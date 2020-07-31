«Не думал, что он вернётся». Хит Стивенса на Козлове, от которого тот еле поднялся

«Детройт» был самой грозной командой в НХЛ и единоличным фаворитом на победу в Кубке Стэнли. «Ред Уингз» доминировали в регулярке, а затем так же легко прошли первые три раунда, но в финале были скручены по рукам и ногам зубодробительным, жёстким и дисциплинированным «Нью-Джерси». Одним из поворотных моментов серии стал мощный силовой Скотта Стивенса на Вячеславе Козлове.

«Дэвилз» очень не нравилось, что к ним относятся пренебрежительно. Несмотря на то что команда под руководством Жака Лемера дошла до финала конференции годом ранее, её недолюбливали за скучный оборонительный хоккей и «ловушки» в средней зоне. «Наша команда заслуживала большего уважения от соперников, но все относились к нам снисходительно. Поэтому ребята были настроены воинственно», — отмечал Лемер.

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«Детройт» впервые в плей-офф почувствовал мощное сопротивление, и не смог ничем ответить. В первом матче «Нью-Джерси» перекрыли кислород лидерам атаки соперника и неожиданно для всех повели в серии, но ещё ничего не было решено.

Второй матч начался с гола Вячеслава Козлова, но через несколько секунд «Нью-Джерси» сравнял счёт, а затем показал сопернику, что полностью контролирует ситуацию. Сергей Фёдоров отдал пас на Козлова, и тот в одиночку пошёл в зону атаки, где дежурили Стивенс и Скотт Нидермайер. Россиянин надеялся обвести защитников, но не рассчитал силы и попал под сокрушительный силовой приём, от которого даже у зрителей посыпались искры из глаз. Удар был такой силы, что Козлов еле поднялся на ноги и заметно пошатывался, когда ехал на скамейку. Не нужно быть специалистом, чтобы понять, какими оказались последствия для россиянина.

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«Моя задача – проводить силовые приёмы, чтобы завести команду. Он шёл по центру, когда я его вырубил. Надо отдать Козлову должное, он вернулся на лёд и закончил матч. Я не думал, что он вернётся», — заявил Стивенс.

Козлов действительно вернулся на третий период и даже ассистировал Фёдорову, но в третьем и четвёртом матчах очков не набрал. «Когда такое случается, ты большого внимания здоровью не уделяешь. Хочешь помочь команде и играешь на адреналине. С другой стороны, серьёзно ей уже не поможешь. Поэтому три оставшиеся игры мне не удались», — вспоминал Козлов в интервью «Спорт-экспрессу».

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Одним хитом не закончилось – «скамейка» «Детройта» была в ярости, громче всех на Стивенса орал Дино Сиссарелли. «Я сидел рядом со Стивенсом, когда он повернулся к Сиссарелли и крикнул: «Ты следующий!» После этого хита мы поняли, что всё под нашим контролем. Игроки «Детройта» пытались вывести Стивенса из себя, но он был невозмутим», — вспоминал нападающий «Дэвилз» Том Чорске.

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После хита Стивенса на Козлове «Детройт» окончательно потерял лоск и надежду на победу. В третьем периоде «Дэвилз» прибили соперника тремя голами подряд, а следующие два матча выиграли с общим счётом 10-4, заставив Скотти Боумэна краснеть за свою команду. «Нью-Джерси» выиграл свой первый Кубок Стэнли в истории и завоевали уважение в НХЛ, а могущественному «Детройту» пришлось ждать чемпионского титула ещё три года.