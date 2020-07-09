15 часов хоккея каждый день. Все трансляции и ключевые даты календаря НХЛ

Минувшая среда стала 120-м днём хоккейной паузы. Несмотря на все возможные трудности, вспышки коронавируса и просто опасения, Национальная хоккейная лига продолжает готовиться к рестарту сезона. Недавно стали известны все ключевые даты событий, которые должна будет провести НХЛ в доигровке сезона-2019/2020 и последующем межсезонье.

В ожидании понедельника

Итак, всё начнётся 13 июля — в ближайший понедельник, когда откроются тренировочные лагеря клубов. В тренинг-кемп многие игроки приедут уже подготовленными индивидуально, поскольку занятия в малых группах разрешены уже больше двух недель, а до этого хоккеисты могли арендовать лёд частным образом. Сборы продлятся не так долго, как хотелось бы клубам, поэтому тренироваться придётся максимально интенсивно и собранно.

24 июля команды вылетают в свои города-хабы: Восточная конференция будет играть в Торонто, Западная — в Эдмонтоне, где недавно зафиксировали новую вспышку коронавируса. 25 июля состоятся контрольные матчи — каждая команда проведёт только одну такую встречу.



30 июля/1 августа стартуют квалификационный раунд плей-ин, в котором команды будут играть до трёх побед (максимум — пять матчей в серии) и круговой турнир сеяных.



Схема розыгрыша Кубка Стэнли-2020

Пары квалификационного раунда

Восточная конференция



«Торонто» (8) — «Коламбус» (9),



«Айлендерс» (7) — «Флорида» (10),



«Каролина» (6) — «Рейнджерс» (11),



«Питтсбург» (5) — «Монреаль» (12).



Турнир «сеяных»: «Бостон» (1), «Тампа-Бэй» (2), «Вашингтон» (3), «Филадельфия» (4).



Западная конференция



«Калгари» (8) — «Виннипег» (9),



«Ванкувер» (7) — «Миннесота» (10),



«Нэшвилл» (6) — «Аризона» (11),



«Эдмонтон» (5) — «Чикаго» (12).



Турнир «сеяных»: «Сент-Луис» (1), «Колорадо» (2), «Вегас» (3), «Даллас» (4).

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Кубок Стэнли вручат в конце сентября или начале октября

Старт обычного плей-офф, то есть классического первого раунда до четырёх побед, где будут играть «сеяные» с победителями квалификации, стартует 9 августа и будет длиться две недели. Соответственно второй раунд плей-офф должен начаться 23 августа, а третий раунд (финалы конференций) — 6 сентября. На финалы конференций к хоккеистам смогут приехать семьи, что может стать хорошим стимулом и дополнительной мотивацией.



Финал Кубка Стэнли стартует 20 сентября в Эдмонтоне, а последняя возможная игра финала состоится не позднее 2 октября. Таким образом, к моменту вручения Чаши большинство ограничений в городах уже могут быть сняты и команда-победитель, вероятно, получит возможность отпраздновать свой триумф вместе со своими болельщиками в родном городе.



Уже через четыре дня после потенциального седьмого матча финала Кубка Стэнли (6 октября) состоится церемония драфта новичков. Ещё через три дня — 9 октября — откроется рынок свободных агентов, где определится будущий работодатель Дадонова, Георгиева, Худобина и прочих.



Тренировочные лагеря на новый сезон-2020/2021 должны открыться 17 ноября, а старт нового регулярного чемпионата состоится 1 декабря, то есть с опозданием на два месяца по сравнению с обычным графиком. Такое расписание вполне позволяет НХЛ сыграть классический регулярный чемпионат из 82 матчей, не урезая количества игр, которое стратегически важно для получения прибыли после серьёзных финансовых трудностей, обрушившихся на лигу весной и летом.

Игроки НХЛ будут жить на закрытой территории. Жёны приедут только к финалистам Но разрешат купаться в бассейне, ходить на экскурсии в кино и заказывать еду с «большой земли».

Как следить за хоккеем после возобновления сезона

Если планы НХЛ проводить по 6 матчей в один игровой день (по 3 в каждом городе-хабе) не будут нарушены, то болельщиков ждут просто чумовые две недели августа. Если предположить, что каждый матч длится минимум 2,5 часа, то каждый игровой день принесёт телезрителям 15 часов хоккея, а в случае наступления бесконечных овертаймов ударная доза ледовой игры может быть ещё больше.

Предварительный план телетрансляций матчей НХЛ:

1-й матч — 19:00 мск (Торонто),



2-й матч — 21:00 мск (Эдмонтон),



3-й матч — 23:00 мск (Торонто),



4-й матч — 1:00 мск (Эдмонтон),

5-й матч — 3:00 мск (Торонто),



6-й матч — 5:00 мск (Эдмонтон).



Матчи кругового турнира «сеяных» назначены третьими и четвёртыми в каждом игровом дне, то есть их предварительное начало — 23:00 и 1:00 по московскому времени, а все остальные временные слоты предназначены для матчей квалификационного раунда плей-ин.



Учитывая всего двухчасовую разницу во времени между Торонто и Эдмонтоном, а также возможность овертаймов, матчи будут пересекаться один с другим в двух городах. Соответственно возможна подвижка более поздних игр по времени, но перенос на другие даты пока не рассматривается как основной вариант решения проблем. Всё это будет напоминать теннисный US Open, когда матчи могут затягиваться и откладываться из-за непогоды.

Стали известны даты проведения плей-офф и старта нового сезона НХЛ

Словом, если в последние три месяца у нас с вами не было никакого хоккея, то уже в августе его будет очень много, а события будут меняться, словно в калейдоскопе. И это хорошо. Скорей бы август.