«Я разгневан. Ты украл $ 23 млн у «Нью-Джерси». Как Ковальчук «сбегал» из НХЛ ради СКА

Почти семь лет назад, 11 июля 2013 года, хоккейное сообщество поразила сенсационная новость. 30-летний нападающий «Нью-Джерси» Илья Ковальчук объявил о завершении карьеры в НХЛ и возвращении в Россию. Перчинка ситуации была в том, что у Кови в то время действовал огромный контракт, подписанный осенью 2010-го, согласно которому за 15 лет в стане «дьяволов» Илья должен был заработать $100 млн. Однако уже через три года Ковальчук поменял планы и фактически расторг одно из самых больших соглашений в истории НХЛ. Оно было аннулировано лигой в этот же день, а уже 12 июля стало известно, что Ковальчуку осталось утрясти последние формальности перед заключением четырёхлетнего контракта со СКА.

Рассказываем историю взаимоотношений «Нью-Джерси» и Ковальчука и вспоминаем, почему один из самых талантливых русских нападающих современности решил «сбежать» из клуба НХЛ ради выступления за петербуржских «армейцев».

Илья Ковальчук объявил о завершении карьеры в НХЛ

В конце нулевых годов Илья Ковальчук был одним из самых «горячих» нападающих НХЛ, но от его очков, голов и передач не было никакого проку. Первый номер драфта 2001 года стабильно выбивал не менее 80 баллов за регулярку в постлокаутный период и буквально тащил на своём горбу «Атланту», но «дятлам» усилий своего фронтмена не хватало даже для того, чтобы стабильно играть в плей-офф. С «Трэшерз» Ковальчук за семь лет лишь один раз добрёл до кубковых матчей, да и то весной 2007-го «дятлов» в первом раунде практически не заметили «Рейнджерс». Илья так и не выиграл ни одного матча плей-офф с «Атлантой», а статистика и потенциал Кови кричали о том, что он – птица гораздо более высокого полёта.



Поэтому, когда подошло время обсуждения нового контракта между «Трэшерз» и Ковальчуком, процесс застопорился. Илья, научившийся уже американским дипломатическим манерам, говорил в прессе, что хотел бы провести всю карьеру в одном клубе. При этом форвард, по понятным причинам, не раскрывал, что остаться в бесперспективной «Атланте» он готов был только в том случае, если «дятлы» выкатили бы ему максимальный контракт на 12 лет и общей зарплатой в $135,6 млн. Другими словами, хоронить свою энхаэловскую карьеру в «Трэшерз» Кови был согласен только за очень большие деньги. Но генменеджер «Атланты» Дон Уоделл мог дать ему только 101 миллион за те же 12 лет (ему ведь надо было на что-то строить команду вокруг Ковальчука), но сторону хоккеиста такое предложение категорически не устраивало.

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В то же время на топового бомбардира, конечно, охотились и другие клубы, среди которых самым активным оказался «Нью-Джерси», которому позарез нужен был готовый снайпер для решения серьёзных задач в плей-офф. В феврале 2010 года между «Дэвилз» и «Трэшерз» произошёл мощный обмен, и Ковальчук стал «дьяволом».



За оставшуюся часть сезона-2009/2010 в Ньюарке быстро убедились, что Кови – это не игрок одной команды. В «Нью-Джерси», одной из самых серьёзных организаций НХЛ в то время, Илья был так же хорош, как и в «Атланте». За 27 матчей регулярки он выбил 27 (10+17) очков, ещё 6 (2+4) баллов добавил в пяти матчах плей-офф, поэтому в межсезонье в «Дэвилз» принялись активно заниматься разработкой суперконтракта для Ковальчука.

Первая попытка провалилась и обернулась для клуба штрафом. «Нью-Джерси» попробовали нелегально подписать Кови на 17 лет с выплатой $102-х млн, но этот вариант НХЛ забанила, да ещё и обязала «дьяволов» заплатить в казну 3 млн.



