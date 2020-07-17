Баланс в атаке, слабая оборона, сомнительный бэкап. Обновлённому «Салавату» будет тяжело

И всё-таки Уфа прекрасна! Если кто сейчас и заслуживает звание самого непредсказуемого и рок-н-ролльного клуба, то это точно «Салават Юлаев». Ещё несколько лет назад казалось, что вряд ли кто-то переплюнет устроенный Владимиром Шалаевым в Омске театр абсурда с постоянной чехардой тренеров, неоднозначной селекцией, подковерными играми и месивом между своими же хоккеистами на корпоративе. Это сейчас омичи, эвакуированные в Балашиху, при Александре Крылове стали тяготеть в сторону серого и скучного рационализма. А два-три года назад сибирский клуб веселил всю лигу точно так же, как футбольный «Спартак» РПЛ.

Но тут, после увольнения Леонида Вайсфельда из Уфы, до власти в уфимском клубе дорвался местный менеджерский тандем Курносов – Чижов и словно бросил омичам известную фразу: «Поддержите наше пиво!». Если какой гранд в это межсезонье и отличился со знаком «минус», так это «Салават Юлаев».

Башкирский популизм-2. Вместо профессионалов ребята с нашего двора «Салават Юлаев» снова наступил на старые грабли.

Замена Цулыгина на Лямсу – полнейший абсурд

А как иначе, кроме как вздор, можно назвать абсолютно необоснованную рокировку Николая Цулыгина, выигравшего 3 серии плей-офф из 4 возможных, на финна Томи Лямся, у которого из достижений в багаже только золото Юношеской олимпиады со сборной Финляндии U-16? Что могло вызвать у руководства «Салавата Юлаева» отторжение к местному специалисту, который давал два сезона подряд давал результат? Давайте разбираться.



Во-первых, придраться к Цулыгину можно за две подряд ухабистые «регулярки», в которых «Салават Юлаев» финишировал на чрезвычайно низком шестом. Безусловно, команда с Умарком, Хартикайненом и Метсолой по определению не должна попадать в плей-офф с нижнего посева. И вряд ли кто-то станет спорить, что в регулярном чемпионате уфимцы хоть отдалённо напоминали пресловутую «зелёную машину». Неудачи в «регулярке» пусть и не отражались на итоговом результате и не переносились в плей-офф, но всё-таки аккумулировали напряжение болельщиков вокруг фигуры главного тренера, саркастически считавших сколько раз за сезон Цулыгин поздравил соперника с победой. Поражает то, что несмотря на огромное давление руководства и откровенную антипатию болельщиков, у молодого тренера ни разу за два сезона не было желания подать в отставку.



Во-вторых, в вину Цулыгину вменялась излишняя мягкость и демократичность в общении с игроками, которые в гладком первенстве зачастую становились катализатором полнейшего хаоса на площадке. Никита Сошников и вовсе после окончания сезона заявил, что Цулыгин никогда не говорил с игроками в приказном тоне и вообще не забивал хоккеистам «Салавата Юлаева» голову тактикой, а игроки, по сути, сами определяли хоккей, в который будут играть. Можете представить, что Игорь Никитин или Дмитрий Квартальнов не императивно навязывали бы свою модель игры, а всего лишь рекомендовали свою систему? Едва ли.

Сошников: при Цулыгине не забивал голову тактикой, сам договаривался с партнёрами по звену

С другой стороны, за два сезона при Цулыгине в «Салавате Юлаеве» не было ни одного конфликта игрок – тренер, который бы просочился в прессу. Историю с игровым временем Павла Шэна можно вынести за скобки. Да и, глядя на последний сезон хоккеиста в «Провиденс», время показало, что тренер скорее был прав в той ситуации. Деликатность Цулыгина в общении с хоккеистами создавала здоровую атмосферу в раздевалке, где не было личностей, разлагающих коллектив на почве конфронтации с тренером. Но на льду чрезмерная пассивность рулевого зачастую приводила к тому, что команда была неуправляемой и свободомыслие на льду принимало гипертрофированные формы.

