: Анисину дали шанс, а он пропускал занятия, приходил нетрезвым

Всё оказалось банально – привычки Анисина никуда не делись и он постоянно нарушал режим. Впрочем, сам форвард рассказывает, что дело не в том, что он появлялся на тренировках нетрезвым, а в очередном музыкальном выступлении, снятом в баре на видео.

«Это видео появилось в интернете — значит, оно было кому-то нужно. Хотя сняли всё ещё задолго до того, как я играл в «Динамо». Лет пять назад. Оно было записано в летний период, на дне рождения одного моего друга, и к «Динамо» тот эпизод вообще не имеет никакого отношения. Как я мог петь песни в Праге зимой, когда по видео понятно, что я в футболке? А на дворе февраль. И вокруг одни русские люди.

А что, я теперь должен всем рассказывать и доказывать? Если беру в руки микрофон, значит, обязательно нахожусь в состоянии алкогольного опьянения? Это бред. Я понимаю, что к моей персоне повышенное внимание. Есть много доброжелателей, которые будут так реагировать. В «Динамо» тогдашний генеральный директор Сергей Алексеевич Фёдоров, царствие ему небесное, мельком сказал, что я чуть ли не каждый день нарушаю режим. Хотя всю вторую половину того сезона у меня была травма», — объяснял он. Но какой смысл отпираться, когда история похождений Анисина прекрасно задокументирована? С такой репутацией в КХЛ его уже никто не берёт, и это правильно. Пусть и талантливый, но непредсказуемый в плане поведения игрок не стоит рисков.