Второй (и конечный) вариант договора на 15 лет и общую зарплату $100 млн тоже был принят со скрипом. «Дело Ковальчука» стало самым увлекательным сериалом межсезонья-2010, в котором принимали участие и лига, и профсоюз, и сторона хоккеиста, и генеральный менеджер «Дэвилз». Лу Ламорелло. Последний зарекомендовал себя, как один из самых жёстких, скупых и неуступчивых в переговорах с игроками функционеров НХЛ, и длиннющий контракт для Ильи был для него аттракционом неслыханной щедрости. В результате Ламорелло всё же расщедрился на второй (на тот момент) самый крупный договор в истории лиги, после сделки Овечкина с «Вашингтоном», однако НХЛ долго не соглашалась регистрировать контракт, пока профсоюз не согласится с рядом условий по новому коллективному соглашению.

В итоге всё было оформлено официально только в начале сентября 2010-го, а контракт Ковальчука стал последним, составленным по старым правилам. Впоследствии клубам не позволялось занижать среднюю зарплату хоккеистов, размазывая её по годам, чтобы уместиться под потолок зарплат.

Расклад по контракту Ковальчука с «Нью-Джерси»



сезон-2010/2011 – 6 млн



сезон-2011/2012 – 6 млн



сезон-2012/2013 – 11 млн



сезон-2013/2014 – 11,3 млн



сезон-2014/2015 – 11,3 млн



сезон-2015/2016 – 11,6 млн



сезон-2016/2017 – 11,8 млн



сезон-2017/2018 – 10 млн



сезон-2018/2019 – 7 млн



сезон-2019/2020 – 4 млн



сезон-2020/2021 – 1 млн



сезон-2021/2022 – 1 млн



сезон-2022/2023 – 1 млн



сезон-2023/2024 – 3 млн



сезон-2024/2025 – 4 млн



Средняя зарплата, учитываемая под потолком – 6,6 млн

Итак, сделка состоялась, стороны ударили по рукам, и Ковальчука по всем раскладам должно было ожидать счастливое будущее в сильном клубе с высокими амбициями. Но в отношениях Ильи и «Дэвилз» всё сразу пошло наперекосяк.



В сезоне-2010/2011 «Нью-Джерси» не сумел пробиться в плей-офф, а Ковальчук стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром команды. Чем-то это напоминало времена Ильи в «Атланте», хотя даже в проблемных «Трэшерз» у форварда никогда не было столь ужасного показателя полезности – «-26».



Следующий год вроде бы всё исправил. Кови настрелял ещё больше очков и голов, а «Нью-Джерси» не просто вышел в плей-офф, но и дошёл до финала Кубка Стэнли. Илья и в кубковых матчах был лучшим у «дьяволов», однако в решающей битве притих (одно очко в шести играх дуэли с «Кингз»), а других героев, способных вытащить серию у великолепных «королей» в команде не нашлось.



Впрочем, для Ковальчука это уже был прорыв в карьере, и тогда казалось, что с «Нью-Джерси» у него всё сложится неплохо. Наверное, было немало сомневающихся в том, что Илья доиграет в форме «Дэвилз» аж до 2025 года, но тот факт, что расцвет карьеры Кови встретит «дьяволом», никем не оспаривался.

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Но роман Ковальчука и «Нью-Джерси» закончился очень быстро. В июле 2013-го на сайте «дьяволов» были опубликованы следующие слова российского хоккеиста: «Я обдумывал это решение на протяжении долгого времени, со времен локаута в НХЛ и выступления в России. И хотя я решил вернуться в «Нью-Джерси» в минувшем сезоне, в клубе знали о моем желании вернуться в Россию вместе с семьей. Самое сложное для меня — покидать «Нью-Джерси». Это замечательная команда, которую я очень уважаю. Болельщики здесь были очень добры ко мне».



Принято считать, что главной причиной расставания Ковальчука с «Нью-Джерси» стала игра Ильи за СКА во время локаута в сезоне-2012/2013. Хоккеисту так понравилось в Санкт-Петербурге, где уже тогда антураж, атмосфера и вся клубная организация отвечали стандартам НХЛ, что Ковальчук попросту не хотел возвращаться в Америку. Плюс СКА уже очевидно был на пороге своих первых больших успехов, а из самого Ильи там усиленно лепили звезду №1 во всей лиге. Разумеется, не последнюю роль сыграли и финансы. Петербуржцы готовы были платить Ковальчуку огромные деньги, да и с налогами и прочими вычетами в России дела явно обстояли попроще, чем в Америке.

