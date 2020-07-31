«Пришло время открыть новую страницу в жизни». Кирилл Кольцов завершил карьеру

37-летний защитник Кирилл Кольцов принял решение официально завершить профессиональную карьеру хоккеиста, о чём заявил в эксклюзивной беседе с обозревателем «Чемпионата». Обладатель Кубка Гагарина 2011 года, который практически не даёт интервью, вспомнил, как выступал за «Авангард», стал своим в «Салавате Юлаеве», принимал приглашение из «Трактора», становился лучшим защитником-бомбардиром и дважды выигрывал «Золотой шлем». Теперь Кольцов переходит на работу в систему уфимского клуба, где будет заниматься развитием молодёжи.

Справка «Чемпионата»

Кирилл Кольцов, защитник

Родился 1 февраля 1983 года в Челябинске.

Чемпион России 2008 и 2011 годов, обладатель Кубка Гагарина 2011 года.

Серебряный призёр чемпионатов России 2001, 2006 и 2014 годов.

Бронзовый призёр 2007 и 2010 годов.

Лучший новичок чемпионатов России 2001 года.

Обладатель «Золотого шлема» 2006 и 2011 годов.

Лучший защитник-бомбардир 2014 и 2015 годов.

Чемпион мира среди юниоров 2001 года и лучший защитник турнира.

Чемпион мира среди молодёжи 2003 года.

Участник чемпионата мира 2006 года, участник Матчей звёзд КХЛ 2012, 2014, 2015 и 2017 годов.

В чемпионатах России провёл 958 игр, набрал 457 очков.

«В своё время в Уфе подобралась великолепная команда»

— Пришло время объявить о завершении профессиональной карьеры хоккеиста. Хотел бы поблагодарить руководство «Салавата Юлаева». В частности, спортивного директора Василия Анатольевича Чижова и директора СДЮШОР Олега Михайловича Васильева за предоставленную возможность вернуться в клуб и город, который стал для меня за время моей игровой карьеры практически родным. Буду трудиться в уфимской системе старшим тренером по развитию молодёжи.



— Не поспоришь, с Уфой вас действительно связывает многое.

— Да, ведь здесь я провёл, возможно, самый успешный отрезок своей карьеры. В своё время в Уфе подобралась великолепная команда, с которой мне дважды удалось стать чемпионом России. Конечно, эти победы никогда не забудутся. Как не забудется и то, что мы три сезона подряд выигрывали регулярный чемпионат. Это огромный труд, ведь нужно побеждать на постоянной основе. Счастлив, что почти всю карьеру провёл в клубах, которые ставили перед собой задачи бороться только за первое место. Благодарен омскому «Авангарду», где начиналась моя взрослая карьера.

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«В 16 лет Голубович доверил мне место в составе в важном матче с «Ак Барсом»

— За омичей вы тоже отыграли прилично.

— Так же, как и в Уфе, я провёл там восемь лет. С «Авангардом» мы дважды играли в финале, но, к сожалению, не смогли победить. Прекрасно помню свой первый матч за «Авангард», будто бы он был сыгран вчера, хотя прошло уже больше 20 лет. В 16 лет Владимир Васильевич Голубович доверил мне место в составе в важном матче с «Ак Барсом». Наше молодёжное звено он разбавил опытными игроками: центральным нападающим Игорем Дякивым и защитником Олегом Угольниковым.



— Та игра вам удалась и оказалась победной.

— К удивлению для всех, мы выиграли свой микроматч со счётом 2:0, а команда победила 3:2. Далее попробовал свои силы в Канаде. После возвращения из Северной Америки в «Авангард» стал ставить себе цель войти в символическую пятёрку по итогам чемпионата, стать лучшим в номинации «Золотой шлем». Рад, что в итоге выиграл его дважды. Причём играя за разные клубы: «Авангард» и «Салават Юлаев». Хотел выиграть приз лучшему защитнику-бомбардиру, несколько раз был близок к этому. В итоге выиграл его в двух сезонах подряд в составе «Салавата Юлаева». Спасибо партнёрам по команде, без них бы я не добился этих успехов. Это невероятные ощущения. Ведь понимаешь, что выполнил то, что задумывал.



— Значит, вы довольны тем, чего достигли?

— Да, но у меня не сложилось со сборной России в силу определённых причин и не было возможности вернуться в Северную Америку. Это двигало мной, я хотел побеждать со своими командами и добиваться индивидуальных результатов. Удалось многое выиграть в российских чемпионатах. Я считаю, что каждый уважающий себя хоккеист должен ставить перед собой задачи и стараться их решить. Я в этом плане не исключение.

Фото: laststicker.ru

«В своей карьере ничего бы не стал менять»

— Вы успели поиграть и в родном «Тракторе». Какие впечатления?

— Благодарен руководству, что поверили меня и помогли вернуться в челябинский клуб. В «Тракторе» я играл на глазах у родных и близких мне людей, ведь я покинул Челябинск в 12 лет. Считаю, что сезон-2016/2017 был одним из лучших в моей карьере по качеству игры.



— Травмы вас не обходили стороной?

— Да, куда же без них? Было несколько операций. Чего стоит только пятичасовая операция на кисти. Наверное, я мог достичь в карьере большего. Но всё то, чего я достиг, останется со мной навсегда.

— Хотели бы что-нибудь поменять в своей карьере?

— Нет, ничего бы не стал менять. После завершения карьеры я благодарен всем людям, которые были рядом со мной на протяжении всего пути. Спасибо всем партнёрам, с которыми я играл. Всем тренерам, обслуживающему персоналу. Пусть с некоторыми тренерами у меня не сложилось, но это тоже полезный опыт. Разумеется, благодарен болельщикам и, конечно, моим близким: родителям и жене. Они на протяжении всей карьеры всегда поддерживали меня. Было тяжело, весело и интересно пройти этот путь.

«Хотелось бы видеть от начинающих спортсменов намного больше креатива»

— Какой самый запоминающийся матч в вашей карьере?

— Назову седьмую игру полуфинальной серии 2011 года: «Салават Юлаев» — «Металлург» Магнитогорск. За 10 минут до конца третьего периода при счёте 0:0 мне удалось сделать голевую передачу на Володю Антипова. Мы выиграли со счётом 1:0 и вышли в финал. Вообще же запоминающихся матчей было много.



— Будете скучать по большому хоккею?

— Конечно, мне будет не хватить партнёров по команде, неповторимой атмосферы в раздевалке. Каждый по-разному завершает свою карьеру. Кто-то раньше, кто-то позже. Тем не менее это время всегда происходит. На данный момент хотел бы больше времени уделить семье, а не находиться в постоянных разъездах. Пришло время открыть новую страницу в жизни. За последние пару лет мне удалось посмотреть много детско-юношеского хоккея. Посмотрел, как всё устроено, побывал на разных детских турнирах. Хотелось бы видеть от начинающих спортсменов намного больше креатива, чем я вижу сейчас.



— На этом и будете делать акцент в своей новой работе?

— Да, буду стараться акцентировать внимание на этом в работе с подрастающим поколением «Салавата Юлаева». Мне очень интересно, это новый вызов для меня. Надеюсь, работа принесёт свои плоды.