Потолок зарплат – удар по ветеранам. 15 игроков КХЛ, которые могут закончить этим летом

Вчера стало известно, что свою длинную карьеру официально завершил нападающий Максим Рыбин, долгое время бывший практически эталоном силового форварда для нижних звеньев. Экс-форвард «Северстали», СКА и ещё целого ряда клубов уже успел критически высказаться о введении жёсткого потолка зарплат и посетовать на отсутствие предложений в КХЛ, открыв истинные причины своего ухода из хоккея в 39 лет.

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Слова Рыбина заставили задуматься о том, что игрокам «почтенного» возраста, не имеющим на руках действующих контрактов, в современных реалиях действительно будет очень трудно найти работу: переплачивать за прошлые заслуги уже никто не будет, равно как и тратить место в платёжке под рискованных ветеранов. Рассказываем, кто ещё из игроков КХЛ этим летом может объявить о завершении карьеры.

Илья Никулин, 38 лет

Никулин – один из символов золотого «Ак Барса» конца нулевых, двукратный обладатель Кубка Гагарина и трёхкратный чемпион мира, который в своё время так сильно прикипел к казанскому клубу, что не решился даже попробовать свои силы за океаном. Впрочем, вряд ли Илья о чём-то жалеет – в России его карьера получилась достаточно яркой и успешной. Последние свои сезоны Никулин провёл в практически родном московском «Динамо», с 2017 по 2019 годы был капитаном бело-голубых, но со временем возраст взял своё. Уже в прошлом чемпионате защитник оказался не востребован на уровне КХЛ, а ездить по второсортным турнирам не захотел. О завершении карьеры Никулин не объявлял, но трудно представить, что он ещё хотя бы раз выйдет на лёд в официальном матче.

Алексей Терещенко, 39 лет

Один из самых титулованных русских хоккеистов (Терещенко – пятикратный чемпион России и трёхкратный чемпион мира), после ухода из московского «Динамо» в 2018-м умудрялся на протяжении пары сезонов находить работу в КХЛ. Алексей неплохо выступил в Минске, где, несмотря на возраст, был едва ли не лучшим нападающим «Динамо», но «Авангард» в минувшем чемпионате подписывал Алексея уже больше для раздевалки (или в качестве счастливого талисмана), чем для каких-то задач на льду. Оно и понятно – в 39 лет оставаться лидером коллектива могут единицы, а Терещенко эту роль явно не тянул.



«Авангард» уже объявил об уходе Алексея, и, скорее всего, «ястребы» станут последним клубом в его богатой карьере, хотя в конце апреля агент хоккеиста заявлял, что заканчивать форвард пока не намерен. Но в условиях жёсткого потолка зарплат, который, по признанию самого Терещенко, стал ударом для ветеранов, получить новый контракт Алексею будет проблематично. Разве что, стоит подождать конца межсезонья или даже начала нового сезона, когда клубы лиги начнут точечно доукомплектовывать свои составы, в том числе и опытными игроками.

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Кирилл Кольцов, 37 лет

Ярчайший русский защитник из прошлого, образец атакующего игрока обороны, уже давно выпал из хоккейной элиты, хотя ещё в позапрошлом сезоне выходил на лёд в КХЛ. Помните, как Кольцов отыграл 9 матчей за «Автомобилист»?

Кирилл Кольцов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Конечно, это был уже не тот Кольцов, к которому мы привыкли. Вся магия виртуозного полузащитника от хоккея и «непризнанного гения» закончилась где-то в середине 2010-х, а сейчас остался только сложнейший характер, с которым в современной КХЛ никто связываться не будет. Прошлым летом ходили слухи, что Кольцов может перейти на работу в систему «Салавата Юлаева», но они моментально были опровергнуты агентом игрока, заявившем, что Кирилл намерен продолжить карьеру хоккеиста. Однако вот уже год о Кольцове ничего не слышно, зато его супруга старается, чтобы о защитнике не забывали.

