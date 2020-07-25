«Отец всех локтей». Как Буре отомстил тафгаю «Далласа» за грязную игру

Павел Буре был одним из самых опасных нападающих в НХЛ – в дебютном сезоне он завоевал «Колдер Трофи», в двух следующих забрасывал по 60 шайб и в 1994-м стал лучшим снайпером лиги. В те времена зацепы считались обычным делом, соперники отряжали к Буре специалистов по запугиванию, которые всеми способами пытались вывести его из игры.
Особенно тяжко приходилось Буре в плей-офф. В 1994-м в серии с «Далласом» его с первого же матча при каждом удобном случае били по рукам, впечатывали в борт или цепляли клюшкой. Больше всего Павлу доставалось от тафгая Шейна Чурлы, и во второй игре терпение Русской Ракеты лопнуло.
Месть Буре
На восьмой минуте первого периода Чурла в очередной раз врезался в Буре, а несколько секунд спустя пожалел об этом. Буре не просто отомстил – он подловил ничего не подозревающего Чурлу, который засмотрелся на шайбу, и вырубил его локтем в челюсть. «Я был удивлён, что они решили использовать Чурлу, чтобы запугивать Буре. У них была жёсткая команда, это были подлые мерзавцы. А Чурла был Чурлой – не очень хорошим игроком, но он вносил какое-то разнообразие. Я всегда искал для нашей команды игроков, которые не стали бы такое терпеть, но в этом случае Павел взял дело в свои руки», — вспоминал тренер «Ванкувера» Пэт Куинн.
«Чурла подло ударил Буре в одном конце площадки, затем игра переместилась к другим воротам. Чурла смотрел на шайбу, когда Павел подъехал к нему на огромной скорости и открыл на него охоту. Это завело Павла, это завело всех нас, а соперника привело в бешенство», — добавил нападающий «Кэнакс» Грег Адамс.
Буре за этот хит получил изрядную долю критики – приём действительно был грязным и не вписывался даже в довольно либеральные правила НХЛ тех времён. Но он добился главного – получив по шапке, «Даллас» перестал так явно за ним охотиться, да и остальные команды получили сигнал, что Буре способен сам за себя постоять. «Это не в моём стиле, но у меня не было выбора. Меня пытались «убить», повезло, что я не получил травму», — объяснял свой поступок россиянин.
Фото: Getty Images
Медлительные и неповоротливые, «Старз» не могли справиться с ним в рамках правил – окрылённый Буре сделал дубль, а в пяти матчах серии набрал 8 (6+2) очков. «Тот матч был лучшим в карьере Буре, всю игру шайба была у него. Он был как взрослый мужик среди детей, его было не остановить», — вспоминал нападающий Тревор Линден. «Ванкувер» выиграл серию со счётом 4-1 и в итоге остановился в одной победе от Кубка Стэнли, проиграв в финале «Рейнджерс».
Наказание
Примечательно, что Буре не получил даже двухминутного штрафа, не то что дисквалификации. После игры НХЛ всё-таки обратила внимание на этот эпизод, но ограничилась штрафом в $ 500 – смехотворное наказание даже по меркам 1990-х. «Я был очень близко и всё видел. Павел буквально снёс Чурлу. Сейчас его бы за такое дисквалифицировали на всю жизнь», — вспоминал защитник «Ванкувера» Дэйв Бабич.
Чурле оставалось только негодовать: «Если бы я его так ударил, получил бы минимум 15 матчей дисквалификации, а болельщики окрестили бы меня самым грязным хоккейным костоломом!» На традиционном рукопожатии после серии он не подал Буре руку.
Забавно, что Буре даже не пришлось самому раскошеливаться, чтобы оплатить штраф – это сделала одна из радиостанций Ванкувера, организовав сбор средств среди болельщиков.
Даже Дон Черри восхитился Буре
Вообще-то Дону Черри Буре не нравился, как и весь «Ванкувер», и он не упускал случая подколоть его в своей передаче «Уголок тренера». Но этот хит заставил его поменять своё мнение. «Этот локоть вызвал море обсуждений. «Старз» раз за разом атаковали Павла, сначала его снёс с ног Людвиг, затем подъехал Чурла и врезал ему ещё раз. В этой же смене он вырубил Чурлу. Посмотрите на этот локоть – это отец всех локтей! У Чурлы не было ни единого шанса!» — сказал Черри. Острый на язык канадец полюбил Буре и до сих пор считает его величайшим русским хоккеистом.
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