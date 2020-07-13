Морозов рассказал о случаях заражения коронавирусом в клубах КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов раскрыл информацию о случаях заражения игроков клубов коронавирусом.

«Мы уже сообщали о том, что заболевание выявлено у двух игроков «Северстали», также положительный тест сдал один игрок «Спартака» и три — «Торпедо». С двусторонней пневмонией в больнице лежит игрок команды «Амур», двое живших с ним в одном номере игроков изолированы, при этом с остальными хоккеистами команды контактов не было. Отмечу, что у всех троих анализ на коронавирус отрицательный.

Ухудшение ситуации в Казахстане? Мы внимательно следим за ситуацией как в Казахстане, так и в других государствах–участниках КХЛ. Действительно, ситуация в Казахстане сложная. Однако «Барыс» не собирается отказываться от участия в чемпионате. До начала регулярки чуть больше полутора месяцев. Думаю, к этому моменту в Казахстане сумеют справиться со второй волной вируса. Возможно, клубу придётся скорректировать план предсезонной подготовки, в частности сдвинуть начало первого сбора. Тем не менее от основных мероприятий межсезонья «Барыс» отказываться не собирается, в том числе от традиционного турнира «Кубок президента Казахстана», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.