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Александр Пережогин, 36 лет

Карьера одного из самых крутых русских снайперов КХЛ закончилась как-то слишком резко и внезапно. Ещё в сезоне-2016/2017 Пережогин был одним из лучших бомбардиров «Авангарда», но затем вдруг потух, по инерции откатал ещё полтора чемпионата за «ястребов» и пропал с радаров. Неизвестно, почему запал Пережогина иссяк так стремительно, но в последние сезоны в Омске Александра уже не узнавали. Он, кстати, успел поиграть в команде Боба Хартли, но по ходу турнира покинул ставший родным «Авангард» и совсем отошёл от дел. О завершении карьеры скромняга Пережогин не объявлял, но догадаться об этом нетрудно. По некоторым данным, Александр сейчас живёт в Европе и уже давно не тренируется.

Константин Корнеев, 36 лет

Надёжный, в меру результативный защитник сделал себе имя в ЦСКА, потом много выступал за «Ак Барс», поиграл за сборную России на чемпионатах мира и Олимпиаде. В принципе, карьера Корнеева подошла к завершению достаточно плавно и размеренно, но всё равно есть ощущение, что он мог бы поиграть ещё, даже на уровне КХЛ. Последние годы Константин провёл в «Северстали», где смирился с ролью домоседа и практически перестал набирать очки, но до поры до времени картины не портил. Однако масштабную революцию в Череповце, состоявшуюся по ходу сезона-2018/2019, Корнеев не пережил. В самом начале 2019-го Константин вышел на рынок свободных агентов, но новую команду не нашёл до сих пор. Возможно, не слишком усердно и искал.

Денис Куляш, 37 лет

Царь-пушка российского хоккея, защитник, который на протяжении всей карьеры обладал недюжинными лидерскими качествами, и при этом регулярно пытался повзрослеть, покинул КХЛ по ходу сезона-2018/2019. Начинал его Куляш в «Северстали», но приход нового руководства не пережил и отправился играть в Южную Корею. Экзотика Денису пришлась по душе: в минувшем чемпионате он уже выступал за румынскую «Чиксереду» и, кстати, стал победителем открытого первенства Венгрии. Теперь очень интересно, где Куляш продолжит карьеру, хотя и очевидно, что в КХЛ защитника ждать точно не стоит.

Денис Куляш (справа) Фото: Максим Широков, photo.khl.ru

Никита Никитин, 33 года

В молодые годы омич Никитин помогал «Авангарду» выигрывать Кубок Европейских чемпионов, затем проводил более двухсот матчей в НХЛ и даже получал от «Эдмонтона» контракт на $4,5 млн в год, однако до уровня приличного защитника, на мой скромный взгляд, Никита в своей карьере никогда не дотягивал. Тяжёлый, неповоротливый, медленный, не самый результативный – для меня до сих пор остаётся загадкой, как Никитин так долго продержался в сильнейшей лиге мира. Хотя в сезоне-2011/2012 он был пятым бомбардиром «Коламбуса», но этот факт, скорее, говорит о проблемах «Блю Джекетс» того времени.



Никитин, наверное, честно старался и играл, как умел, но после его возвращения в Россию, спрос на защитника продержался недолго. Год в «Авангарде», два – в «Тракторе», и выход на биржу труда. Уже в 32 года грузный и окончательно потерявший скорость Никитин оказался никому не интересен, а прошлый чемпионат полностью пропустил.

Александр Попов, 39 лет

Легенда «Авангарда» Александр Попов последние четыре сезона вполне органично смотрелся в ЦСКА в роли дядьки-наставника и опытнейшего ветерана, но остаться в «армейском» клубе Попову может помешать потолок зарплат. Красно-синие пока не могут даже сформировать пул лидеров, а про хоккеистов второго плана и говорить не приходится. Какие планы у самого Попова, и есть ли у него предложения от других команд – неизвестно. Конечно, было бы красиво, если бы Александр закончил карьеру в «Авангарде», но «ястребы» тоже не могут себе позволить тратить платёжку на символические жесты. Хотя Попов даже в 39 лет способен выполнять не только представительские функции. Скорость и маневренность всё ещё при нём, а у тонкого игрового ума и вовсе нет срока годности.