Ещё один аргумент «против» — игра «Салавата Юлаева», и близко не напоминавшая тот самый «бразильский хоккей», на который местная публика подсела во времена Быкова и Захаркина. Если извечный соперник по «Зелёному дерби» «Ак Барс» всегда олицетворял оборонительный хоккей, то «Салават Юлаев» долгое время был образцом ярко выраженной атакующей команды, плетущей кружева на льду и играющей по принципу: «Вы забьёте сколько сможете, а мы сколько захотим». Но ведь гораздо больше изящных «стеночек и забеганий» уфимские болельщики любят звон медалей и блеск кубка. Есть ли для них разница, какой игрой был бы добыт первый с 2011 года Кубок Гагарина? Красивая игра – всего лишь бонус, идущий в дополнение к нужному результату.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

«Могу сказать, что Николай Леонидович очень неплохо сработал на своем месте. Никто никого не менял и не выгонял. Николай Цулыгин также остается в тренерском штабе. Он достаточно молодой тренер, у него еще многое впереди. Есть такие моменты, когда хочется оттолкнуться, чтобы на какой-то новый уровень выйти. «Салават Юлаев» всегда ставил перед собой максимальные задачи. Я не говорю, что они не выполнялись при Цулыгине, но нужен еще какой-то импульс, чтобы на новый уровень выйти.



Допустим, провести более гладко чемпионат, чтобы было больше игр, от которых наши болельщики получили бы удовольствие. Естественно, плей-офф никто не отменял. Та задача, с которой Николай здорово справился в прошлом году и в этом, сохраняется и для нынешнего главного тренера», — именно так попытался обосновал тренерскую рокировку спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов.



Комментарий Чижова не вызывает ничего кроме недоумения. Причём своими словами управленец сам же подчёркивает, что никакой логики в смещении Цулыгина нет. Выполнила ли команда поставленные перед ней задачи? Выполнила. Справился ли главный тренер с задачей? Справился, причём здорово. Тогда какой резон менять Цулыгина и какой новый импульс может дать в межсезонье человек, который уже три года сезона отработал с командой? Чижов просто убрал человека, который давал результат. И никакой логики в его решении нет и быть не может



В пользу кандидатуры Лямся говорит только то, что финн – хороший тактик. В Уфе специалист, приехавший ещё вместе с Эрккой Вестерлундом, отвечал за игру в неравных составах. При этом в «регулярке» по игре в меньшинстве ниже «Салавата Юлаева», среди команд попавший в плей-офф, был только «Витязь». Единственное, что сейчас известно о Лямсе точно – это то, что он тяготеет к системному хоккею. У него нет ни достижений, ни огромного опыта, а знания, переданные Вестерлундом, ещё не гарантия успеха.



Помогать работать финну будут Виктор Козлов, прошлый сезон отработавший вместе с Ильёй Воробьёвым в «Магнитке», прошлогодний наставник «Толпара» Михаил Васильев, соотечественник Лямсы Маттиас Сарвела и … Николай Цулыгин. Если верить слухам, то остаться в тренерском штабе руководство уфимцев предложило разжалованному специалисту только из вежливости, а сам новоиспечённый главный тренер оказался не в восторге от того, что ему придётся делить тренерский мостик с россиянином, которого он, по сути, «подсидел». Почему Цулыгин позволил вытирать об себя ноги – никто так и не понял. А вот понять финна можно. Рядом с Цулыгиным на лавке он будет чувствовать себя как на вулкане.

Уфимцы идут на риск, входя в сезон без проверенного бэкапа

Сколько же раз зелёному клубу не везло с вратарём-легионером? Тарки, Ирвинг, Сведберг, Скривенс. Какое-то время казалось, что после отъезда Андрея Василевского за океан кто-то навёл порчу на последний рубеж «Салавата Юлаева» и уфимцы уже никогда не найдут стабильного первого номера и нового спасителя республики. Но тут судьба за все мучения подарила «Салавату» солнечного финна Юху Метсолу и впервые за долгие годы уфимские болельщики перестали хвататься за сердце перед каждым броском по своим воротам. За два сезона в столице Башкирии Метсола ни разу не заставил руководство клуба жалеть о его подписании и лишь утвердился в реноме одного из лучших голкиперов лиги, а после отъезда в НХЛ Ильи Сорокина его и вовсе можно назвать сильнейшим вратарём КХЛ. Финн настолько хорош, что из-за невозможности его подвинуть, из клуба убежали достаточно талантливые и амбициозные Даниил Тарасов и Андрей Кареев. При любом другом визави у двух молодых россиян была бы возможность отвоевать рамку, но у практически непогрешимого Метсолы с длительным контрактом сделать это нереально. А потому поиск бэкапа для обаятельного финна непременно превращается в головную боль.

