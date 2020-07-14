«Фанаты «Миннесоты» глотали слюну, глядя на него». Капризов наконец-то едет в Америку

«Миннесота» может праздновать — нападающий Кирилл Капризов наконец-то стал хоккеистом «Уайлд», подписав с клубом двухлетний контракт новичка. 74 дня Кирилл находился в состоянии неопределённости — ровно столько прошло между окончанием контракта в КХЛ и заключением договора за океаном. По нынешним правилам, контракт Капризова считается действующим с сезона-2019/2020, но играть в предстоящем плей-офф он не сможет.

15 часов хоккея каждый день. Все трансляции и ключевые даты календаря НХЛ Чашу вручат ранней осенью — у триумфаторов ещё будет шанс искупаться в фонтане.

Первая русская звезда «Миннесоты» за 20 лет

Конечно, жаль, что мы не увидим Кирилла в деле уже нынешним летом, поскольку невзрачная атака «дикарей» явно нуждается в хоккеисте такого таланта и такого калибра. Тем не менее Капризову разрешили приехать в тренировочный лагерь «Уайлд» и отправиться в Эдмонтон, где будут играть плей-офф команды Западной конференции. Пока Капризов может только тренироваться, но и это уже неплохо — это позволит россиянину спокойно, без спешки, привыкнуть к североамериканскому образу жизни, что имеет большое значение. Кроме этого, Кирилла оценит тренерский штаб, он изучит методику тренировок, упражнения, познакомится с персоналом и одноклубниками. Словом, вынужденный простой до старта нового сезона, который намечен на 1 декабря — штука не самая приятная, но свои плюсы у российского форварда «Миннесоты» будут.

«Дикари» считаются одной из самых нероссийских команд НХЛ. Из россиян там относительно успешно играли лишь вратари — Илья Брызгалов и Антон Худобин. Полевых российских игроков за 20 лет существования «Миннесоты» было всего четверо: Андрей Назаров находился на излёте своей карьеры в НХЛ, Андрей Зюзин и Сергей Кривокрасов не смогли раскрыться, а Максим Сушинский после недолгой командировки за океан предпочёл играть в России.



Капризова в «Миннесоте» ждали давно. С ним встречались разные генеральные менеджеры клуба, которых в последние годы меняли регулярно, ему писал неграмотное письмо на русском языке владелец Крейг Лейполд. В этом свете минувший понедельник был для офиса «Уайлд» не самым обычным днём: во-первых, генменеджер-первокурсник Билл Герин убрал приставку «исполняющий обязанности» перед должностью главного тренера Дина Эвасона, а во-вторых — контракт с Капризовым был наконец-то подписан. Герину, очевидно, суждено стать исторической персоной для «Миннесоты», поскольку именно ему удалось официально заполучить хоккеиста, который способен стать одной из самых ярких звёзд за 20 лет существования «дикарей».

«Буду честен. Это действительно здорово. Мы рады, что Кирилл теперь с нами. К сожалению, он не сможет сыграть в нынешнем сезоне, но мы собираемся включить его в тренировочный процесс и познакомить с новыми товарищами по команде как можно скорее. Знаю, что Дин Эвасон тоже этому очень рад. Для «Миннесоты» и наших поклонников это действительно захватывающий день», — сказал Герин.

Схема розыгрыша Кубка Стэнли-2020

Два миллиона потерянных бонусов

Контракт Капризова рассчитан на два сезона — это стандартный договор новичка с кэпхитом $ 925 тыс. Договор рассчитан не на три, а на два сезона, так как форварду в апреле уже исполнилось 23 года. Первый год контракта сгорит нынешним летом, и через год Кирилл станет ограниченно свободным агентом, поэтому его первый сезон в НХЛ будет иметь особенно важное значение. Если Капризов здорово себя проявит, то сможет рассчитывать на куда более солидную зарплату, а в том, что «Миннесота» не поскупиться ни на деньги, ни на срок договора, сомневаться не приходится. В этом свете вынужденная пауза до декабря, когда начнётся новый регулярный чемпионат, может быть Капризову очень полезна, поскольку он сможет не спеша решить все бытовые вопросы в Америке, узнать методику работы и подойти к старту регулярки полностью готовым и максимально голодным до игры.

Права на видео принадлежат КХЛ. Видео можно посмотреть в «твиттере» КХЛ.

