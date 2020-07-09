«Авангард» избавился от Андригетто. Почему швейцарец отказался от миллионов?

Утром 9 июля подошла к концу одна из самых долгоиграющих историй нынешнего межсезонья. «Авангард» объявил о расторжении контракта по соглашению сторон со швейцарским нападающим Свеном Андригетто. Ключевым нюансом в этой новости является уточнении о достигнутом соглашении сторон. Таким образом, Андригетто не получит компенсации за уход из омского клуба. Разбираемся, как сторонам удалось прийти к компромиссу.

«Авангард» расторг контракт с Андригетто по соглашению сторон

Андригетто приехал в «Авангард» под Хартли

27-летний Андригетто стал игроком «Авангарда» в прошлое межсезонье. В омском клубе возлагали на хоккеиста огромные надежды и сделали Свена самым дорогим форвардом команды. Швейцарец заключил с «ястребами» двухлетний контракт на общую сумму в 180 млн рублей без учёта бонусов. За каждый из двух сезонов игрок должен был заработать по 90 млн рублей. Хоккеист не скрывал, что одним из главных факторов, повлиявших на его переход, стала фигура главного тренера Боба Хартли.



«В течение лета я уже пару раз общался с главным тренером Бобом Хартли. Здорово, что у меня есть несколько знакомых ребят в команде. Это Никита Щербак и Алексей Емелин. Безусловно, фактор Хартли сыграл довольно большую роль при принятии решения. Знаю, что у него за плечами отличная тренерская история. Жду, когда мы приступим к делу. Это будет опыт для меня», — рассказал Андригетто в первом интервью по прилёте в Россию.

Швейцарец провёл среднюю регулярку и провалился в плей-офф

Для Андригетто минувший сезон был дебютным в КХЛ. Швейцарский форвард начал играть в новом для себя чемпионате без раскачки. Свен набрал очки в четырёх из пяти матчах на старте регулярного первенства. Да и вообще не испытывал проблем с темпом набора очков в сентябре – начале октября. Однако чем дальше развивался чемпионат, тем большие проблемы начинал испытывать швейцарец.

Их миллионы — удар по бюджетам. Игроки КХЛ, которых могут попросить отказаться от денег Грядущий жёсткий потолок зарплат заставит руководителей клубов серьёзно задуматься.

Ближе к зиме в игре Андригетто последовал серьёзный спад. Совсем ухудшилось настроение хоккеиста после дедлайна, когда «Авангард» приобрёл Брэндона Макмиллана. Канадский центрфовард стал шестым легионером в омском клубе. Каждый матч кто-то из иностранцев «ястребов» был вынужден оставаться вне заявки. Порой в этой ситуации оказывался и Свен, что сильно нервировало хоккеиста.



В регулярном чемпионате швейцарец набрал 27 (13+14) очков в 56 матчах, что не могло считаться однозначным провалом, но и успешным результатом для хоккеиста в зарплатой в 90 млн рублей назвать такую статистику никак было нельзя. Однако уже в плей-офф Андригетто провалился окончательно. В серии с «Салаватом Юлаевым» самый дорогой форвард «ястребов» не забросил ни одной шайбы, в шести матчах заработав показатель полезности «-5».

Звали как звёзд, но ничего не получилось. Легионеры, провалившиеся в КХЛ Среди них обладатели Кубков Стэнли, действующий претендент на «Колдер Трофи» и родственники звёзд НХЛ. Без Андригетто также не обошлось.

Оставлять Андригетто в «Авангарде» было неоправданным риском

Сразу после вылета «Авангарда» из плей-офф пошли разговоры, что швейцарский хоккеист недоработает до конца двухлетний контракт в омском клубе. Занимавший на тот момент должность президента Максим Сушинский не скрывал, что Андригетто не оправдал возложенных на него авансов.



«Очень высокий потенциал с его катанием, пониманием игры, технической оснащенностью. Он способен на много большее. Но Андригетто не смог сыграться в звеньях. Хотя на тренировках творил чудеса. Мы на него очень рассчитывали, однако так и не получили того Свена, которого мы видели на чемпионатах мира, кто играл в НХЛ. Может, подвело то, что швейцарец приехал в Россию. Другая страна, тяжело. Не знаю, что с ним происходило. Но игра Андригетто нас не устроила совершенно», — констатировал Сушинский.