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

В Уфе на позицию второго номера решили взять молодого Владислава Сухачёва, от которого летом отреклись в родном Челябинске. Несколько лет назад воспитанника «Трактора» считали одним из лучших выпускников школы, в 2015 году Виталий Прохоров забирал его в Новогорск играть в МХЛ за печально известный проект юниорской сборной России, а Валерий Брагин два раза возил

на МЧМ. Однако заиграть на уровне взрослых у Сухачёва получается пока что с трудом. К 22 годам за спиной у Владислава уже 4 сезона в ВХЛ за «Челмет» и очевидно, что его путь в КХЛ вышел несколько тернистее, чем он планировал. Даже в фарм-клубе голкипер время от времени терял позицию стартера. При всех плюсах и таланте Сухачёва, начинать сезон с бэкапом, в багаже которого нет даже полноценного сезона уровне КХЛ, крайне смело. А если посмотреть на количество травм Владислава за недолгую карьеру, то «Салават Юлаев» рискует обжечься и раньше времени кинуть в пекло доморощенного 20-летнего Дмитрия Брагинского. Уфимцам точно не помешало бы приобретение опытного голкипера, который мог бы побороться с Сухачёвым за место бэкапа.

У «Салавата Юлаева» слабейшая оборона среди всех претендентов на Кубок Гагарина

Наибольшие опасения вызывает оборона уфимцев. Прямо сейчас оборона «Салавата Юлаева» — слабейшая среди всех реальных претендентов на Кубок Гагарина и вряд ли с ней можно решать серьёзные задачи. Наверняка в первой паре будут выходить Филипп Ларсен и Григорий Панин, а вот дальше всё очень-очень плохо. Ни один из оставшихся защитников уфимцев не тянет на топ-4 клуба, у которого задача-минимум — финал конференции. От Павла Коледова в позапрошлом сезоне отказался «Локомотив», устав возиться и ждать прогресса от продукта своей системы, а 34-летний ветеран Евгений Бирюков оказался не нужен даже родной кризисной «Магнитке». Скорее всего оба оборонца и вынужденно закроют вторую пару.

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

В третьей паре вполне органично будет смотреться белорус Евгений Лисовец, который на безрыбье может вспомнить о том, что в Минске он ещё и умел набирать очки. Интереснее всего будет посмотреть на его потенциального партнёра и новичка Игоря Мясищева, зажигавшего два года в фарм-клубе ЦСКА «Звезде». В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром-защитником ВХЛ, но, как часто бывает, «армейцам» оказался не нужен. В Уфе у Мясищева будет не просто много игрового времени, но и скорее всего шанс сыграть в спецбригаде.



Наверняка седьмым защитником будет подключаться 18-летний Шакир Мухамадуллин, уже аккуратно подпускавшийся к КХЛ при Цулыгине. Забавно, что скорее всего присутствие талантливого воспитанника помогло отчасти получить новый однолетний контракт почти сорокалетнему Алексею Семёнову. Уже в прошлом сезоне он был чем-то вроде опекуна для Мухамадуллина и дополнительно занимался с башкирским проспектом. Разумеется, с каждым сезоном Биг Сэму сложнее передвигать по льду 2 метра роста и больше центнера веса и выдерживать прежний темп. Но ветераном вполне можно залатать дыры, которые неизбежно будут появляться в такой обороне. Да и для раздевалки Семёнов вряд ли окажется лишним.



