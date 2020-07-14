Обновлённый «Ак Барс» практически идеален. Команда Квартальнова – главный фаворит сезона

6 июля «Ак Барс» официально объявил о продлении контрактов с главным тренером Дмитрием Квартальновым и его тренерским штабом. Изначально прошлой весной менеджеры «барсов» подписывали контракт с 54-летним специалистом по схеме 1+1. Были ли у кого-то сомнения в том, что казанцы автоматически пролонгируют соглашение с одним из лучших российских тренеров? Разумеется, нет.

При Квартальнове «Ак Барс» уже в прошлом сезоне был практически идеален и превратился, пожалуй, в одну из самых скучных команд Восточной конференции. Скучной не в том плане, что от хоккея казанцев укачивало уже к середине первого периода, а скучной в плане итогового результата. Команда Квартальнова уже в сентябре окончательно и бесповоротно узурпировала первую строчку Востока. «Барсы» были, пожалуй, самой стабильной командой «регулярки» и даже, казавшийся провальным, декабрьский отрезок пережили относительно спокойно – тех же московских и питерских армейцев в ноябре штормило сильнее.



Бросить камень в «Ак Барс» можно только за глупое домашнее поражение от «Автомобилиста» в последнем матче «регулярки». Именно этим конфузом на флажке гладкого чемпионата казанцы лишили себя первого места в общей таблице, Кубка Континента и дали повод ФХР подарить золотые медали чемпионата России ЦСКА. В плей-офф же «Ак Барс» не заметил сопротивление «Нефтехимика» — победа Казани в татарстанском дерби читалась закрытыми глазами. Остановить победную поступь «Ак Барса» смог только коронавирус.

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«Ак Барс» будет активнее работать с молодёжью

Помимо Квартальнова предсказуемо остались в тренерском штабе его ассистенты Игорь Горбенко, Павел Зубов, Евгений Перов и тренер вратарей Сергей Абрамов. Этим летом менеджеры «Ак Барса» решились на расширение тренерского мостика. Теперь помимо Сергея Абрамова с вратарями будет заниматься молодой финн Яакко Валкама, поработавший с Квартальновым в Ярославле. Пока россиянин будет занят с вратарями основной команды, финн будет ориентирован на развитие молодых голкиперов из клубной вертикали.



Другим специалистом в обновлённом тренерском штабе стал бывший главный тренер «Барса» Айрат Кадейкин, занявший пост тренера по развитию. Интересно, что в одной из самых развитых клубных систем КХЛ до этого лета не было этой должности, а в прошлом сезоне за работу с молодёжью отвечал Евгений Перов, который и сейчас будет помогать Кадейкину доводить игроков «Барса» и «Ирбиса» до кахаэловского уровня. Именно у Кадейкина в «Барсе» обрастали мясом Дмитрий Воронков, Артём Галимов, Владислав Кара и Даниил Журавлёв.



«В новом сезоне мы будем уделять ещё больше времени развитию молодых игроков, поэтому приняли решение пригласить двоих новых специалистов в тренерский штаб. Евгений Перов, Яакко Валкама и Айрат Кадейкин, кроме работы с главной командой, будут проводить занятия с игроками «Барса» и «Ирбиса». Таким образом, мы задействуем всю клубную вертикаль и ускорим переход игроков из молодежного хоккея на взрослый уровень, чтобы выполнить стратегические цели клуба по количеству своих воспитанников в составе «Ак Барса», – именно так прокомментировал новые назначения генеральный менеджер казанцев Рафик Якубов.



Учитывая, что Квартальнов любит и умеет работать с молодёжью расширение тренерского штаба смотрится более чем логичным. В прошлом сезоне он полноценно наигрывал в первой команде Воронкова, Галимова и Журавлёва, а также дал дебютировать в КХЛ голкиперу Амиру Мифтахову. Первые трое вводились в состав более чем осознанно и не занимали место в ущерб общекомандному результату. Тот же Артём Галимов был одним из тех, за счёт кого этот результат достигался, а Дмитрий Воронков и Даниил Журавлёв обузой для «Ак Барса» точно не были. При этом, глядя на клубную вертикаль «Ак Барса» и местную школу, надо понимать, что тремя качественными молодыми хоккеистами в главной команде республики дело не должно ограничиваться. Ждать к 2023 в составе 13 воспитанников, конечно, не стоит, но довести до основы ещё человек пять Казани точно по силам.