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Однако говорить о том, что Ковальчук обманул и «кинул» «Дэвилз» в одностороннем порядке тоже неправильно. Семь лет назад расторжение гигантского контракта с клубом НХЛ казалось сенсацией, но со временем стали всплывать новые подробности дела, да и спокойный анализ ситуации показывал, что тот ход был выгоден всем сторонам.

У благополучного клуба НХЛ «Нью-Джерси» в начале 2010-х возникли определённые финансовые трудности, в команде даже задерживали зарплаты (нонсенс для сильнейшей лиги мира), а владелец «Дэвилз» Джефф Вандербик залез в большие долги. В связи с этим клуб оказался на пороге перестройки, сменилась концепция, и длинный контракт Ковальчука стал даже мешать успешному существованию организации. Проще говоря, «дьяволы» в 2013-м и сами были не прочь спихнуть гигантское соглашение, расчистить место под потолком зарплат и избавиться от многолетнего контрактного обязательства.



Интересы всех сторон сошлись в одной точке. Ковальчук, понимавший, что с «Нью-Джерси» его шансы на выигрыш Кубка Стэнли не многим выше, чем с «Атлантой», загорелся возможностью приехать в Санкт-Петербург, где научились создавать и продавать качественный продукт, на постоянной основе. СКА, понятное дело, желал заполучить топового форварда НХЛ в расцвете сил и готов был потратить на Ковальчука столько денег, сколько для этого нужно. Для «Нью-Джерси» контракт Ильи уже был обузой, а не гарантом счастливого будущего.

Ламорелло: это решение принял сам Ковальчук

Так что это было взвешенное, продуманное решение, которое заинтересованные лица обговаривали не один день. Новость о расторжении контракта Ковальчука с «Нью-Джерси» стала шоком только для широкой аудитории, в прессе с громкими речами выступали языкастые североамериканские эксперты, обвинявшие Ковальчука в нарушении всех моральных и этических норм, и жалевшие «Нью-Джерси», но тот же Ламорелло воспринял ситуацию очень спокойно.

Джереми Рёник об уходе Ковальчука из НХЛ



«Ковальчук уходит из НХЛ. Он что, сошел с ума? Теперь вы понимаете, почему я так критиковал Ковальчука все это время. Он не хотел играть за «Дэвилз». Теперь Илья будет выступать в КХЛ. Ковальчук — типичный эгоист. Я потрясен. Поражен, что Илья так поступил с «Дэвилз» и болельщиками. Это сильный удар по «Нью-Джерси». Сейчас я просто разгневан. Сочувствую Лу Ламорелло. Дать 100-миллионный контракт игроку, которому плевать на НХЛ… Эй, Илья, надеюсь, тебе будет комфортно жить в России после того, как ты украл 23 миллиона у «Нью-Джерси»

Да и вряд ли хитрого лиса Лу возможно было одурачить так, как это преподносили в СМИ. Ковальчук в «Нью-Джерси» так и не доиграл до самых финансово «жирных» сезонов, а после расторжения оставшаяся часть договора не осела мёртвым грузом в платёжке «дьяволов». До 2025 года там учитываются только «штрафные» 250 тысяч от НХЛ, зато сэкономить в трудный для клуба период Ламорелло удалось $77 млн, остававшиеся по контракту Ковальчука.



Что касается Ильи, то время показало, что он сделал всё правильно. В СКА заработал кучу денег и обожание петербуржских болельщиков, стал лучшим бомбардиром в истории клуба, выиграл два Кубка Гагарина, а также стал олимпийским чемпионом. Более того, отыграв пять счастливых лет в России, Кови вернулся в НХЛ, где сейчас продолжает штурмовать единственную непокорённую вершину – Кубок Стэнли.