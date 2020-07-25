«Отец всех локтей». Как Буре отомстил тафгаю «Далласа» за грязную игру

И ему ничего за это не было. Смешной штраф в 500 баксов за Буре заплатили фанаты.

Павел Буре был одним из самых опасных нападающих в НХЛ – в дебютном сезоне он завоевал «Колдер Трофи», в двух следующих забрасывал по 60 шайб и в 1994-м стал лучшим снайпером лиги. В те времена зацепы считались обычным делом, соперники отряжали к Буре специалистов по запугиванию, которые всеми способами пытались вывести его из игры.

Особенно тяжко приходилось Буре в плей-офф. В 1994-м в серии с «Далласом» его с первого же матча при каждом удобном случае били по рукам, впечатывали в борт или цепляли клюшкой. Больше всего Павлу доставалось от тафгая Шейна Чурлы, и во второй игре терпение Русской Ракеты лопнуло.

«Я был «крысой» и вредителем». Откровения Дарси Такера, выбившего три зуба Павлу Буре Форвард ростом 178 см прославился как один из главных провокаторов НХЛ. Спустя время он рассказал о своих трюках.

Месть Буре

На восьмой минуте первого периода Чурла в очередной раз врезался в Буре, а несколько секунд спустя пожалел об этом. Буре не просто отомстил – он подловил ничего не подозревающего Чурлу, который засмотрелся на шайбу, и вырубил его локтем в челюсть. «Я был удивлён, что они решили использовать Чурлу, чтобы запугивать Буре. У них была жёсткая команда, это были подлые мерзавцы. А Чурла был Чурлой – не очень хорошим игроком, но он вносил какое-то разнообразие. Я всегда искал для нашей команды игроков, которые не стали бы такое терпеть, но в этом случае Павел взял дело в свои руки», — вспоминал тренер «Ванкувера» Пэт Куинн.

ВИДЕО

«Чурла подло ударил Буре в одном конце площадки, затем игра переместилась к другим воротам. Чурла смотрел на шайбу, когда Павел подъехал к нему на огромной скорости и открыл на него охоту. Это завело Павла, это завело всех нас, а соперника привело в бешенство», — добавил нападающий «Кэнакс» Грег Адамс.

Буре за этот хит получил изрядную долю критики – приём действительно был грязным и не вписывался даже в довольно либеральные правила НХЛ тех времён. Но он добился главного – получив по шапке, «Даллас» перестал так явно за ним охотиться, да и остальные команды получили сигнал, что Буре способен сам за себя постоять. «Это не в моём стиле, но у меня не было выбора. Меня пытались «убить», повезло, что я не получил травму», — объяснял свой поступок россиянин.

Фото: Getty Images

Медлительные и неповоротливые, «Старз» не могли справиться с ним в рамках правил – окрылённый Буре сделал дубль, а в пяти матчах серии набрал 8 (6+2) очков. «Тот матч был лучшим в карьере Буре, всю игру шайба была у него. Он был как взрослый мужик среди детей, его было не остановить», — вспоминал нападающий Тревор Линден. «Ванкувер» выиграл серию со счётом 4-1 и в итоге остановился в одной победе от Кубка Стэнли, проиграв в финале «Рейнджерс».

Незабитый буллит Буре в финале Кубка Стэнли. Главный промах в карьере Русской Ракеты Эта серия была первым и, как оказалось, последним шансом легендарного форварда завоевать трофей.

Наказание

Примечательно, что Буре не получил даже двухминутного штрафа, не то что дисквалификации. После игры НХЛ всё-таки обратила внимание на этот эпизод, но ограничилась штрафом в $ 500 – смехотворное наказание даже по меркам 1990-х. «Я был очень близко и всё видел. Павел буквально снёс Чурлу. Сейчас его бы за такое дисквалифицировали на всю жизнь», — вспоминал защитник «Ванкувера» Дэйв Бабич.

Чурле оставалось только негодовать: «Если бы я его так ударил, получил бы минимум 15 матчей дисквалификации, а болельщики окрестили бы меня самым грязным хоккейным костоломом!» На традиционном рукопожатии после серии он не подал Буре руку.

Забавно, что Буре даже не пришлось самому раскошеливаться, чтобы оплатить штраф – это сделала одна из радиостанций Ванкувера, организовав сбор средств среди болельщиков.

Черри: мой любимый русский – Павел Буре

Даже Дон Черри восхитился Буре

Вообще-то Дону Черри Буре не нравился, как и весь «Ванкувер», и он не упускал случая подколоть его в своей передаче «Уголок тренера». Но этот хит заставил его поменять своё мнение. «Этот локоть вызвал море обсуждений. «Старз» раз за разом атаковали Павла, сначала его снёс с ног Людвиг, затем подъехал Чурла и врезал ему ещё раз. В этой же смене он вырубил Чурлу. Посмотрите на этот локоть – это отец всех локтей! У Чурлы не было ни единого шанса!» — сказал Черри. Острый на язык канадец полюбил Буре и до сих пор считает его величайшим русским хоккеистом.