Сушинский: сам не знаю, продолжат ли Бек и Андригетто играть за «Авангард»

Спустя месяц после этого заявления истёк контракт самого Сушинского, но и новое руководство «ястребов» заняло по Андригетто аналогичную позицию. В условиях жёсткого потолка зарплат оставлять Свена в команде было бы слишком рискованным решением. Нужно было искать вариант для расставания, что и стало большой проблемой.

Омский клуб мог выплатить 25% или отправить хоккеиста в ВХЛ

Практически сразу стало ясно, что Андригетто покинет омский клуб. «Авангард» мог выкупить соглашение хоккеиста, заплатив положенные по регламенту 25% от зарплаты швейцарца во втором сезоне по контракту. В переводе на простой язык «ястребы» были должны хоккеисту 22,5 млн рублей. Очень приличная сумма, которую руководство клуба определённо не хотелось выбрасывать на воздух. Распорядиться такими деньгами можно гораздо с большей пользой. Но и Андригетто не было никакого резона отказываться от таких средств.

«Авангард» хочет выгнать Андригетто и Бека. Игроки требуют 40 миллионов компенсации Регламент КХЛ на стороне хоккеистов, но таких огромных денег провалившие сезон легионеры не заслужили.

Тогда в прессе появилась информация, что 27-летнего форварда могут отправить в новокузнецкий «Металлург». Эта процедура проводится через помещение хоккеиста в список отказов, так как у игрока одностороннее соглашение. В таком случае швейцарец, если бы его не забрал другой клуб, был обязан явиться в расположение новокузнецкой команды. Без лишнего риска можно предположить, что никто из клубов КХЛ Андригетто был не забрал. Вот только «Авангарду» отправление Свена в клуб ВХЛ ровным счётом ничего бы не принесло. Зарплату игроку «ястребы» должны были бы выплачивать в прежнем объёме. Таким образом, новость о возможной ссылке игрока в Новокузнецк была своего рода инструментом давления на европейского хоккеиста.

Семья хоккеиста сделала выбор в пользу спокойной жизни

Швейцарский хоккеист привык к хорошей жизни. В такой ситуации отправляться в Новокузнецк даже с сохранением заработной планы вряд ли входило в планы Андригетто и его девушки. Не будем забывать и о коронавирусе, который в России пока далеко не побеждён.



Тем более что на руках у хоккеиста было несколько контрактных предложений из родной Швейцарии. Поэтому сразу было понятно, что клубу и хоккеисту придётся достичь компромисса, в котором обе стороны были заинтересованы.

Генменеджер «Авангарда»: контракт с Андригетто расторгнут без выплаты компенсации

Почему Андригетто согласился пойти на уступки клубу? Рискнём предположить, что значительную роль в этом вопросе сыграл агент хоккеиста Алёша Пилко. Словенский агент в это межсезонье привёз в «Авангард» двух канадских нападающих – Корбана Найта и Рида Буше. И портить отношения с топ-клубом КХЛ вряд ли входило в планы Пилко, который наверняка и дальше хочет привозить своих клиентов в омский клуб. Поэтому в интересах агента было заключить с клубом мировую.

Экс-форвард «Авангарда» Свен Андригетто близок к заключению контракта с «Лозанной»

Что до Андригетто, то швейцарец со своей семьёй просто сделал банальный выбор в пользу спокойной жизни. Свен является очень известным хоккеистом на своей родине. Известно, что в услугах игрока в той или иной степени были заинтересованы все топовые клубы NLA. В фаворитах на данный момент «Лозанна», которая предлагает хоккеисту четырёхлетний контракт здесь и сейчас. Андригетто мог ещё долго выяснять отношения с «Авангардом», вот только за это время ситуация на родине могла измениться. Где гарантия, что «Лозанна» была готова ждать решения хоккеиста до сентября? Клуб мог укомплектоваться другими хоккеистами и потратить свои трансферный бюджет. А теперь Свен устраивает своё будущее на долгий срок, да и в деньгах его наверняка не обидят.