Примечательно, что и свободным агентом Капризов станет не рядовым. Поскольку форвард формально не имеет никакого опыта игры в НХЛ, то станет редким ограниченно свободным агентом I группы, которым нельзя делать оффершит — остальные клубы не будут иметь возможность предложить ему контракт. Таким образом, единственной командой НХЛ, с которой Кирилл сможет договориться о новом соглашении, будет «Миннесота». Предыдущим свободным агентом этой категории был форвард «Калгари» Джонни Годро, который в 2016 году получил от «Флэймз» шестилетний договор с окладом в $ 6,75 млн за сезон.



Нет сомнений в том, что если бы не пандемия, то Капризову без всяких проблем разрешили бы подписать контракт с «Уайлд» весной и дебютировать сразу же. Но когда 12 марта комиссар НХЛ Гэри Беттмэн приостановил регулярный чемпионат, то его заместитель Билл Дэйли сразу выпустил разъясняющую записку о том, что с неподписанными «проспектами» пока нельзя заключать контракты. НХЛ жёстко стояла на своём в переговорах с профсоюзом, но, в итоге, пошла на компромисс, разрешив подписывать договоры, но не разрешив играть в доигровке сезона-2019/2020.

Расписание серии плей-ин «Ванкувер» — «Миннесота»

На зарплате Капризова эти ограничения также сказались. При обычном двухлетнем договоре новичка он смог бы заработать $ 3,7 млн, если бы получил все свои бонусы, но по новым правилам его бонусный максимум составит только $ 1,38 млн.



Бонусы группы А составят $ 212 тыс. за любой из выполненных критериев: попадание в топ-6 форвардов по очкам, минимум 20 голов, минимум 35 передач, минимум 60 очков, минимум 0,73 балла в среднем за игру, попадание в топ-3 среди нападающих по показателю полезности, попадание в сборную новичков на Матче звёзд и получение звания MVP на Матче звёзд. Максимальная сумма бонусов группы А — $ 850 тыс.

Бонусы группы В включают все награды и трофеи лиги, а также попадание в число 10 лучших по многим статистическим категориям. Максимальный размер бонусов группы В — $ 2 млн. В новой ситуации Капризов сможет рассчитывать только на бонусы до $ 850 тыс. в категории А и $ 75 тыс. потенциальных бонусов категории В.



Права на Кирилла ещё 4 года будут принадлежать «Миннесоте», прежде чем летом 2024 года он сможет протестировать рынок свободных агентов. Поэтому для клуба будет очень важно подписать с Капризовым максимально выгодный и крупный второй контракт. Кроме всего прочего, россиянин будет защищён от попадания на драфт расширения в 2021 году, когда в НХЛ появится клуб из Сиэтла.



Таким образом, будущее Кирилла максимально определено, насколько это вообще возможно в нынешних реалиях. Сыграть за кого-либо, кроме «Миннесоты», Капризов сможет только в том случае, если менеджмент «Уайлд» одолжит форварда какому-либо европейскому клубу до открытия тренировочного лагеря в ноябре 2020 года.

7 игроков НХЛ отказались играть в плей-офф. Макс Доми ещё думает Среди них ни одного русского, а из реальных потерь можно назвать только защитника «Калгари» Хэмоника.

«Он заставлял фанатов «Миннесоты» глотать слюну»

«Он хочет попробовать свои силы в НХЛ. Он говорил об этом уже на протяжении долгого времени, он хочет доказать, что способен играть на таком уровне. Я думаю, что пришло время», — сказал бывший одноклубник Кирилла форвард Райан Стоа.

«Капризов уже давно считается одним из лучших хоккеистов в мире, не играющих в НХЛ. Он был самым ярким игроком в КХЛ, заставляя фанатов «Миннесоты» глотать слюну и ждать его приезда, пока он неожиданно не подписал новый контракт в России в 2017 году. на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане он стал лидером сборной России с пятью голами и забил золотой гол в овертайме финальной игры», — отметил обозреватель The Athletic Майкл Руссо.



За последние три года трое разных генеральных менеджеров «Уайлд» прилетали в Москву, чтобы увидеться с Кириллом. Шумиха и давление на Капризова будет расти с приближением нового сезона, но у него есть самое главное — время, чтобы понять, как себя вести и что нужно делать.



«Он играл на взрослом профессиональном уровне несколько лет и забивал везде. Думаю, что он готов забивать в НХЛ прямо сейчас. Скажем так — я куда больше удивлюсь, если он не начнёт этого делать. Конечно, ему потребуется время на адаптацию, но он будет очень опасным нападающим», — резюмировал аналитик TSN Рэй Ферраро.