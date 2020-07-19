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Малкин разозлился, когда вратарь «Тампы» ударил его в лицо, и оформил хет-трик

Евгений Малкин
Елена Кузнецова
«Я был в бешенстве». Малкин хет-триком отомстил вратарю «Тампы» за удар по лицу
Дуэйн Ролосон слишком поздно понял, что не стоило злить нападающего «Питтсбурга».
Хоккей / НХЛ 0

Не стоит злить Евгения Малкина. 25 февраля 2012 года вратарь «Тампы» Дуэйн Ролосон на собственной шкуре ощутил, что бывает, если вывести россиянина из себя. В середине второго периода, при счёте 3:0 в пользу «Питтсбурга», голкипер не сдержался и впечатал россиянина в лёд, а затем ударил его по лицу.

«Мы все зрители на «Шоу Джино». Год, когда Малкин был без вопросов лучшим игроком мира
Он восстановился после разрыва «крестов», оставил позади пару неудачных сезонов и снова стал доминировать.

Ролосон поначалу не придал происшествию особого значения. «У нас с ним всегда идёт борьба, он на всей скорости въехал во вратарскую площадь, сбил меня с ног. Я должен был защищать свои владения, он это знает. Мы потом с ним посмеялись над этим – все всё понимают», — говорил Ролосон.

Однако Малкин был другого мнения. Лучший бомбардир НХЛ первую половину матча провёл достаточно скромно, набрав лишь одно очко за передачу. Но после стычки у ворот расплата последовала незамедлительно. Сначала Евгений уничтожил своего обидчика, забив с острейшего угла, а затем уставился на него испепеляющим взглядом.

Статистика Евгения Малкина в сезоне-2011/2012

«Я хотел, чтобы он увидел моё лицо. Конечно, я был в бешенстве, потому что получил ни за что. Я ведь просто выполнял свою работу. Не знаю, почему Ролосон разозлился, я просто контролировал шайбу и бросил, а защитник толкнул меня в спину. Я потерял равновесие и немного задел его руку. Не знаю, зачем Ролосон дал мне по лицу», — негодовал Евгений. «Он просто показывал мне, куда именно залетела шайба», — отшутился Ролосон.

Но это было только начало. Малкин продолжил издеваться над Ролосоном и в третьем периоде совершил шикарный сольный проход через всю площадку – играючи объехал всю пятёрку «Тампы» и разобрался с вратарём на пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на канале НХЛ в YouTube.

Комментаторы тут же сравнили этот гол с шайбой Марио Лемье в финале Кубка Стэнли-1991 с «Миннесотой». Сходство и правда разительное.

ВИДЕО

«Он настолько техничный, габаритный и сильный, что у него невозможно отобрать шайбу. Это один из самых доминирующих игроков мира», — восхищался Стив Айзерман, который в то время был генменеджером «молний».

Малкин завершил наказание Ролосона девятым хет-триком в карьере, добив шайбу в ворота после отскока. Всё это – под дружные скандирования трибун «MVP!». «Тампа» была повержена с неприличным счётом 8:1, а Ролосон, должно быть, в конце уже сильно жалел, что разбудил в Малкине зверя.

«Ещё один великолепный матч Малкина. Он способен за одну смену взять игру под свой контроль», — сказал напарник Малкина Джордан Стаал. В том сезоне Евгений был неудержим – забросил 50 шайб, набрал 109 очков (установив личный рекорд в НХЛ) и в итоге завоевал «Арт Росс», «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

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