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Идти в новый сезон с тандемом доморощенных голкиперов Якубов и Квартальнов побоялись

Прошлой весной «Ак Барс» впервые после провала с Юсси Рюннясом в 2016 году решил сделать ставку на голкипера-легионера и подписал одного из лучших вратарей шведского чемпионата Адама Рейдеборна. Швед предсказуемо начал сезон основным, но железобетонным первым номером точно не стал и весь сезон постепенно уходил в тень Тимура Билялова. Рейдеборн играл неплохо, но не был образцом стабильности и надёжности, а Квартальнов даже изредка позволял себе публично критиковать скандинава на пресс-конференциях. В Казани Адам не провалился, но явно не стал для «Ак Барса» кем-то вроде Юхи Метсолы для соседей из Уфы.

Фото: Роман Хакимов, photo.khl.ru

Однако «Ак Барс» продлил контракт со шведом и в этом есть свой резон. Да, минувший сезон стал сезоном его визави Тимура Билялова, вернувшегося из удачной командировки в Ригу. Да, в следующем сезоне Квартальнов наверняка сделает ставку на доморощенного голкипера, заставившего в этом году обратить внимание на себя менеджеров с другого континента. Но стоит согласиться с Якубовым, что идти в сезон с тандемом Билялов – Мифтахов чересчур смело, хотя бы потому, что Билялов подвержен травмам и в прошлой «регулярке» два раза вылетал в лазарет. Сумет ли справиться молодой Амир Мифтахов с резко свалившейся на него нагрузкой в случае форс-мажора – большой вопрос. С другой стороны, большинство клубов КХЛ живёт парадигмой «вратарь-легионер – первый номер». Даже несмотря на пониженный контракт Рейдеборна, занимать легионерскую вакансию бэкапом – скорее моветон и излишняя роскошь. Продлив шведа, казанцы предпочли перестраховаться.



Сейчас новый контракт Рейдеборна гарантирует Амиру Мифтахову третий подряд сезон в ВХЛ. Для 20-летнего голкипера ещё один сезон в «вышке» при регулярной игровой практике лишним точно не будет, но думается, что Амир уже в новом сезоне вполне мог бы потянуть нагрузку в 10-15 матчей.

Оборона «Ак Барса» не претерпит изменений

После введения потолка зарплат «Ак Барс» был одним тех клубов, которому не пришлось судорожно урезать платёжку, расставаясь с кучей лидеров. Казанцы на 90% сохранили прошлогодний костяк, скинув неадекватно дорогой балласт в лице Степана Санникова и Владимира Галузина. На двоих россияне, имевшие ещё сезон по контракту и вдрызг провалившие регулярный чемпионат, сжирали 110 миллионов платёжки. Сейчас, глядя на эти цифры, хочется просто схватиться за голову и недоумевать под какими веществами были люди, заключившие эти контракты.



Единственной же реальной потерей для Казани стал только Эмиль Галимов, погнавшийся за финансово более выгодным предложением из Санкт-Петербурга. С канадцем Мэттью Фрэттином «Ак Барс» расстался более чем осознанно, решив заменить его более креативным французом Стефаном Да Костой.



В новом сезоне «Ак Барс» будет играть с тем же набором защитников, что и в прошлом. Не будет только финна Йессе Виртанена, перешедшего в команду по ходу прошлой «регулярки» из кризисного «Трактора» и уже тогда казавшийся временной фигурой. В остальном же пресловутая российская стабильность.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

В межсезонье новые контракты получили Андрей Педан и, ставший символом обороны «Ак Барса», воспитанник клуба Альберт Яруллин. Вряд ли кто-то сомневался, что второй покинет столицу Татарстана даже после того как переговоры слегка затянулись. 27-летний защитник хотел подписать долгосрочное соглашение на пять лет, но в клубе, видимо, посчитали, что Яруллин может угодить в зону комфорта. Концовку прошлого сезона Альберт провёл в первой паре с Виртаненом и, скорее всего, теперь к нему поднимут Микаэля Викстранда, завершавшего сезон в третьей паре с Андреем Педаном. Рискнём предположить, что вместо шведа рядом с Педаном должен обосноваться молодой Даниил Журавлёв, которого достаточно высоко котирует Квартальнов. Вряд ли рулевой «Ак Барса» будет разбивать и наигранную вторую пару Лямкин – Рукавишников. В отличие от нападения, Квартальнов ротирует оборону несколько осторожнее.



Для ротации у казанцев будут уже который год подающий надежды 24-летний Дмитрий Юдин и белорус Кристиан Хенкель, недурно смотревшийся весь прошлый сезон. Не хватает Дмитрию Квартальнову, разве что, ещё одного защитника, способного сыграть в большинстве. Именно на эту роль «барсы» приглашали по ходу прошлого сезона Виртанена, но финн не помог казанцам ни в созидании, ни в завершении. После подписания Найджела Доуса на эту позицию можно никого не ждать.

