У Шумакова – коронавирус. Это первый случай с игроком в КХЛ, о котором сказали публично

Шумаков не принимал участия в тренировке «Авангарда»

Практически все команды Континентальной хоккейной лиги уже вышли из отпусков и приступили к первым тренировкам. Это межсезонье является крайне необычным для нашей лиги из-за злосчастного коронавируса. Увы, COVID-19 никуда не делся и продолжает портить жизнь хоккеистам и остальным людям. Глядя на составы команд на тренировках, журналисты сразу начинают искать отсутствующие фамилии и задаваться вопросом, не связано ли это с коронавирусом.

Вчера, 15 мюля, пресс-служба омского «Авангарда» опубликовала сочетания с тренировки команды. В занятии приняли участие 29 хоккеистов, и среди них не было многих лидеров «ястребов». Отсутствие легионеров объяснялось самым банальным образом – иностранцы в это время только садились в самолёт, чтобы вылететь в Россию. А вот отсутствие Сергея Шумакова сразу встревожило болельщиков команды. Российскому форварду никуда лететь не надо было, а получить травму он просто не имел возможности, ведь тренировки только начались.

Стали известны сочетания звеньев на тренировке «Авангарда»

Всему виной коронавирус

К сожалению, сегодня худшие опасения подтвердились. Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что у нападающего омской команды выявлен коронавирус.



«У нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова выявлена коронавирусная инфекция. В тренировочном процессе он участия не принимал. На данный момент игрок изолирован от команды и находится на постоянной связи с медицинской службой клуба. Самочувствие хоккеиста хорошее. Сама команда продолжает работать на «Арене Балашиха» и жить в изоляции в отеле около стадиона.



Кроме того, в ходе углублённого медицинского обследования у нескольких молодых игроков выявлены ограничения на физическую нагрузку. Хоккеисты прошли дополнительное обследование, часть из них уже приступила к работе в общей группе, остальные присоединятся к команде в ближайшее время», – констатировал Волков.

У нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова выявлен коронавирус

Это уже не первый случай в КХЛ, но раньше фамилий не называли

Каждый день в одной Москве, только по официальным данным, выявляют от 530 до 700 новых случаев заражений коронавирусом. Если говорить о всей России, то за день стабильно диагностируют свыше шести тысяч инфицированных. Наивно было думать, что эта напасть минует игроков КХЛ. Буквально недавно президент лиги Алексей Морозов говорил о шести таких случаях в КХЛ, при этом не раскрывая фамилий хоккеистов. Глава лиги лишь перечислил команды, в которых уже столкнулись с вирусом.

Морозов рассказал о случаях заражения коронавирусом в клубах КХЛ

Сегодня Шумаков стал первым хоккеистом, фамилия которого была раскрыта. Нам остаётся пожелать Сергею скорейшего выздоровления и возвращения к профессиональной деятельности. А клубам КХЛ нужно адаптироваться к условиям новой реальности. Из-за коронавируса следующий сезон может стать одним из самых непредсказуемых в истории лиги. Вот только радоваться этому абсолютно не приходится.