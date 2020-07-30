«Вашингтон» и «Каролина» порадовали классным хоккеем, а Александр Овечкин оформил дубль. И это только начало.

Русский гол в НХЛ можно заносить в учебники! После паса Овечкина Кузнецов забивал в пустые

В Торонто на льду «Скотиабанк-Арены» прошёл один из самых ожидаемых контрольных матчей в преддверии старта плей-офф НХЛ. Друг с другом сыграли «Вашингтон» и «Каролина». «Кэпитаз» с Овечкиным и компанией с одной стороны и «Каролина» с молодым и задиристым Андреем Свечниковым. Что может быть круче прямо сейчас? Пожалуй, ничего. А если вспомнить тот случай, когда Овечкин отправил молодого Свечникова в нокаут в драке, то всё моментально становится понятно.

Овечкин с Кузнецовым и Уилсоном вышел в первой тройке нападения «Кэпиталз», а Свечников с Ахо и Терявяйненом – «Каролины». Приятно, когда россияне играют в первых звеньях своих команд.

В воротах «Кэпиталз» с первых минут вышел Брэйден Холтби, а у «Харрикейнз» сыграл Петр Мразек. Голкипер «столичных» Илья Самсонов, напомним, остался в Вашингтоне из-за травмы. Он не сможет помочь своей команде в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Первое удаление в матче схлопотал защитник «столичных» Дмитрий Орлов за подножку на Ахо. «Каролина» преимущество не реализовала, зато Овечкин в большинстве стабилен. Эдмундсон нарушил правила на Ковальчуке. Александр сперва не реализовал выход два в одного, попал в перекладину, а затем пушечным броском из левого круга вбрасывания прошил Мразека.

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Едва ли не сразу ошибся Холтби. Шайба проползла между щитиков канадского голкипера, партнёр Брэйдена специально сдвигал ворота, но Трочек успел протолкнуть шайбу за ленточку.

Однако русские игроки «Вашингтона» даже не думали успокаиваться! Орлов, Овечкин и Кузнецов разыграли шикарную комбинацию, капитан «столичных» выложил шайбу на челябинца, который с пятака переправил её в пустые ворота. Всё было разыграно словно по нотам. Такие голы можно и нужно заносить в хоккейные учебники.

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Во втором периоде зрители у телевизоров (трибуны арены были пусты) увидели очередной крутой гол Овечкина. Уилсон прошёл по флангу, перевёл на Ови, а россиянин касание мастерски замкнул на штанге. Овечкин, как и обычно, оказался в нужном месте в нужное время. Голевого чутья у капитана «Кэпиталз» не отнять. Дубль уже на старте второго периода – это мощно.

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А вот «Каролина» во второй двадцатиминутке так и не забила, несмотря на все старания ведущей тройки «ураганов». «Вашингтон» в этом матче выглядел как-то посолиднее и поинтереснее. Может, команда Тодда Рирдена лучше подготовилась к рестарту сезона?

В третьем периоде вместо Холтби в воротах «Вашингтона» появился Ванечек. Чех тут же попал под серьёзное давление, так как его команде пришлось играть втроём против пятерых соперников. У «Каролины», кстати, с середины матча играл Раймер.

Терявяйнен реализовал двойное большинство своей команды уже на третьей минуте двадцатиминутки. Стало понятно, что расслабляться «Кэпиталз» точно рано. Тем более что со скамейки «Кэпиталз» пропал защитник Джон Карлсон. Похоже, лидер обороны «столичных» получил какое-то повреждение.

Но Овечкин и компания всё же смогли довести дело до логического конца. 3:2 – «Вашингтон» удачно для себя возобновил сезон. Посмотрим, что будет в официальных встречах плей-офф.