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Александр Свитов, 37 лет

Свитов ещё не критично стар, а проблема центрфорвардов в российском хоккее актуальна всегда, но сезон Александра в «Локомотиве» показал, что никакого прежнего Свитова уже не существует. Нет, у него по-прежнему бойцовский характер, мощные габариты, и при случае Александр с удовольствием сбросит перчатки, но чисто по хоккейным данным Свитов вряд ли переиграет какого-нибудь молодого или бюджетного легионера из Европы. У него упала скорость и добавилась неповоротливость, исчезла и без того невысокая результативность, и даже в роли столба на пятачке Свитов уже не так эффективен. В топ-клубы форварду дорога уже точно закрыта, а обманывать хоккей в середняках вряд ли захочет и сам Александр.

Максим Афиногенов, 40 лет

В конце прошлого лета Афиногенов, пропустивший почти год из-за травмы, удивлял своей отменной физической формой, и сезон Безумный Макс провёл на достойном для своего возраста уровне. Владимир Крикунов был доволен форвардом, игравшим в третьем звене команды. Но продолжать сотрудничество с Максимом в «Динамо» сочли нецелесообразным, и Афиногенов оказался на рынке свободных агентов. Заканчивать он, кстати, не планирует, но трудно поверить, что на 40-летнего нападающего в условиях жёсткого потолка будет спрос. Хотя отметим, что моложавому Афиногенову, наверное, не стоит слишком пристально смотреть в паспорт. Прямо скажем, уставшим от хоккея ветераном он не выглядит, и команде может помочь не только пресловутым опытом и лидерскими качествами, но и не увядающим голевым чутьём.

Максим Афиногенов (слева) Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Дмитрий Калинин, 39 лет

Карьера Калинина стала двигаться к завершению ещё после ухода из СКА в 2016-м, но если в «Спартаке» Дмитрий ещё держал планку, то прошлый сезон в «Тракторе» откровенно не получился. Ошибки, медлительность, пропавшие атакующие навыки – капитан челябинцев меньше всего походил на лидера команды и заставил говорить о том, что его время окончательно ушло. Сейчас Калинин находится в раздумьях относительно своего будущего, но есть ощущение, что на льду Дмитрия мы уже не увидим.

Виталий Атюшов, 40 лет

Опытнейший защитник провёл неплохой сезон за «Нефтехимик», и даже в 40 лет старался активно подключаться в атаку, но держать этот уровень Атюшову всё-таки с каждым годом всё тяжелее и тяжелее. Собственно, в «Нефтехимике» уже поблагодарили Виталия за всё хорошее и расторгли контракт, и есть большая вероятность, что по этим же причинам Атюшову не удастся найти работу и на следующий сезон. Сам Виталий пока настроен оптимистично, но посмотрим, какой окажется реальность.

Антон Волченков, 38 лет

Опытный защитник удивил в прошлом плей-офф своей результативностью, но, как показал минувший чемпионат, никакого второго дыхания у Волченкова не открылось. Понимания игры и жёсткости Антону не занимать, но годы берут своё: Волченкову трудновато соперничать с более молодыми и быстрыми оппонентами, физическое состояние и травмы не позволяют проводить чемпионат целиком.

Сергей Коньков, 38 лет

Ещё в позапрошлом сезоне Коньков был одним из лидеров «Адмирала», но переход в «Трактор» показал, что Сергей уже малопродуктивен на высоком уровне. Лишь 22 матча в регулярке, одна шайба и глубокий запас в конце чемпионата. Тяжело представить, что после такого сезона к Конькову будет какой-то интерес.

Сергей Коньков Фото: Марат Ахимжанов, photo.khl.ru

Максим Кондратьев, 37 лет

Кондратьев достаточно неплохо смотрелся в последних сезонах за «Амур» и, наверное, сейчас бы ещё не пришлось вести речь о завершении карьеры, но все мы помним, что в январе Максим угодил в историю и выбыл до конца сезона.

Кондратьев виноват сам? Подробности нашумевшего дела капитана «Амура» Хоккеист Максим Кондратьев получил серьёзные повреждения, но в самой истории не всё так однозначно, как казалось ранее.

Не будем лишний раз рассуждать о правых и виноватых, но факт в том, что Кондратьев в приличном для хоккея возрасте получил тяжёлую травму и на долгое время остался без хоккея. Большой вопрос, в каком состоянии будет Кондратьев сейчас, и захочет ли кто-то завязывать с ним контрактные отношения.