У «Ак Барса» сильнейшая центральная ось на Востоке

Подписав знакомого Квартальнову по ЦСКА Стефана Да Косту, «Ак Барс» решил проблему дефицита креативного нападающего под большинство. После приезда француза у Казани вырисовывается потенциально убойная первая тройка Азеведо – Кормье – Да Коста. Кстати, переподписание Кормье пойдёт «Ак Барсу» только в плюс. Канадский центр не выбил 40 очков за сезон как в «Барысе», но зато был очень полезен в неравных составах, подыгрыше и имел просто шикарный процент выигранных вбрасываний. В идеале он должен будет развязать руки Азеведо и Да Косте в атаке.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Топ-6 может закрыть тройка Галиев – Галимов – Зарипов. В этом сезоне Квартальнов разрушил стереотип о том, что Галимова можно использовать только в качестве игрока разрушения и в конце сезона поднимал Артёма центрить во второе звено, а в нескольких матчах Галимов со своим 95 номером и вовсе оказывался в одном звене с Данисом Зариповым. Вряд ли Квартальнов просто хотел словить ностальгию увидев рядом, как в золотые сезоны, 95 и 25 номера. Разумеется, по уровню мастерства Галимов ни разу не Алексей Морозов, но в этом сезоне лучший новичок сезона доказал, что может успешно играть в топ-6, пусть не за счёт шикарных рук, а благодаря хорошей скорости, невероятной наглости и умению выгрызать пятак. Впрочем, не стоит исключать вариант, при котором во второй тройке Галимова будет подменять другое молодое дарование казанцев Дмитрий Воронков.

Как бы не был хорош Капитан Татарстан, сложно представить, что 39-летний хоккеист сможет сыграть в следующей «регулярке» те же 50 игр, что и в прошлой. А потому подписание Найджела Доуса не смотрится бессмысленной тратой оставшегося зазора под потолком. Во-первых, один из лучших снайперов в истории КХЛ не будет считаться легионером из-за казахстанского паспорта. Во-вторых, Найджел прекрасен даже в свои 35 лет и по-прежнему способен выбивать больше 20 шайб за сезон и зажигать в большинстве. В-третьих, это ещё один вожак в раздевалке, пусть в Казани и нет дефицита «мужиков». Скорее всего, Доус и будет тем, кто сможет подменять Зарипова во второй тройке, а при определённых раскладах и вовсе может стать партнёром Даниса по звену. Для Найджела Казань – идеальное место, чтобы под конец карьеры поднять над головой Кубок Гагарина и через пару лет спокойно отходить от дел.

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Фото: Nick Wosika/Icon Sportswire via Getty Images

На место центра третьего звена безболезненно впишется вернувшийся из Уфы Александр Бурмистров, вокруг которого можно собрать исконно татарстанскую тройку с Кириллом Петровым и Артёмом Лукояновым, которое может стать одним из лучших «энерджи лайн» в КХЛ. Однако куда интереснее узнать, где начнёт сезон арендованный у «Миннесоты» центр Александр Хованов при таком количестве крепкий русских конкурентов за место в составе. Не забывайте, что в «Ак Барсе» есть ещё Михаил Глухов и Михаил Фисенко, которые могут играть как в центре, так и на фланге. Прямо сейчас на Востоке ни у кого и близко нет ни такой сильной и раздутой центральной оси.

Ориентировочный состава «Ак Барса» в сезоне 2020/21:



Билялов (Рейдеборн, Мифтахов)



Яруллин – Викстранд



Рукавишников – Лямкин



Журавлёв – Педан



Резерв: Юдин, Хенкель



Азеведо – Кормье – Да Коста



Галиев – Галимов – Зарипов (Доус)



Петров – Бурмистров – Лукоянов



Тихонов – Хованов – Фисенко (Глухов)



Дыняк – Воронков – Кара



Резерв: Воронин, Марушев

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

В отличие от остальных клубов, потрёпанных потолком зарплат, казанцы не просто сохранили прошлогодний костяк и не стали слабее, но и точечными подписаниями довели команду практически до совершенства. На бумаге этот «Ак Барс» должен железобетонно принести одному из лучших тренеров лиги и патриарху системного хоккея долгожданный Кубок Гагарина. У «Ак Барса» невероятное мастеровитое нападение с хорошей глубиной и простором для ротации, сильная молодёжь, которая способна приносить результат уже здесь и сейчас, мощная вратарская линия и качественная сбалансированная оборона. Сейчас у всех к Квартальнову остался только один вопрос: Дмитрий Вячеславович, если не в следующем сезоне, то когда?