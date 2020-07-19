«Я был в бешенстве». Малкин хет-триком отомстил вратарю «Тампы» за удар по лицу

Не стоит злить Евгения Малкина. 25 февраля 2012 года вратарь «Тампы» Дуэйн Ролосон на собственной шкуре ощутил, что бывает, если вывести россиянина из себя. В середине второго периода, при счёте 3:0 в пользу «Питтсбурга», голкипер не сдержался и впечатал россиянина в лёд, а затем ударил его по лицу.

«Мы все зрители на «Шоу Джино». Год, когда Малкин был без вопросов лучшим игроком мира Он восстановился после разрыва «крестов», оставил позади пару неудачных сезонов и снова стал доминировать.

Ролосон поначалу не придал происшествию особого значения. «У нас с ним всегда идёт борьба, он на всей скорости въехал во вратарскую площадь, сбил меня с ног. Я должен был защищать свои владения, он это знает. Мы потом с ним посмеялись над этим – все всё понимают», — говорил Ролосон.



Однако Малкин был другого мнения. Лучший бомбардир НХЛ первую половину матча провёл достаточно скромно, набрав лишь одно очко за передачу. Но после стычки у ворот расплата последовала незамедлительно. Сначала Евгений уничтожил своего обидчика, забив с острейшего угла, а затем уставился на него испепеляющим взглядом.



Статистика Евгения Малкина в сезоне-2011/2012



«Я хотел, чтобы он увидел моё лицо. Конечно, я был в бешенстве, потому что получил ни за что. Я ведь просто выполнял свою работу. Не знаю, почему Ролосон разозлился, я просто контролировал шайбу и бросил, а защитник толкнул меня в спину. Я потерял равновесие и немного задел его руку. Не знаю, зачем Ролосон дал мне по лицу», — негодовал Евгений. «Он просто показывал мне, куда именно залетела шайба», — отшутился Ролосон.



Но это было только начало. Малкин продолжил издеваться над Ролосоном и в третьем периоде совершил шикарный сольный проход через всю площадку – играючи объехал всю пятёрку «Тампы» и разобрался с вратарём на пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на канале НХЛ в YouTube.

Комментаторы тут же сравнили этот гол с шайбой Марио Лемье в финале Кубка Стэнли-1991 с «Миннесотой». Сходство и правда разительное.

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«Он настолько техничный, габаритный и сильный, что у него невозможно отобрать шайбу. Это один из самых доминирующих игроков мира», — восхищался Стив Айзерман, который в то время был генменеджером «молний».

Малкин завершил наказание Ролосона девятым хет-триком в карьере, добив шайбу в ворота после отскока. Всё это – под дружные скандирования трибун «MVP!». «Тампа» была повержена с неприличным счётом 8:1, а Ролосон, должно быть, в конце уже сильно жалел, что разбудил в Малкине зверя.



«Ещё один великолепный матч Малкина. Он способен за одну смену взять игру под свой контроль», — сказал напарник Малкина Джордан Стаал. В том сезоне Евгений был неудержим – забросил 50 шайб, набрал 109 очков (установив личный рекорд в НХЛ) и в итоге завоевал «Арт Росс», «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».