Но, конечно, жемчужиной селекции стал белорус Дмитрий Коробов. В прошлом сезоне 31-летнего оборонца в Хабаровске забраковал Александр Гулявцев, который то и дело усаживал его в запас. Подписание Коробова стало настолько мощным, что Василию Чижову лично пришлось разжёвывать его смысл (4060647). Оказалось, что лучшего варианта по соотношению цена-качество уфимский менеджер не нашёл, а Коробов умеет вычищать пятак и добавит обороне опыта. Сомнительный набор качеств для хоккеиста, получившего двухлетний контракт с окладом 20 миллионов рублей.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Глядя на оборону Уфы становится страшно за нервные клетки Юхи Метсолы, у которого в следующем сезоне работы явно прибавится. Филипп Ларсен даже в лучшие сезоны никогда не был эталоном надёжности у своих ворот. Григорий Панин моложе не становится. Евгений Бирюков приехал в Башкортостан скорее доигрывать, чем играть. Шакир Мухамадуллин, при всех его задатках, вряд ли резко выйдет на новый уровень уже в следующем сезоне. Пока линия обороны «Салавата Юлаева» производит самое удручающее впечатление.

В нападении у Томи Лямсы идеальный баланс

А вот атака башкирского клуба смотрится очень симпатично. Если смотреть на потенциальные тройки, то тут у Томи Лямся практически идеальный баланс. В Уфе есть и целая когорта качественных технарей, и те, кто сможет закрыть меньшинство и лидеров соперников. Но как бы не была хороша атакующая линия, «Салавату Юлаеву» всё равно придётся привыкать к реальности, в которой нет шведского волшебника Линуса Умарка. Сумеет ли заменить Маркус Гранлунд многолетнее лицо команды из Башкортостана – вопрос открытый. Финн, в отличие от Умарка, не обладает таким экстраординарным мышлением и играет в более примитивный хоккей, но вполне может пойти по пути того же Дмитрия Яшкина, и стать топ-форвардом в КХЛ. Тяжело представить, что Гранлунд может потеряться или захандрить в новой стране рядом с Манниненом и живой легендой Уфы Теэму Хартикайненом.

Фото: photo.khl.ru

Тяжело прогнозировать и то, как сложится сезон у вернувшегося в родной клуб Михаила Воробьёва после не самых удачных трёх лет в Северной Америке. Скорее всего сезон он начёт центром второй тройки, где должен будет «кормить» передачами Никиту Сошникова и Дмитрия Кугрышева.



От кого точно в «Салавате Юлаева» ждут прогресса так это от 18-летнего Родиона Амирова. Претендент на первый раунд предстоящего драфта НХЛ и лучший бомбардир серебряной сборной России на крайнем ЮЧМ начинал прошлую «регулярку» с основной командой. Тогда Амиров провёл роскошное лето, став лучшим снайпером команды в контрольных матчах, но в КХЛ юниор забуксовал. При этом в плей-офф за фарм-клуб уфимцем «Торос» Родион смотрелся очень прилично. Если Лямся хочет получить результат от Амирова уже в следующем сезоне, то самому талантливому нападающему в истории местной школы нужно давать, как минимум, стабильные 10-15 минут игрового времени.

Ориентировочный состав «Салавата Юлаева» в сезоне 2020/2021



Метсола (Сухачёв)



Ларсен – Панин



Коледов – Бирюков



Лисовец – Мясищев



Мухамадуллин



Резерв: Коробов, Семёнов



Гранлунд – Маннинен – Хартикайнен



Кугрышев – Воробьев – Сошников



Жарков – Кадейкин – Солодухин



Картаев – Хохряков – Амиров



Алалыкин



Резерв: Гиматов, Баранов, Пашин

Глядя на состав «Салавата Юлаева» сама собой напрашивается параллель с прошлогодним «Автомобилистом» Андрея Мартемьянова. Смотрите сами: безальтернативный первый номер, без которого хоккеисты чувствуют себя на льду некомфортно, слабая оборона, качественная атака и огромный контраст между двумя этими линиями. Стоит ли напоминать то, как уральцы провели последние два сезона при такой комплектации? А ведь для Уфы задача-минимум – финал конференции. Сможет ли «Салават Юлаев» претендовать на топ-4 Востока с таким составом? Думается, что да. Но, что будет если, не дай Бог, неожиданно захандрит Юха Метсола? Сумеет ли финский тренер-дебютант выстроить свою систему с таким набором защитников? Пока больше вопросов, чем ответов.