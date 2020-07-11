Новая глава для НХЛ. Подписан новый договор на 6 лет — заявление Панарина не прошло даром

НХЛ снова в деле. В пятницу ассоциация игроков ратифицировала протоколы, регулирующие перезапуск сезона и продление коллективного соглашения, которое будет действовать до сентября 2026 года. Это открывает путь для сборов, которые стартуют в понедельник, 13 июля в 24 городах. Таким образом, спустя четыре месяца после остановки из-за пандемии хоккейная корпорация снова запускает свои механизмы.

Игроки НХЛ будут жить на закрытой территории. Жёны приедут только к финалистам Но разрешат купаться в бассейне, ходить на экскурсии в кино и заказывать еду с «большой земли».

Амбициозный план возвращения

Возвращение НХЛ — один из самых амбициозных спортивных проектов в нынешнем году. Весь остальной спорт, возобновившийся после пандемии, проходит на открытом воздухе. Конечно, есть ещё и НБА, собравшаяся в Орландо, но НХЛ предстоит обеспечить нужные условия в двух городах, а не в одном, да и количество команд-участниц больше, чем в баскетболе.



Перезапуск произойдёт с новой силой, благодаря опубликованному «шахматному» расписанию, включающему в себя по пять-шесть матчей каждый день во время отборочного квалификационного раунда. Единственный вопрос, который стоит над планом НХЛ о возвращении — насколько это может быть безопасно? Лига предпринимает значительные усилия для того, чтобы предотвратить вспышку заболевания, но это не даёт полной гарантии, что подобного не случится.

35 игроков НХЛ сдали положительные тесты на коронавирус в период с 8 июня по 6 июля — таковы официальные данные, объявленные лигой. Протестированы были 53% хоккеистов, возвращающихся к тренировкам и проходящих тестирование на регулярной основе. Это число неизменно будет увеличиваться, поскольку после открытия тренинг-кемпов проверки всех игроков будут проводится через день.



Так или иначе, но 2020-й год не стал третьим годом в вековой истории НХЛ, когда Кубок Стэнли не был вручён. Такой вопрос задавали все с тех пор, как 12 марта регулярный чемпионат был остановлен, но и владельцам клубов, и хоккеистам удалось преодолеть все проблемы. Впрочем, радость от возвращения многие не разделяют.

Хэмоник — первый и последний, кто отказался?

НХЛ разрешила хоккеистам отказаться от участия в доигровке сезона, если они не чувствуют себя в безопасности — такой отказ не должен нести за собой никаких штрафных санкций или дисквалификаций. До того, как стартовало голосование членов профсоюза по данному вопросу, многие хоккеисты анонимно высказывались против, но, в итоге, всё решилось достаточно уверенной победой оптимистов: 502 голоса «за» и 135 — «против».

Пионером в деле индивидуального отказа от продолжения сезона выступил защитник «Калгари Флэймз» Трэвис Хэмоник, смелости которого можно позавидовать. В хоккейном сообществе достаточно сильна корпоративная этика и коллективная психология в стиле «все побежали — и я побежал», но Хэмоник нашёл в себе силы и отказался играть. Причиной тому стало серьёзное недомогание его дочери, возникшее на фоне коронавируса.



«Мы на протяжении недели ничем не могли ей помочь, кроме как молиться. Мы увидели, что вирус может сделать с нашим маленьким ребёнком, с нашей здоровой дочкой. Не пожелаю этого никому из родителей. Риск заболеть очень сложно оценить и взвесить», — объяснил 29-летний защитник, который станет свободным агентом после окончания сезона.



Генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг с пониманием отнёсся к подобному решению и, по крайней мере, на словах, поддержал своего игрока. «Трэвис пояснил, что не будет играть по семейным обстоятельствам. Он принял трудное решение не приезжать в тренировочный лагерь и не участвовать в плей-офф», — сказал босс, команде которого предстоит зажигательный квалификационный раунд против «Виннипега».

15 часов хоккея каждый день. Все трансляции и ключевые даты календаря НХЛ Чашу вручат ранней осенью — у триумфаторов ещё будет шанс искупаться в фонтане.

Панарин выступил и добился эффекта

Помимо доигровки нынешнего сезона, крайне позитивным является факт заключения нового коллективного договора, который обеспечивает мир в отношениях между клубами и игроками на протяжении шести ближайших лет.



Одним из самых захватывающих пунктов является возвращение игроков НХЛ на Олимпиаду, и есть серьёзные основания предполагать, что лига не была бы такой сговорчивой в этом вопросе, если бы не сложность нынешней ситуации. Ранее Гэри Беттмэн не уставал говорить о том, что у лиги нет никаких причин ломать своё расписание ради Олимпийских игр, которые проходят на другом краю земли, и которые будет очень неудобно смотреть телезрителям в Северной Америке. Отсутствие страховки и маркетинговых прав, которые принадлежат МОК, тоже называлось среди важных причин отказа. Оказалось, что все эти противоречия можно решить, причём сделать это как-то походя, легко и непринуждённо — настолько велика цена была трудового мира в ближайшие годы.

Ещё один противоречивый момент — это злополучный эскроу, то есть отчисления хоккеистов на специальный депозит, который должен обеспечивать равенство распределения доходов между игроками и владельцами. Звезда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин совсем недавно выступал с заявлением о том, что в тренировочный лагерь игроки должны приехать с уже подписанным соглашением, в котором эскроу необходимо отменить.



Своим выступлением россиянин не смог добиться полного «убийства» эскроу — это было невозможно в нынешних условиях, но определённый эффект от слов Панарина всё же последовал и его выпад даром не прошёл. Отчисления были ограничены 20% на следующий сезон с дальнейшим постепенным понижением до 6%.



Схема розыгрыша Кубка Стэнли-2020



Кроме этого, хоккеисты получили повышение минимального оклада с $ 700 тыс до $ 750 тысяч и более чёткое соблюдение запретов на обмен — теперь этот пункт будет «путешествовать» вместе с хоккеистом, чего не было ранее. Стоит напомнить, что в 2016 году «Монреаль» обменял Пи Кей Суббана в «Нэшвилл» за 48 часов до того, как у защитника вступал в силу запрет на обмен, и «хищники» потом отказались соблюдать этот пункт, отправив Суббана в «Нью-Джерси» через три сезона. Теперь подобные сделки станут невозможны.

«НХЛ надеется, что выйдет на тот уровень доходов, который был до пандемии. Новая телевизионная сделка уже на горизонте и есть надежда на вакцину, которая позволит людям снова ходить на стадион. Но когда это будет? Пока мы не знаем, удастся ли НХЛ успешно завершить нынешнюю доигровку. Другое дело, что подписанное коллективное соглашение устраняет хаос и делает отношения более предсказуемыми. Теперь у нас есть точки опоры в это неопределённое и бешеное время», — отметил обозреватель The Hockey News Кен Кэмпбелл.



«Возвращение матчей говорит о возвращении к нормальной жизни. Хотя это наверняка будет «новая нормальность», к которой теперь придётся привыкать. Конечно, хоккейный бизнес сильно пострадал. Многие покупатели билетов и абонементов должны будут принять важное решение, потому что хоккей может быть недоступен для посещения долгое время. Игроки заплатили 14% эскроу в этом сезоне и вряд ли получат их назад, когда будут опубликованы финансовые данные, особенно если учесть, что хоккеистам платили во время паузы — они откусили явно больше половины пирога. Но, учитывая общий кризис, если у лиги и профсоюза и было время, чтобы заключить мир, то это только сейчас. Выбора просто не было», — резюмировал Пьер Лебрюн.