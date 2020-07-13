7 игроков НХЛ отказались играть в плей-офф. Макс Доми ещё думает

Из-за пандемии коронавируса НХЛ предоставила игрокам возможность отказаться от участия в плей-офф без всяких последствий. На принятие решения отвели несколько дней, срок истекает сегодня в полночь мск.

Примечательно, что отказники получат такие же бонусы, как и остальные – начиная с $ 20 тыс., если их команда пройдёт предварительный раунд, заканчивая $ 240 тыс. за победу в Кубке Стэнли. Из 744 человек (это максимальное количество игроков, которые приедут на плей-офф в Торонто и Эдмонтон) пока отказались всего семеро. Среди них нет ни одного российского хоккеиста, а значимая фигура только одна, но может вскоре может добавиться ещё одна.



Трэвис Хэмоник («Калгари»)



50 матчей, 12 (3+9) очков, «-3»

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Хэмоник стал первой ласточкой в череде отказников – защитник оборонительного плана, он не набирает много очков (в этом сезоне у него 3 гола и 9 передач в 50 играх), игрок второй пары, главный специалист «Калгари» по меньшинству.



Своё решение защитник объяснил беспокойством за маленькую дочку с заболеванием дыхательных путей. «В прошлом году я пережил самую длинную и страшную неделю в жизни, когда сидел у постели дочери в больнице. Мы не знали, что будет дальше, но с божьей помощью дочь поборола респираторный вирус. Учитывая, через что ей пришлось пройти и риск подхватить коронавирус, я решил отказаться от участия в плей-офф. Жаль, что не смогу быть на льду, блокировать броски и помогать команде, но семья у меня на первом месте. Быть папой – моя самая важная работа», — сказал Хэмоник. В клубе его поддержали.

Первый удар по оптимизму НХЛ. Хоккеист «Калгари» отказался от плей-офф и создал прецедент? У Трэвиса Хэмоника могут найтись единомышленники.

Карл Алзнер («Монреаль»)



4 матча, 0 очков, «-1»



Карьера Алзнера уже давно пошла на спад – за последние два года он сыграл за «Монреаль» всего 13 матчей (4 – в этом году), а большую часть времени проводил в АХЛ. Это не та потеря, о которой стоит сожалеть, – далеко не факт, что на Алзнера вообще рассчитывали в плей-офф.



Защитник не стал объяснять свой отказ, в клубе заявление тоже не делали.

Стивен Кампфер («Бостон»)



10 матчей, 2 (0+2) очка, «+2»



Это не основной защитник «Брюинз», Кампфером обычно затыкали дыры в составе в случае травм других игроков. Например, в плей-офф прошлого сезона, когда «мишки» дошли до финала, Кампфер принял участие лишь в трёх матчах. В «Бостоне» и без него достаточно игроков – Хара, Карло, Круг, Грызлик, Макэвой, Мур, Клифтон и другие.



«Это было одно из самых сложных решений в жизни, но у моей жены и сына врождённый порок сердца, который может вызвать осложнения в случае заражения коронавирусом. Мы очень серьёзно к этому относимся, здоровье родных – превыше всего», — написал Кампфер в «Твиттере».



Майк Грин («Эдмонтон»)



50 матчей, 11 (3+8) очков, «-34»

Фото: Harry How/Getty Images

Грин был обменян из «Детройта» перед дедлайном и должен был добавить глубину оборонительной линии в плей-офф. За «нефтяников» он успел провести всего два матча, после чего получил травму колена.



«Я решил не участвовать в возобновлении сезона исключительно ради здоровья своей семьи. Это было тяжёлое решение, ведь я упускаю возможность играть в плей-офф в составе претендента на Кубок Стэнли. Желаю ребятам удачи и ценю поддержку «Эдмонтона», — заявил защитник. Причины волнения за семью понятны – у Грина двое маленьких детей: четырёхлетний сын и семимесячная дочка.



В прошлом Грин был результативным защитником, который проводил много времени на площадке, но сейчас ему 34 года, и в «Эдмонтоне» на него рассчитывали как на защитника третьей пары. У клуба не должно возникнуть проблем с тем, кем его заменить.



Схема розыгрыша Кубка Стэнли-2020



Роман Полак («Даллас»)



41 матч, 4 (0+4) очка, «-6»

Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Полак — защитник третьей пары, игрок силового плана, который блокирует броски, выходит на меньшинство, разрушает атаки соперников. Полак, чей контракт с «Далласом» заканчивается после этого сезона, уже давно уехал в Чехию и несколько недель назад сообщил, что не планирует возвращаться в США, если сезон возобновится. Его карьера в НХЛ подошла к концу, и он уже договорился о контракте с «Витковице».



«Идея продолжать сезон меня пугает. Я уже возрастной игрок, пусть и не самый старый, мне нужно больше времени на подготовку, там его будет не достаточно. К тому же есть риск получить травму. Мне кажется, доигрывать сезон НХЛ имеет смысл только для владельцев клубов и самой лиги, но не для игроков», — заявил Полак.



«Мы никого не заставляем возвращаться, если он хочет остаться дома, это его решение. Контракт Романа истекает после этого сезона, так что не вижу проблем», — сообщил генменеджер «Далласа» Джим Нилл.

Свен Берчи («Ванкувер»)



6 матчей, 2 (0+2) очка, «-2»



27-летний нападающий большую часть сезона провёл в АХЛ, сыграв за «Ванкувер» только шесть матчей. Он и до пандемии был недоволен своим положением в команде и просил обмена, так что в его отказе нет ничего удивительного.



Он участвовал в добровольных тренировках команды и был приглашён в качестве запасного форварда в официальный тренировочный лагерь перед стартом плей-офф, но отказался из-за риска заражения коронавирусом.



Зак Тротман («Питтсбург»)



8 матчей, 0 очков, «-1»



Официально Тротман не числится в списке отказников, но это скорее потому, что решение не играть в плей-офф принимал не он лично, а клуб. В этом случае задействуется другой протокол, когда хоккеист не допускается до игр врачами.



Из-за астмы защитник находится в группе риска в связи с пандемией, плюс они с женой в скором времени ожидают рождения ребёнка. «Болезнь может обостриться, когда мы окажемся в «пузыре», и мы не хотим рисковать», — заявил генменеджер Джим Рутерфорд.



Макс Доми («Монреаль») – под вопросом



71 матч, 44 (17+27) очка, «-3»

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Доми – лидер «Монреаля», игрок второго звена, без которого «канадцам» будет ещё сложнее в серии с «Питтсбургом». Нападающий болеет диабетом первого типа и целиакией и пока думает, стоит ли ему рисковать.



«Учитывая состояние здоровья Макса, мы решили подойти к этому решению со всей ответственностью и взять паузу, чтобы оценить ситуацию», — говорится в заявлении клуба. На принятие решение клуб взял 7-10 дней, и пока Доми не будет присоединяться к команде на сборах. Его беспокойство наверняка усиливает и то, что уже три игрока «Монреаля» сдали положительные тесты на коронавирус.